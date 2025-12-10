Entrevista con Miguel Molina: Repaso a su año con Ferrari y planes de futuro

Miguel Molina (1989, Lloret de Mar) acaba de completar su tercera temporada como piloto oficial de Ferrari AF Corse en el Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC), terminando en la tercera posición del campeonato de pilotos junto a sus compañeros Antonio Fuoco y Nicklas Nielsen y contribuyendo a que su marca haya conseguido el título de constructores. Molina alcanzó su mayor éxito en 2024 al ganar las 24 Horas de Le Mans, hazaña que no pudo conseguir este año pese a haber rodado en puestos de cabeza antes de su descalificación.

Pregunta: Lo primero que me gustaría es que hiciéramos un repaso de la temporada que acaba de terminar. Un año con muchos altibajos, no sé si por vosotros o en general el campeonato que es así.

Respuesta: "El campeonato es un poco así, pero sí que es cierto que este año hemos tenido carreras en las que hemos hecho bien, las hemos hecho muy bien y las que no han ido bien, han sido bastante malas. Entonces, estamos contentos porque el objetivo final está conseguido y gracias también a nuestros resultados, hemos conseguido el mundial de constructores. Pero a nivel de nuestro coche sí que es cierto que quizá hay dos momentos del año donde hemos perdido toda la opción de luchar por el campeonato: Una fue Imola, donde perdimos unos puntos que ya teníamos casi y la otra es la descalificación en Le Mans que, puntuando doble, es un hándicap bastante grande para el resto de temporada".

P: Lo de Fuji, que fue un poco lotería, ¿no?

R: "Bueno, pero Fuji si te fijas, los dos coches estuvimos fuera de los puntos, en Brasil también nos paso, son circuitos que ya sabemos que son difíciles porque nuestro coche, quieras o no, de alguna forma no va tan bien en esos circuitos. Después vino Austin que fuimos muy bien, que acabamos segundos Y Bahréin, que acabamos también muy bien".

P: Comentabas la descalificación de le Mans. Una carrera tan larga y que pasan tantas cosas, yo en algunos momentos os vi ganando la carrera.

R: "¡Y nosotros también! Sobre todo cuando quedaban dos horas. Nosotros sabemos que en Le Mans, cuando sale el sol el domingo es cuando tenemos que apretar. Y este año lo volvimos a hacer y cuando quedaban dos, tres horas estábamos ahí luchando otra vez. Fue una carrera difícil porque no hubo safety cars. Tuvimos un par de penalizaciones por una bandera amarilla y perdimos un poco de tiempo, pero al final estábamos ahí a 20 segundos y veíamos que era factible. Pero después tuvimos un problema con el freno, con el "break by wire" y perdimos mucho tiempo. Y luego ya la descalificación porque se perdieron cuatro tornillos del ala, donde por rendimiento no ganas nada, pero estaba fuera del reglamento".

P: Bueno, esto lo que pone un poco más en valor es lo que conseguisteis el año pasado, lo difícil que es ganar el Mans.

R: "Exacto. Cada vez que vuelves dices 'es que es verdad, no sabes cuándo voy a poder volver a ganar Le Mans', porque es tan difícil, es tan complicada y pueden suceder tantas cosas y los detalles mínimos hacen que la balanza se vaya para un lado o para otro, que le da mucho valor a lo que conseguimos en 2024. El WEC tiene muchísima competencia, muchísimos coches, muy iguales, con el BOP se iguala todo más".

P: Os desconcierta un poco a los pilotos y a los equipos todo el tema del BOP y cómo está gestionado.

R: "Del BOP no puedo hablar..."

P: Cierto, cambio un poco la pregunta porque sí que creo que genera algo de desconcierto, sobre todo a los aficionados.

"Sí, puede llegar a desconcertar un poco. A nosotros no tanto porque sabemos en todo momento a qué optamos y dónde vamos a estar. Yo creo que es necesario que sea así, lógicamente están intentando hacerlo lo mejor posible. Es cierto que compensar todos los coches es muy difícil porque son tipos de coches totalmente diferentes, tanto el LMH como el LMDH son dos conceptos totalmente distintos y compensarlos es complicado. Pero a la vez yo creo que tiene un sistema que es bastante bueno, porque te dan unos parámetros que son los que son. El peso del coche, la potencia del coche que la tienes instantánea con los sensores que hay en el coche y la ventana de trabajo aerodinámico que todas las marcas llevan los coches al mismo túnel de viento, y se sabe en qué números se están basando. Yo creo que el que tiene el mejor coche es el que gana, es decir, el que sabe trabajar mejor teniendo en cuenta esos aspectos es el que gana. Pero sí que es cierto que hay veces pues que ves cosas que varían muchísimo, pero a la vez también entiendo que es muy complicado compensar todo con tantos coches y tan diferentes".

P: Sí es complicado, sobre todo desde fuera.

