El campeón olvidado de la F2 que "merecía algo mejor" regresa a la F1 con Mercedes

Parecía que la puerta de la Fórmula 1 se había cerrado para el campeón de la Fórmula 2 en 2023, Théo Pourchaire, ya que esta temporada se incorporó como piloto a tiempo completo al programa Hypercar de Peugeot en el WEC. Pero se ha entreabierto un poco desde que se ha anunciado, de forma algo sorprendente, la incorporación de Pourchaire a las filas de desarrollo de Mercedes.

Los campeones y subcampeones de F2 han tenido dificultades para dar el salto a la F1 después de que la "generación dorada" de 2018 —Lando Norris, George Russell y Alex Albon — ascendiesen todos a la vez. Nyck de Vries y Mick Schumacher, campeones en 2019 y 2020, al menos llegaron a la F1, pero no consiguieron causar impacto, salvo contra los muros en ambos casos.

El campeón de 2021, Oscar Piastri, fue inexplicablemente relegado al banquillo por Alpine y tomó la decisión de reiniciar su carrera por la fuerza, rescindiendo su contrato y fichando por McLaren. Felipe Drugovich, sucesor de Piastri como campeón de la F2, pasó las siguientes temporadas calentando el asiento en el muro de boxes de Aston Martin sin ningún resultado.

Pourchaire había disfrutado del patrocinio de Sauber y ganó el campeonato de F2 en su tercer intento, en 2023, pero no consiguió ningún asiento en la F1 para la temporada siguiente y recurrió a competir en la IndyCar con McLaren, que lo descartó a mitad de temporada. Eso lo dejó en un limbo profesional, pero las carreras de coches deportivos le proporcionaron un salvavidas y recientemente cerró un acuerdo con Peugeot para ser miembro a tiempo completo de su alineación de pilotos en Hypercar para 2026.

"Desde mi título de Fórmula 2, he tenido muy mala suerte", dijo en la presentación de Peugeot el pasado mes de diciembre. "Y me merecía al menos un poco más de suerte y mejores oportunidades".

Theo Pourchaire, Peugeot Foto: Shameem Fahath / Motorsport Network

Como piloto de desarrollo, Pourchaire se unirá a una lista de pilotos de simulador de Mercedes que incluye a la campeona de la F1 Academy 2026, Doriane Pin, al ganador de la F2, Joshua Duerksen, y al experimentado Anthony Davidson, que compitió con Minardi y Super Aguri a mediados de la década de los 2000 antes de dedicarse al mundo de la televisión.

Pero, aunque esto representa una nueva oportunidad en la F1, Pourchaire no será el siguiente en la línea de sucesión si los pilotos Russell o Kimi Antonelli no están disponibles. Esa responsabilidad recaerá probablemente en Frederik Vesti, que ha asumido el papel de piloto reserva que la pasada temporada tenía Valtteri Bottas, que se ha marchado a Cadillac.

Frederik Vesti fue subcampeón de F2 por detrás de Pourchaire en 2023.

"Estoy increíblemente orgulloso y agradecido de unirme a Mercedes como piloto de desarrollo", escribió Pourchaire en las redes sociales. "Crecí viendo a este equipo ganar en la F1 y ahora tengo el honor de trabajar con ellos y representarlos", concluyó.