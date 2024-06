El Porsche #6, pole alocada para Le Mans en una sesión interrumpida

Le Mans-. Kevin Estre logró a última hora con el Porsche #6 que comparte con Andre Lotterer y Laurens Vanthoor la Hyperpole y saldrán primeros en las 24 Horas de Le Mans del sábado al domingo, tras liderar una sesión de infarto. La pole la tenía el Cadillac #3 de Bourdais, pero tras una bandera roja decidieron quedarse en boxes y no salir. Error: primero Alex Lynn logró mejorarle con el Cadillac #2 (que comparte con Alex Palou y Earl Bamber), y luego Estre superó al Cadillac.

Louis Deletraz fue pole en LMP2 con el #14 de AO by TF que pilota junto a PJ Hyett y Alex Quinn, mientras que Brendan Iribe en LMGT3 dio la pole al McLaren #70 de Inception (que comparte con Ollie Millroy y Frederick Schandorf).

La Hyperpole empezó con retraso, dado que un accidente en una categoría de apoyo (la Michelin Le Mans Cup) rompió las barreras entre Mulsanne e Indianápolis, lo que obligó a trabajar en las reparaciones.

36 minutos después, y con la amenaza de la lluvia (que había hecho acto de presencia durante la tarde) y con cada vez menos luz, arrancó la sesión de Hyperpole, de 30 minutos, donde solo un piloto de cada coche podía optar a marcar las mejores vueltas posibles para lograr una mejor posición de salida. La Hyperpole de Hypercar contó con solo siete coches, mientras Jota trata de reconstruir su Porsche 963 #12 en torno a un nuevo chasis tras el accidente de Callum Ilott en la noche del miércoles, en la FP2.

El Ferrari #51 colocó el punto de referencia en 3:26.142, por delante del otro coche de Ferrari. En LMP2, Louis Deletraz ponía al #14 de AO by TF al frente. Bourdais dio un paso adelante y puso al Cadillac Racing #3 en la pole provisional, por delante del Ferrari #50. Como único Porsche, Kevin Estre solo podía superar al Alpine y a un Cadillac #2 que no había logrado una vuelta limpia y que estaba incluso por detrás de LMP2.

Bourdais bajó aún más su listón, a 3:24.816. Tras cambiar sus neumáticos a medios, los Ferrari trataron de dar réplica. Mientras tanto, el piloto que tenía la pole, Brendan Iribe, con el McLaren #70 de Inception Racing, intentó seguir apretando y se marcó un trompo en la última curva. Cadillac también se pasó a medios.

Sin embargo, y aún con más de siete minutos y medio en el reloj, un accidente de Dries Vanthoor con el BMW #15 provocó una bandera amarilla que rápidamente se convirtió en roja y detuvo la acción.

Cuando se reanudó, el Cadillac #3 no salió, conscientes de que sin calentadores de neumáticos sería muy difícil marcar un mejor tiempo, y comenzó a celebrar una pole que finalmente no sería así. El Ferrari #51 mejoró al #50 pero no le pudo superar, algo que sí consiguieron primero el Cadillac #2 y luego el Porsche #6 en su último paso por meta.

La Hyperpole no tuvo pilotos españoles pese a que los cinco estaban clasificados: en Hypercar, Ferrari eligió a Antonio Fuoco para el #50 de Miguel Molina (el italiano había hecho la pole en 2023), y Cadillac a Alex Lynn (que en FP1 el miércles provocó una bandera roja por accidente) por delante de Alex Palou. El Ferrari de Molina saldrá cuarto y el Cadillac de Palou, séptimo ya que Palou ese coche tiene sanción (de cinco plazas) por el accidente de Earl Bamber en Spa.

Al provocar la bandera roja, el BMW #15 cayó al fondo de la tabla, incluso por detrás del Jota aún en reparación, pero saldrá octavo.

En LMP2, Cool Racing, que pasó a la Hyperpole como primero, no eligió a Lorenzo Fluxá. En LMGT3, Heart of Racing no usó a Alex Riberas, sino a Ian James, que se clasificó quinto. Y después de volar para ser tercero en la clasificación del miércoles con el #82 de TF Sport, Dani Juncadella tampoco pudo ser parte de la Hyperpole, ya que el reglamento obliga a que el piloto que participe sea el amateur del trío, por lo que le correspondió a su compañero japonés Hiroshi Koizumi, que se clasificó 7º en LMGT3.

Resultados de la clasificación Hyperpole de las 24 Horas de Le Mans

(No está aplicada la sanción al Cadillac #2 de Palou)