Martín pasará revisión médica este miércoles y valorará si se opera tras el GP de Austria

Jorge Martín sufrió un nuevo contratiempo físico que sumar a las lesiones que el persiguen desde que el pasado año llegó a Aprilia, al sufrir el aprisionamiento de los nervios del antebrazo derecho, el conocido azote de los pilotos denominado síndrome compartimental, durante el fin de semana del GP de San Marino.

La situación se agravó el domingo, cuando tras una gran salida logró colocarse primero en carrera y liderar cinco vueltas, hasta el que el dolor y la falta de sensibilidad en el brazo derecho le llevó a caer hasta la quinta posición.

Este miércoles, el piloto pasará una revisión médica en Barcelona, donde los cirujanos especialistas en extremidades altas habituales, valorarán la lesión y la mejor forma de controlarla.

El piloto viajará posteriormente a Spielberg, donde este mismo fin de semana se celebra el GP de Austria, y será después, en función de cómo reaccione su brazo en el Red Bull Ring, que se tome la decisión de pasar por el quirófano o no, la próxima semana.

La operación de síndrome compartimental es sencilla y de recuperación, sobre el papel, rápida, por lo que podría llegar a un buen nivel al siguiente gran premio, en Japón el 4 de octubre. Sin embargo, como dijo el propio piloto el domingo "pasar por el quirófano siempre puede traer complicaciones y es algo que hay que valorar bien", sobre todo en un momento donde se va a decidir el campeonato.

"Después de Austria evaluaremos cómo abordar este problema físico y analizaremos las posibles soluciones", explica el propio Martín en la previa del fin de semana austríaco.

"Misano no salió exactamente como esperábamos. A pesar de ello, nos quedamos con los aspectos positivos, ya que en la carrera larga tuve buenas sensaciones y un buen ritmo; pilotaba como me gusta hasta que empecé a notar que se me tensaba el antebrazo", continua.

"Ahora toca centrarse en Austria, un circuito que me gusta", zanja el español.

Martín escaló hasta el liderato del campeonato del mundo a finales de junio en Assen, cuando sumaba 193 puntos, 40 más que Marc Márquez, que era entonces quinto. En solo cuatro carreras, el de Ducati ha alcanzado al de Aprilia, liderando ahora el #93 la general con 274 puntos, los mismos que Martín, que es segundo por el valor de las victorias, solo una, contra las cinco ya de Marc.