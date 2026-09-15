Se anuncia la sede y fecha de la Race of Champions 2027 y los primeros pilotos

La Race of Champions debutará en su edición de 2027 en Nueva Zelanda, los próximos 9 y 10 de enero (sábado y domingo), en una sede que verá transformarse en circuito el Henry Stadium de Wellington, en la capital del país.

Además, se han anunciado los primeros pilotos inscritos, entre los que se encuentran el tetracampeón del mundo de F1 Sebastian Vettel, y el actual piloto de Cadillac en el campeonato, Valtteri Bottas, que ya tienen experiencia sobrada en esta prueba. De hecho Vettel es uno de los pilotos que más veces ha participado y también más veces ha ganado, formando un histórico tándem con Michael Schumacher representando a Alemania.

La Race of Champions o Carrera de Campeones (llamada también ROC por sus siglas en inglés) es une vento anual que desde 1988 junta a pilotos de distintas categorías y campeonatos y les pone a prueba en un circuito con el mismo coche.

Las carreras son un cara a cara entre dos pilotos, en la que cada piloto empieza desde un punto del circuito para evitar accidentes, hasta llegar a la final y determinar quién es el 'Campeón de Campeones'. Además, y por parejas, también está la competición por países, la ROC Nations Cup, que se celebrará el sábado 9 de enero antes de la individual Race of Champions del domingo día 10.

Vettel reveló que él pidió a los organizadores de la Race of Champions hacer la edición 2027 en Nueva Zelanda, aunque no tiene claro si ya estaba decidido o les dio la idea.

El expiloto de Red Bull y Ferrari, entre otros equipos, participó en la edición de 2025 en Sidney, Australia, y visitó Nueva Zelanda, con el deseo de conocer mejor el país.

"Antes de la Race of Champions de Sídney, fui por primera vez a Nueva Zelanda y me quedé impresionado por la belleza del país, hasta tal punto que les dije en broma a los organizadores: '¿podrían, por favor, organizar la próxima Race of Champions en Nueva Zelanda?", declaró Vettel.

"Tengo muchas ganas de participar en la Race Of Champions de Wellington en enero, de enfrentarme a tantos otros campeones de todo el mundo y de tener la oportunidad de conocer mejor Nueva Zelanda".

Sebastian Vettel y Valtteri Bottas Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Valtteri Bottas, por su parte, comentó: "La Race Of Champions es un evento tan especial y emocionante que me alegro mucho de que vuelva. Estoy deseando participar en Wellington, Nueva Zelanda, junto a todos los demás pilotos de diferentes categorías, y correr en el mismo circuito y con distintos tipos de coches".

Además de Vettel y Bottas, también se ha anunciado para la ROC 2027 el campeón de Supercars 2025 y subcampeón de la Race of Champions de Sídney 2025, Chaz Mostert, y la estrella neozelandesa de rallies Hayden Paddon. El resto de participantes se irán anunciando en las próximas semanas.

Así fue la edición 2025: General Loeb hace historia al ganar la Race of Champions 2025