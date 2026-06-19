Acosta: "No tengo la sensación de que los ensayos de salida hayan sido más seguros"

Buen arranque para Pedro Acosta en el Gran Premio de la República Checa de MotoGP. Y eso que el piloto español empezó la jornada con una caída, afortunadamente sin consecuencias físicas, en los primeros minutos de la FP1, y la terminó con un problema mecánico en su KTM, que volvió a dejarle tirado al detenerse por una aparente cuestión técnica, durante la Práctica.

Con todo, el murciano mostró un buen ritmo durante el viernes en Brno y fue capaz de mostrarse rápido, para terminar la Práctica en sexta posición, por debajo del anterior récord de la pista, con un tiempo de 1:52.228, a menos de medio segundo del mejor crono de Ai Ogura.

El 'Tiburón de Mazarrón' empezó resumiendo así su viernes: "Ha sido un día un poco extraño, porque se ha caído bastante gente en la chicane, pero bueno, estoy bien. El día ha sido bastante positivo en cuanto a rendimiento, es verdad que nos ha faltado un poco con el segundo neumático en el 'time attack', pero podemos dar el día por concluido".

Uno de los puntos interesantes del día fueron las prácticas de salida extra que se hicieron, con los dispositivos de salida quitados, que ya se eliminarán en 2027, pero cuya prohibición se está valorando adelantar por motivos de seguridad, después de los accidentes de las últimas carreras en las arrancadas.

"Los ensayos de salida no tengo la sensación de que hayan sido más seguros. Yo, si quitara los dispositivos de altura, los quitaría los dos y ya. Es un cambio que tendremos que hacer en cuatro meses. Si los quitara, los quitaría los dos o no quitaría ninguno. Con el de delante activado aún puedes hacer la curva; con el de detrás, no", opinó Acosta.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En materia deportiva, el #37 ve a una marca muy favorita sobre el resto: a Aprilia, que por la tarde, con el neumático medio, mejoró hasta dominar la tabla de tiempos, por más que Jorge Martín tenga que pasar por la Q1 este sábado. "Aprilia es la que ha hecho la evolución más bestia. Del cuarto más rápido, al séptimo, estamos bastante juntos", comentó Acosta.

"En las curvas rápidas de derechas de Hungría, Aprilia iba mucho más rápido que los demás, en el segundo sector. Aquí, hay diez curvas de esas. Han encontrado algo mucho mejor que los demás para mantener ese paso por curva. Aquí, creo que las Aprilia harán una carrera en solitario. Luego están Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Aquí veo la Aprilia muy rápida", concluyó.

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