R: "Desde fuera es difícil saber por qué hoy corre el Aston Martin tanto y los Ferrari están en el puesto 15, ¿no? Eso es, sí, eso es complicado".

P: Ha sido un poco chocante ver que Porsche se va del WEC, aunque ahora entran otras marcas ¿Cómo ves la salud del campeonato?

R: "Yo la veo en su mejor momento, sobre todo 2027 va a ser a ser un año muy importante. Porque entran dos marcas, bueno este año ya entra una marca nueva que es Genesis, pero el año que viene entrarán Ford y McLaren. Eso significa que las cosas se están haciendo bien en el campeonato".

P: Pero ¿no tienes a veces la impresión de que puede morir el éxito por esto de que Porche se va porque no están contentos, de que otras marcas les sigan?

R: "Pero eso ha pasado siempre en todas las categorías, en todos los campeonatos. Es una pena que se vaya Porsche porque toda la historia que tiene Porsche en la resistencia es increíble desde hace muchos años, desde siempre. Es una pena, pero yo estoy seguro que en algún momento van a volver. Yo creo que es más estrategia de marca que no de que haya sido un fracaso en el campeonato y por eso digan que se tienen que ir".

P: Cuando entre Ford igual se revive lo que se vivió en los años 60 con vosotros...

R: "Ojalá podamos hacer la revancha otra vez...".

P: Te iba a preguntar una cosa que no tiene que ver con Le Mans o con el WEC, tiene que ver contigo, has decidido abrir un negocio, una agencia de representación. ¿Por qué decides hacer esto?

R: "Pues el objetivo número uno es intentar devolver de alguna forma todo lo que hemos recibido porque no solo soy yo, lo estoy haciendo con Aleix (Alcaraz) también, que fue piloto de monoplazas, estuvo también a un nivel muy muy bueno. Y en nuestro momento, recibimos unas ayudas y gracias a eso pudimos, al menos en mi caso, seguir evolucionando y llegar donde he llegado".

"Llevábamos ya tiempo intentando hacer algo así, intentando construir algo bien hecho y el objetivo número uno es ese: intentar ayudar a las familias que tienen la posibilidad de que sus hijos puedan tener una carrera deportiva desde muy temprana edad, ayudarles y guiarles para no cometer los errores que quizá cometimos nosotros en su momento. Orientarlos en decisiones que son muy importantes de gestionar, optimizar al máximo los presupuestos que tienen y todas estas cosas que quizá en su momento nosotros no tuvimos esa facilidad".

"Quiero intentar devolver un poco eso que nosotros vivimos y de alguna forma también tengo ya 36 años y tengo que empezar a abrir el horizonte un poco para saber a qué dedicarme en el futuro, aunque me queda mucho aún de piloto, creo que es una buena oportunidad, tengo a los socios ideales para hacer esto y hacerlo poco a poco, no tenemos prisa y no queremos un volumen muy muy grande de pilotos para intentar hacer un seguimiento y dar un poco de exclusividad y darles nuestro máximo a estos pilotos. Veremos dónde nos lleva todo esto".

P: Aunque tú perteneces a una familia que viene del automovilismo ¿qué consejo te hubiera gustado a ti que te hubieran dado a los 14 o 15 años? ¿Y qué has descubierto ahora?

R: "He descubierto que hay veces que te tienes que olvidar un poco de todo lo que conlleva el automovilismo y que no todo lo bueno es muy bueno y todo lo malo es muy malo. Hay que tener un equilibrio con eso, porque hay veces que salías de las carreras y parecía que se acababa el mundo por cómo había ido y hay veces que salían bien y parecías el rey del del mundo. Yo creo que un consejo que podría dar es es que si uno es bueno, es bueno y tiene que hacer lo que sabe, no tiene que hacer ni más ni menos. Entonces, haz lo que sabes hacer y eso ya te llevará a donde te tenga que llevar".

P: Tú en cierto momento abriste un camino que yo creo que la gente en ese momento tenía miedo de abrirlo y es la obsesión por la Fórmula 1. Tú abriste un camino que te dice que no hay que obsesionarse con eso. Hay muchos más campeonatos, hay mil cosas más que hacer.

R: "Sí, sí".

P: Y ahora lo estamos viendo también con Alex Palou o con Dani Juncadella, que va a ser tu rival el año que viene, por cierto.

R: "Así es. Yo en el 2010, con 20 años, decidí olvidarme de la Fórmula 1 y ser piloto profesional de automovilismo. En ese momento había gente que no lo veía, pero bueno, yo empecé a poder vivir de lo que me gustaba y hasta el día de hoy pues puedo puedo decir eso ¿no? Ahora yo creo que esto está cambiando. Fui de los primeros, bueno, Antonio (García) también lo hizo pero sí, a nivel así mucho más visible por toda la visibilidad que conllevaba nuestra generación, también con el programa de Joves Pilots, que el objetivo era ir a la Fórmula 1, pero vimos que también había otras cosas. Estoy contento porque se ha demostrado que no me equivoqué".