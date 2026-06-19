Márquez: "La Aprilia no está por encima; lo están sus pilotos"

El actual campeón llegó a la República Checa tras lograr el primer doblete del curso, hace dos semanas, en Hungría, aunque el reto que tiene delante parece mucho más considerable que el que afrontó en el circuito de Balaton Park. La primera jornada de ensayos en Brno dejó a Marc Márquez el quinto, a solo dos décimas de Ai Ogura, el más veloz de todos, y también con dos caídas; una por la mañana y una por la tarde.

Lo más relevante para el corredor de Cervera (Lleida) es que esos revolcones no tuvieron ninguna consecuencia física para él, aunque, evidentemente, no es la mejor forma de pasar por ese primer día de entrenamientos. Menos aún cuando todavía está en la fase de calibrar cuál es su estado físico óptimo, después de la enésima operación en el hombro derecho.

"Me encontré cómodo desde la primera salida, que fue la mejor del día. El hecho de tirar a vueltas, a parciales, lo complica un poco todo. Mañana hay que trabajar en el ritmo que no tenemos", resumió Márquez, todavía lejos, según insiste, de la consistencia que busca recuperar. "Pero veremos a ver si ya, pilotando con más intensidad, más cogido a la moto, puedo mejorar", comentó, en referencia a los dos accidentes sufridos este viernes, en los que, extrañamente en él, no hizo ningún amago de tratar de salvar las caídas: "En estos momentos, se mueve un poco la moto y ya me estiro".

Desde que se intervino por última vez y volvió a subirse a la moto, hay un mantra que el catalán no deja de repetir, y es que, a pesar del evidente salto de calidad dado por Aprilia, quien marca la pauta en estos momentos son los corredores de la marca de Noale por encima de la moto que lleva. "La Aprilia no está por encima; lo están sus pilotos. Es allí dónde tenemos que seguir trabajando, porque la Ducati está para ganar", soltó, tajante, el #93, cuya renovación con el fabricante de Borgo Panigale debe anunciarse en los próximos días.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El leridano sigue peleándose con la bestia que lleva dentro, y que le pide que vaya con todo cuando aún no está para ello. El autocontrol que debe imponerse lo mantiene gracias, en parte, a los consejos que le llegan desde su garaje. "En Ducati se preocupan por mí; son los primeros que quieren cuidarme. Hay que tener paciencia, pero cuando te bajas la visera, te calientas. A medida que te ves más cerca de los de delante, cuesta más controlarte. Aún no ha llegado el momento de soltarse", ahondó el catalán, que tuvo palabras de admiración hacia su hermano, Alex Márquez, tras su reaparición.

"Me ha sorprendido mucho, Lo vi entrenando la semana pasada y no daba un duro por él. Tiene el alta médica, pero muscularmente es duro. Para lograr los tiempos que él ha logrado con una MotoGP, se tiene que empujar mucho", concluyó el mayor de los dos hermanos.