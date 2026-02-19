La lista completa de inscritos para las 24 Horas de Le Mans 2026
Lista completa de inscritos para las 24 Horas de Le Mans 2026, la 94.ª edición de la clásica carrera de resistencia francesa y la prueba más importante del WEC.
¡Cada vez queda menos para la 94ª edición de las 24 Horas de Le Mans 2026, que se disputará el fin de semana de 13 y 14 de junio! Mira la lista de inscritos tanto para las categorías Hypercar, LMP2 y LMGT3.
Con 62 coches en la parrilla, divididos en 18 Hypercar, 19 LMP2 y 25 LMGT3, la emoción está asegurada.
|No.
|equipo
|coche
|pilotos
|
HYPERCAR - 18 coches
|007
|Aston Martin Thor Team
|Aston Martin Valkyrie
|009
|Aston Martin Thor Team
|Aston Martin Valkyrie
|
Roman De Angelis
|7
|Toyota Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|8
|Toyota Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|12
|Cadillac Hertz Team JOTA
|Cadillac V-Series.R
|15
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|17
|Genesis Magma Racing
|Genesis GMR-001
|19
|Genesis Magma Racing
|Genesis GMR-001
|
Paul-Loup Chatin
Daniel Juncadella
|20
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|35
|Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|36
|Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|
Victor Martins
|38
|Cadillac Hertz Team JOTA
|Cadillac V-Series.R
|
Sebastien Bourdais
|50
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|51
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|83
|AF Corse
|Ferrari 499P
|
Phil Hanson
|93
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Nick Cassidy
|94
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Theo Pourchaire
|101
|Cadillac WTR
|Cadillac V-Series.R
|
LMP2 - 19 coches
Los equipos en negrita son de la categoría Pro/Am
|3
|DKR Engineering
|Oreca 07-Gibson
|
TBA
TBA
|4
|Crowdstrike Racing by APR
|Oreca 07-Gibson
|
Alexander Quinn
TBA
|9
|Proton Competition
|Oreca 07-Gibson
|
TBA
TBA
|14
|TDS Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Tobias Lutke
TBA
|22
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Rasmus Lindh
Mikkel Jensen
|24
|Nielsen Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Edward Pearson
TBA
TBA
|25
|Algarve Pro Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Enzo Trulli
TBA
|26
|Vector Sport
|Oreca 07-Gibson
|
Vladislav Lomko
|28
|IDEC Sport
|Oreca 07-Gibson
|
TBA
TBA
|29
|Forestier Racing by Panis
|Oreca 07-Gibson
|
Louis Rousset
TBA
TBA
|30
|Duqueine Team
|Oreca 07-Gibson
|
Doriane Pin
TBA
TBA
|37
|CLX Motorsport
|Oreca 07-Gibson
|
Adrien Closmenil
Ian Aguilera
Theodor Jensen
|43
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Nicholas Yelloly
|44
|Proton Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Stefan Aust
TBA
TBA
|48
|RD Limited
|Oreca 07-Gibson
|
Fred Poordad
TBA
|95
|AO by TF
|Oreca 07-Gibson
|
Dana Cameron
|183
|AF Corse
|Oreca 07-Gibson
|
Matthieu Vaxiviere
TBA
|222
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|343
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
TBA
TBA
|
LMGT3 - 25 coches
|2
|TF Sport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Prince Jefri Ibrahim
TBA
TBA
|10
|Garage 59
|McLaren 720S LMGT3
|
Antares Au
Thomas Fleming
Marvin Kirchhofer
|13
|13 Autosport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|21
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|
Francois Heriau
|23
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage
|
Gray Newell
TBA
TBA
|27
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage
|
TBA
TBA
|32
|Team WRT
|BMW M4 LMGT3
|33
|TF Sport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Nicky Catsburg
|34
|Racing Team Turkey by TF
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Peter Dempsey
Charlie Eastwood
|54
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|57
|Kessel Racing
|Ferrari 296 LMGT3
|58
|Garage 59
|McLaren 720S LMGT3
|
Alexander West
Benjamin Goethe
|59
|Racing Spirit of Leman
|Aston Martin Vantage
|
Clement Mateu
Sebastien Baud
Valentin Hasse Clot
|61
|Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|62
|Team Qatar by Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Abdulla Al-Khelaifi
Julian Hanses
Giuliano Alesi
|69
|Team WRT
|BMW M4 LMGT3
|
Anthony McIntosh
Parker Thompson
Dan Harper
|74
|Kessel Racing
|Ferrari 296 LMGT3
|
Dustin Blattner
Lorenzo Patrese
Dennis Marschall
|77
|Proton Competition
|Ford Mustang LMGT3
|
Eric Powell
Sebastian Priaulx
|78
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F LMGT3
|
Hadrien David
|79
|Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Johannes Zelger
|87
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F LMGT3
|
Petru Umbrarescu
Jose María Lopez
|88
|Proton Competition
|Ford Mustang LMGT3
|
Gianmarco Levorato
Logan Sargeant
|91
|Manthey DK Engineering
|Porsche 911 GT3 R
|
Ayhancan Guven
|92
|The Bend Manthey
|Porsche 911 GT3 R
|
Yasser Shahin
|150
|Richard Mille AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
Lista de reserva para LMGT3
|número
|equipo
|coche
|pilotos
|86
|GR Racing
|Ferrari 296 LMGT3 Evo
|
Michael Wainwright
TBA
TBA
|47
|Cetilar Racing
|Oreca 07 Gibson
|
Nicola Lacorte
TBA
|56
|Blackthorn
|Aston Martin Vantage AMR LMGT3
|137
|CLX Motorsport
|Oreca 07 Gibson
|
TBA
|95
|United Autosports
|McLaren 720S LMGT3 Evo
|
Michael Birch
Garnet Patterson
|18
|IDEC Sport
|Oreca 07-Gibson
|
TBA
TBA
|16
|Vector Sport
|Oreca 07-Gibson
|Cem Bolukbasi
TBA
TBA
|151
|AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3 Evo
|
Charles-Henri Samani
Conrad Laursen
TBA
|11
|Proton Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Horst Felbermayr
TBA
TBA
Comparte o guarda este artículo
Últimas noticias
La lista completa de inscritos para las 24 Horas de Le Mans 2026
La categoría Hypercar se reduce a 18 coches para las 24H de Le Mans 2026
Test F1 Bahrein: Mercedes manda con McLaren muy cerca y nuevo revés para Alonso
Las visitas de Stoner al rancho de Rossi, paradas por sus problemas de salud
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios