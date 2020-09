Jorge Martín dará el salto en 2021 a MotoGP bajo contrato de piloto de fabrica de Ducati en el equipo Pramac, pero antes de eso, el corredor español quiere conquistar un nuevo título Mundial, el de Moto2, que sumar al de Moto3 logrado hace dos años.

El corredor de KTM logró su primer podio del año en el Gran Premio de España (3º) y se impuso en el de Austria. En la siguiente cita, disputada también en el Red Bull Ring, Martinator ganó la carrera tras dominar de principio a fin, pero al llegar al parque cerrado del podio, los comisarios le comunicaron que había perdido una posición al exceder los límites de la pista en la última vuelta.

Esa sanción, por milímetros, dejó al español segundo y entregó la victoria al italiano Marco Bezzecchi.

“No sé ni dónde pisé”, dijo Martín al final de la carrera en referencia al motivo de la sanción. “Es una pena, todo el trabajo de la carrera, liderando todas las vueltas para que luego te la quiten en el parque cerrado es muy doloroso”, valoró a los micrófonos de DAZN el mismo domingo en el Red Bull Ring.

“La segunda posición estuvo bien porque acabamos por delante de Bastianini y Marini, que, de momento, son los rivales más fuertes. Me quedo con que, para mí, gané las dos últimas carreras y ya estoy pensando en la próxima, en Misano”, añadió.

Martín, que lleva seis años en el Mundial, los cuatro primeros en Moto3, nunca se había visto en una situación igual.

“Fue una victoria moral, pero duele mucho. No me había pasado nunca, pasar de estar eufórico por ganar una carrera, que es a lo máximo que puedes aspirar, a que te la quiten por nada, porque no estábamos ni juntos [en referencia a Bezzecchi], es muy doloroso. Pero es lo que hay, unas veces te pasa a ti y otras, a otro”.

Martín es tercero de la general de Moto2 con 79 puntos, los mismos que el segundo clasificado, Enea Bastianini, y a ocho del líder, Luca Marini, y su objetivo no es otro que luchar por el título.

“La de Estiria era una carrera para recuperar puntos, sabía que ni Marini, ni Bastianini tenían ritmo, y la verdad es que hicimos un trabajo de 10, no puedo decir mucho más. Me estoy encontrando bien con la moto y estoy preparado para pelear por este campeonato, solo espero que el Mundial no se decida en la Dirección de Carrera”, zanjó.