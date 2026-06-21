MotoGP en DIRECTO: la carrera de Brno (GP de República Checa)
Sigue en vivo y en directo la carrera principal de MotoGP en el GP de la República Checa 2026, con live timing, comentarios, fotos, vídeos y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Va a sonar ya el himno de la República Checa en Brno.
Vamos a empezar a mirar a los neumáticos. Parece que tendremos decisión casi unánime: TODOS los pilotos han llegado a la parrilla con medio delantero y medio trasero, a excepción de JOAN MIR, con el BLANDO trasero.
¡13 minutos para la carrera larga!
Consejos de última hora de Valentino Rossi para Fabio Di Giannantonio
¡15 minutos para que todo arranque en la República Checa!
"Si bueno, ojalá me vaya como a Ortolá, pero está claro que no va a ser fácil", dice Jorge Martín a DAZN sobre su long lap, recordando la victoria de Iván Ortolá en Moto2 después de cumplir precisamente una long lap
Justo ahora llega Ai Ogura a su lugar, la pole position
¡Ya están llegando todos los pilotos a la parrilla de Brno!
Gresini ya quiere ver de vuelta a Alex Márquez en la moto. El español estará presente en Assen, dentro de una semana.
¡MEDIA HORA para la carrera de MotoGP!
Alex Márquez piensa que la elección del neumático medio hoy será unánime
Alex Márquez, sobre la sanción a Bezzecchi: "Él ya lo ha dicho, está súper arrepentido. Una sanción es ejemplar para el resto de pilotos. Nunca se tiene que llegar a ese punto, pero él seguramente se sienta fatal. También diré que creo que se puede ayudar un poco más a los marshall, todas las motos podrían tener un mismo botón para pararla y facilitar las cosas. Si yo ahora mismo viera otra MotoGP, no sé dónde se pararía. Es verdad que cuando levantas la moto, la aceleras sin querer. El campeonato puede ayudar un poco más, pero nada justifica esa reacción".
Alex Márquez, ausente hoy, en DAZN: "Dije que estar aquí era un proceso de recuperación, y porque no ves tu nivel hasta que te subes a una MotoGP. Pararía cuando vería demasiado riesgo, y es lo que he hecho".
Dani Pedrosa, en DAZN: "La reacción de Bezzecchi fue de nervios, imagino. Lo que seguramente pasó es que escuchó el motor. El comisario levantó la moto y sin querer aceleró el motor, pero todavía tenía la marcha puesta, cosa bastante peligrosa, porque podría haber andado hacia delante. Bezzecchi, con el miedo de que rompieran el motor, reaccionó mal".
Jorge Martín está a 15 puntos de su compañero de equipo, que ayer además se fue al suelo. Marc Márquez, por ejemplo, está a 65. ¡Y salió de Mugello a 102! Si hoy ganara, estaría a 40...
Recordad cómo está el Mundial de MotoGP tras la sprint de ayer. Con la ausencia de Bezzecchi, lo que pase hoy puede tener muchas consecuencias...
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la Sprint en Brno: puntos y posiciones
Consulta la clasificación general de MotoGP 2026 después de la sprint de Brno, con los puntos actualizados del Mundial de pilotos, equipos y constructores tras la carrera del sábado.
Respecto a la parrilla de MotoGP de hoy, recordad que el hueco de Bezzecchi NO queda libre, sino que los pilotos que tiene detrás ganan posición. Lo mismo que ocurrió ayer con la ausencia de Alex Márquez.
El adelantamiento que le ha valido la victoria a Ortolá.
Mientras tanto, está teniendo lugar el podio de Moto2, con Ortolá recibiendo su trofeo de ganador. Sonará el himno español en su honor.
Mientras tanto... ¡50 minutos para la carrera larga!
En la pelea por el título, Manu González e Izan Guevara han tenido una batalla directa por la quinta posición. El líder de la general se ha llevado el gato al agua, también en la vuelta final.
Por su parte, Moto2 acaba de terminar. El español Iván Ortolá ha logrado su primera victoria en Moto2 tras tener que cumplir una Long Lap Penalty y con un gran adelantamiento final a David Alonso, en la última curva de la última vuelta.
Moto2 en Brno - Victoria de Ortolá tras una long lap y un gran adelantamiento final
Mira aquí los resultados, resúmenes y todo lo importante sobre cada sesión de Moto2 en el Gran Premio de República Checa, que se disputa este fin de semana en Brno.
Mientras tanto, las carreras van sucediéndose en Brno. En Moto3, el malasio Hakim Danish ha logrado el primer triunfo para su país en 10 años con una victoria tras un final brutal, ante Brian Uriarte y Máximo Quiles.
Moto3 en Brno - Danish derrota a Uriarte y Quiles tras un final trepidante
Mira todos los resultados y todo lo que ocurra este fin de semana en Moto3, en el Gran Premio de la República Checa en el Autódromo de Brno.
Por otra parte, no os perdáis la opinión de nuestro compañero, Germán García Casanova, del tema del día desde Brno.
Opinión: El de Bezzecchi, un error imperdonable que le va a perseguir el resto de su carrera
La imagen de Marco Bezzecchi abofeteando, por dos veces, a un comisario en la escapatoria de la curva 3 de Brno, le perseguirá el resto de su vida deportiva. Como a Valentino Rossi 'la patada' de 2015.
Massimo Rivola, jefe de Aprilia, ha hablado también del comportamiento de su piloto. Ha dicho que "no toleran comportamientos de este tipo", aunque el tono ha parecido ser menos agresivo que con Jorge Martín hace una semana en Hungría.
Rivola: "Como equipo, no toleramos este tipo de comportamientos por parte de un piloto"
Massimo Rivola, CEO de Aprilia, pide públicamente disculpas por los bofetones de Marco Bezzecchi a un comisario que provocaron la descalificación del italiano en Brno, aunque justifica la decisión de apelar en primera instancia.