Martín: "El sábado no tengo long lap, el objetivo es pasar a la Q2 y pelear por todo"

No fue un viernes redondo para el corredor de Aprilia, que además de arrastrar la dura sanción de la doble vuelta larga por la caída en la salida de Balaton, este sábado deberá pasar por la Q1 en Brno, una sesión extra que "a lo mejor me viene hasta bien", dijo por más que el riesgo de quedarse enganchado en el corte le obligaría a salir más allá de la cuarta fila de la parrilla, lo que condena absolutamente las opciones, sobre todo para el domingo, donde ha de hacer la doble long lap, qué, por cierto, estuvo ensayando obsesivamente este viernes.

"He limpiado bastante la línea de la long lap, no sé cuantas, pero al menos doce o trece veces he pasado por la vuelta larga de la curva 7, y bien. No quiero volverme loco con tener que pasar por ahí, creo que he llegado al límite, pierdo 1.6 segundos, 1.7. No es el peor, hay circuitos donde pierdes casi tres segundos, así que, dentro de lo malo, no es tan malo, era algo que tenía que preparar bien".

Con dos vueltas largas de castigo para la carrera del domingo, quedarse fuera de la Q2 es un castigo añadido. "Tener que pasar por la Q1 no es bueno en ningún momento, porque significa que no estás entre los diez primeros. Pero me lo tomo como una oportunidad para mejorar. Hoy, durante todo el entrenamiento he tenido muy malas sensaciones con el tren delantero, incluso creemos que había algo raro, porque no es normal estar a 1.5 segundos de los primeros. Ya en la parte final, en el time attack, me he empezado a encontrar mejor, pero toda esa perdida de confianza del inicio del entrenamiento no he podido recuperarla para la parte final de atacar el crono. Esta es una pista que si no tienes confianza no puedes hacer nada positivo", desveló el español qué, sin embargo, piensa que las cosas pueden cambiar este sábado.

A Jorge Martín se le paró la moto ensayando la long lap, y en Aprilia están investigando el motivo, de momento sin respuesta Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Creo que tenemos una idea de hacia donde tenemos que tirar mañana respecto a las otras Aprilia. Estamos en otra dirección a nivel de setting y si a ellos les funciona quiere decir que tenemos que ir en su dirección. Vamos a intentar mejorar y entrar en la Q2", se marcó el objetivo.

Durante la tarde, Pedro Acosta pronostico que el ritmo de las Aprilia de Marco Bezzecchi y Ai Ogura estaba a otro nivel, mientras que Marc Márquez sostuvo que no era un tema de motos, sino de pilotos y que la Ducati estaba para ganar.

"Creo que en este circuito la moto no hace tanto la diferencia, tanto Pedro, como las Aprilia, como la Ducati, las tres motos, tienen posibilidades de ganar. Es más tenerlo todo al sitio para poder pelear".

Aunque Martín tiene pendiente una doble long lap que le deja prácticamente sin opciones de cara a la carrera del domingo, mañana sábado en la sprint no tiene ninguna sanción.

"Mañana lo importante es pasar a la Q2 y luego clasificar en las dos primeras líneas, si logramos eso creo que puedo pelear por todo en la sprint, el podio es mi objetivo mañana y voy a intentar ir a por ello", zanjó el chico de San Sebastian de los Reyes.