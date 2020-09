Molina: "Este año, el objetivo es ganar las 24h de Le Mans"

Miguel Molina (Girona, 1989) llega a su cuarta participación en la mítica prueba francesa con las expectativas altas y con ganas de todo en un año atípico por cómo está afectando la COVID-19 a las carreras. Pero después de la victoria del Ferrari gemelo #51 en la edición 2019 de las 24 horas de Le Mans, el español solo puede pensar en una cosa: repetir la hazaña.

Aunque en la 88ª edición de la cita gala no habrá público y se seguirán unos estrictos protocolos para acceder al paddock, Molina deja claro que sigue siendo una de esas fechas que todo piloto tiene marcadas en rojo en su calendario particular. Además, este año, compartirá con Roberto Merhi el honor de ser los únicos representantes españoles en Le Mans.

"Este año será diferente al no haber público, porque el ambiente y los fans son lo que hacen la carrera más especial. No será una carrera más, pero sí es más descafeinada respecto a años anteriores. Pero sigue siendo una carrera muy dura, muy igualada", advierte Molina en conversación con Motorsport.com antes de subirse al avión con destino París.

"La verdad es que llego con muchas ganas, porque es la carrera del año, aunque en unas condiciones un poco extrañas históricamente. Además, tampoco sabemos del todo bien cómo va a afectar el hecho de que sea dos o tres meses más tarde de la fecha habitual a nivel de clima, prestaciones y demás".

Molina reconoce que ir al circuito de La Sarthe (13,6 km y con parte en carreteras habitualmente abiertas al tráfico) le sigue dando ese extra de nerviosismo de las ocasiones especiales.

"El otro día lo pensaba y cada vez que voy me da la sensación de que voy, no por primera vez, pero sí con el gusanillo de cómo va a ir el tema, qué me voy a encontrar. Como no es un circuito que puedas hacer en otros campeonatos o en algún test, vas siempre con un poco de decir ‘¡ostras!’... esos nervios de la incertidumbre de cómo iras ese año. El año pasado fue bien, pero siempre es todo diferente. La experiencia lógicamente te da un poco más de tranquilidad, pero a la vez vas con esos nervios que te provocan las 24 horas de Le Mans, que es la mejor carrera del mundo. La verdad es que es una sensación especial", admite.

En cuanto a las opciones con las que cuentan los dos Ferrari oficiales gestionados por AF Corse (#51 y #71), el catalán expresa sus dudas, aunque confía en poder exprimir su 488 GTE EVO.

“Yo creo que está siendo un año muy apretado en general. El BoP [ajuste de rendimiento, por sus siglas en inglés] es bastante parecido al de 2019, pero al tener Porsche un coche nuevo y Aston, que le han devuelto la potencia que le sacaron después de la clasificación, veremos cómo va. Esperemos que esté todo apretado y que tengamos una buena opción de estar arriba", apunta.

"Creo que tenemos una buena base de coche, el año pasado íbamos bien, tuvimos el problema del motor que nos privó de un buen resultado final, pero creo que podremos estar ahí. El objetivo es luchar por todo. Y si no podemos, intentar estar en el podio. Pero sobre todo, la clave será estar atentos, estar al acecho de cualquier situación y estar despiertos, porque en Le Mans cualquier despiste lo puedes pagar muy caro. El objetivo es ir a ganarla, sin duda".

Menos marcas en GTE Pro, pero misma emoción en Le Mans

El piloto español lamenta la ausencia de Antonio García y Chevrolet en esta edición, después de 20 años seguidos de la marca estadounidense en la cita francesa. Pero cree que la lucha en GTE Pro, con ocho coches, estará apretada

"Es una lástima que este año solo haya tres marcas del WEC, porque el año asado fue una carrera increíble con un montón de coches en la categoría de GTE Pro y súper apretada. Es una pena que Antonio este año no esté aquí, porque lleva muchísimos años haciendo esta carrera. Igual que Corvette, que siempre era un fijo, y su ausencia resta un poco de interés al no haber tantas marcas", añade.

"Un favorito claro, claro, no veo. Pero lógicamente, viendo cómo están yendo las cosas en el WEC [Porsche, 219 puntos; Aston Martin, 190 y Ferrari, 166], que nosotros vamos muy, muy al límite, porque nuestro coche es de 2016… Lo hemos actualizado, pero está claro que cuando haces un coche nuevo, es mucho mejor que el anterior. El Porsche es completamente nuevo, el Aston Martin es del año pasado… habrá que extraerle todo lo que podamos y estrujarlo al máximo y veremos dónde estamos nosotros. Fácil no va a ser".

