Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

La lista completa de inscritos para las 24 Horas de Le Mans 2026

Le Mans
Le Mans
La lista completa de inscritos para las 24 Horas de Le Mans 2026

La categoría Hypercar se reduce a 18 coches para las 24H de Le Mans 2026

Le Mans
Le Mans
La categoría Hypercar se reduce a 18 coches para las 24H de Le Mans 2026

Test F1 Bahrein: Mercedes manda con McLaren muy cerca y nuevo revés para Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Test F1 Bahrein: Mercedes manda con McLaren muy cerca y nuevo revés para Alonso

Las visitas de Stoner al rancho de Rossi, paradas por sus problemas de salud

MotoGP
MotoGP
Las visitas de Stoner al rancho de Rossi, paradas por sus problemas de salud

Norris se acerca a las críticas de Verstappen: "Es menos cuestión del piloto"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Norris se acerca a las críticas de Verstappen: "Es menos cuestión del piloto"

Leclerc pide calma con Ferrari: "Todos dicen que otro es el más rápido"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Leclerc pide calma con Ferrari: "Todos dicen que otro es el más rápido"

Sainz: "Recuperamos el tiempo perdido, pero falta rendimiento"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Sainz: "Recuperamos el tiempo perdido, pero falta rendimiento"

Vídeo: el Aston Martin se queda tirado en la primera simulación de carrera con Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Vídeo: el Aston Martin se queda tirado en la primera simulación de carrera con Alonso
Le Mans

La lista completa de inscritos para las 24 Horas de Le Mans 2026

Lista completa de inscritos para las 24 Horas de Le Mans 2026, la 94.ª edición de la clásica carrera de resistencia francesa y la prueba más importante del WEC.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Foto de grupo con todos los coches

¡Cada vez queda menos para la 94ª edición de las 24 Horas de Le Mans 2026, que se disputará el fin de semana de 13 y 14 de junio! Mira la lista de inscritos tanto para las categorías Hypercar, LMP2 y LMGT3.

Con 62 coches en la parrilla, divididos en 18 Hypercar, 19 LMP2 y 25 LMGT3, la emoción está asegurada.

No. equipo coche pilotos

HYPERCAR - 18 coches
007 United States Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie
009 United States Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie
Canada Roman De Angelis
7 Japan Toyota Racing Toyota GR010 Hybrid
8 Japan Toyota Racing Toyota GR010 Hybrid
12 United States Cadillac Hertz Team JOTA Cadillac V-Series.R
15 Germany BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8
17 Korea, Republic of Genesis Magma Racing Genesis GMR-001
19 Korea, Republic of Genesis Magma Racing Genesis GMR-001
France Paul-Loup Chatin
Spain Daniel Juncadella
20 Germany BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8
35 France Alpine Endurance Team Alpine A424
36 France Alpine Endurance Team Alpine A424
France Victor Martins
38 United States Cadillac Hertz Team JOTA Cadillac V-Series.R
France Sebastien Bourdais
50 Italy Ferrari AF Corse Ferrari 499P
51 Italy Ferrari AF Corse Ferrari 499P
83 Italy AF Corse Ferrari 499P
United Kingdom Phil Hanson
93 France Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8
New Zealand Nick Cassidy
94 France Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8
France Theo Pourchaire
101 United States Cadillac WTR Cadillac V-Series.R

LMP2 - 19 coches

Los equipos en negrita son de la categoría Pro/Am 
3 Luxembourg DKR Engineering Oreca 07-Gibson
4 United States Crowdstrike Racing by APR Oreca 07-Gibson
United Kingdom Alexander Quinn
TBA
9 Germany Proton Competition Oreca 07-Gibson
TBA
TBA
14 France TDS Racing Oreca 07-Gibson
Canada Tobias Lutke
TBA
22 United Kingdom United Autosports Oreca 07-Gibson
Sweden Rasmus Lindh
Denmark Mikkel Jensen
24 United Kingdom Nielsen Racing Oreca 07-Gibson
United Kingdom Edward Pearson
TBA
TBA
25 Portugal Algarve Pro Racing Oreca 07-Gibson
Italy Enzo Trulli
TBA
26 United Kingdom Vector Sport Oreca 07-Gibson
Grenada Vladislav Lomko
28 France IDEC Sport Oreca 07-Gibson
TBA
TBA
29 France Forestier Racing by Panis Oreca 07-Gibson
France Louis Rousset
TBA
TBA
30 France Duqueine Team Oreca 07-Gibson
France Doriane Pin
TBA
TBA
37 Switzerland CLX Motorsport Oreca 07-Gibson
France Adrien Closmenil
Mexico Ian Aguilera
Denmark Theodor Jensen
43 Poland Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson
United Kingdom Nicholas Yelloly
44 Germany Proton Competition Oreca 07-Gibson
Germany Stefan Aust
TBA
TBA
48 France RD Limited Oreca 07-Gibson
United States Fred Poordad
TBA
95 United States AO by TF Oreca 07-Gibson
United States Dana Cameron
183 Italy AF Corse Oreca 07-Gibson
France Matthieu Vaxiviere
TBA
222 United Kingdom United Autosports Oreca 07-Gibson
343 Poland Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson
TBA
TBA

