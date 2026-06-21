MotoGP en DIRECTO: la carrera de Brno (GP de República Checa)

Alex Márquez, sobre la sanción a Bezzecchi: "Él ya lo ha dicho, está súper arrepentido. Una sanción es ejemplar para el resto de pilotos. Nunca se tiene que llegar a ese punto, pero él seguramente se sienta fatal. También diré que creo que se puede ayudar un poco más a los marshall, todas las motos podrían tener un mismo botón para pararla y facilitar las cosas. Si yo ahora mismo viera otra MotoGP, no sé dónde se pararía. Es verdad que cuando levantas la moto, la aceleras sin querer. El campeonato puede ayudar un poco más, pero nada justifica esa reacción".