LMGT3 - 25 coches
2 United Kingdom TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R
Malaysia Prince Jefri Ibrahim
TBA
TBA
10 United Kingdom Garage 59 McLaren 720S LMGT3
Hong Kong Antares Au
United Kingdom Thomas Fleming
Germany Marvin Kirchhofer
13 Canada 13 Autosport Corvette Z06 LMGT3.R
21 Italy Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3
France Francois Heriau
23 United States Heart of Racing Team Aston Martin Vantage
United States Gray Newell
TBA
TBA
27 United States Heart of Racing Team Aston Martin Vantage
TBA
TBA
32 Belgium Team WRT BMW M4 LMGT3
33 United Kingdom TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R
Netherlands Nicky Catsburg
34 Turkey Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R
Ireland Peter Dempsey
Ireland Charlie Eastwood
54 Italy Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3
57 Switzerland Kessel Racing Ferrari 296 LMGT3
58 United Kingdom Garage 59 McLaren 720S LMGT3
Sweden Alexander West
Denmark Benjamin Goethe
59 France Racing Spirit of Leman Aston Martin Vantage
France Clement Mateu
France Sebastien Baud
France Valentin Hasse Clot
61 Italy Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3
62 Qatar Team Qatar by Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3
Qatar Abdulla Al-Khelaifi
Germany Julian Hanses
France Giuliano Alesi
69 Belgium Team WRT BMW M4 LMGT3
United States Anthony McIntosh
Canada Parker Thompson
United Kingdom Dan Harper
74 Switzerland Kessel Racing Ferrari 296 LMGT3
United States Dustin Blattner
Italy Lorenzo Patrese
Germany Dennis Marschall
77 Germany Proton Competition Ford Mustang LMGT3
United States Eric Powell
United Kingdom Sebastian Priaulx
78 France Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3
France Hadrien David
79 Italy Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3
Italy Johannes Zelger
87 France Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3
Romania Petru Umbrarescu
Argentina Jose María Lopez
88 Germany Proton Competition Ford Mustang LMGT3
Italy Gianmarco Levorato
United States Logan Sargeant
91 Germany Manthey DK Engineering Porsche 911 GT3 R
92 Germany The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R
Australia Yasser Shahin
150 Italy Richard Mille AF Corse Ferrari 296 LMGT3

Lista de reserva para LMGT3

número equipo coche pilotos
86 GR Racing Ferrari 296 LMGT3 Evo
47 Cetilar Racing Oreca 07 Gibson

Roberto Lacorte

Nicola Lacorte

TBA
56 Blackthorn Aston Martin Vantage AMR LMGT3
137 CLX Motorsport Oreca 07 Gibson

John Farano

TBA
TBA
95 United Autosports McLaren 720S LMGT3 Evo

Michael Birch

Garnet Patterson

Wayne Boyd
18 IDEC Sport Oreca 07-Gibson
16 Vector Sport Oreca 07-Gibson Cem Bolukbasi
TBA
TBA
151 AF Corse Ferrari 296 LMGT3 Evo
Charles-Henri Samani
Conrad Laursen
TBA
11 Proton Competition Oreca 07-Gibson
Horst Felbermayr
TBA
TBA

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior La categoría Hypercar se reduce a 18 coches para las 24H de Le Mans 2026

Mejores comentarios

Más de
Rachit Thukral

La categoría Hypercar se reduce a 18 coches para las 24H de Le Mans 2026

Le Mans
Le Mans
La categoría Hypercar se reduce a 18 coches para las 24H de Le Mans 2026

La Fórmula E trabaja en una versión más larga del circuito de F1 de Yeda

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Yeda II
La Fórmula E trabaja en una versión más larga del circuito de F1 de Yeda

Wehrlein valora el repentino bajón de Porsche en la Fórmula E

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Yeda II
Wehrlein valora el repentino bajón de Porsche en la Fórmula E

Últimas noticias

La lista completa de inscritos para las 24 Horas de Le Mans 2026

Le Mans
LM24 Le Mans
La lista completa de inscritos para las 24 Horas de Le Mans 2026

La categoría Hypercar se reduce a 18 coches para las 24H de Le Mans 2026

Le Mans
LM24 Le Mans
La categoría Hypercar se reduce a 18 coches para las 24H de Le Mans 2026

Test F1 Bahrein: Mercedes manda con McLaren muy cerca y nuevo revés para Alonso

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Test F1 Bahrein: Mercedes manda con McLaren muy cerca y nuevo revés para Alonso

Las visitas de Stoner al rancho de Rossi, paradas por sus problemas de salud

MotoGP
MGP MotoGP
Las visitas de Stoner al rancho de Rossi, paradas por sus problemas de salud