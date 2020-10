El campeón de la Fórmula E probará un IndyCar

El piloto de DS Techeetah en la Fórmula E conducirá el Dallara con motor Honda en el Barber Motorsports Park de Alabama el 2 de noviembre.

El ex piloto de BMW DTM Da Costa tiene relación con el copropietario del equipo, Bobby Rahal, debido a sus conexiones con el fabricante alemán.

El portugués corrió anteriormente en el equipo de Fórmula E de la marca, dirigido por Andretti, y en el programa del Mundial de Resistencia de la FIA, desarrollando el prototipo M8 GTE antes de su debut competitivo en las 24h de Daytona 2018.

El equipo de Rahal, mientras tanto, gestiona el proyecto BMW oficial en la categoría GT Le Mans del IMSA WeatherTech SportsCar.

Da Costa dijo: "Nunca he ocultado el hecho de que es mi gran sueño venir a probar un IndyCar. Soy un gran fan de cómo América, y la IndyCar en particular, viven este deporte y he sido un gran seguidor durante muchos años".

"Conozco a Bobby desde hace unos años. Nos conocimos en las cenas navideñas de BMW y cada año le decía: '¡Vamos, déjame probar!', y finalmente recibí la llamada para venir a conocer al equipo y probar".

"Es un momento muy emocionante para mí y algo que he estado esperando mucho. El primer contacto con el equipo ha sido muy positivo y todos han sido muy amables. Puedo ver que hay un alto nivel de profesionalismo en el equipo que era de esperar. Estoy emocionado por ponerme en marcha".

Rahal, que es copropietario del equipo RLL IndyCar con el renombrado ex presentador de TV David Letterman, añadió: "No pudimos maximizar una prueba del equipo completo usando uno de nuestros tres días, ya que Graham está esperando el nacimiento de su primer hijo, así que esto nos permite probar a un joven y muy consumado piloto como Antonio Félix da Costa".

"A través de nuestra asociación con BMW en la resistencia, hemos seguido su carrera y estamos emocionados de ver qué puede hacer en un IndyCar".

El copropietario del equipo, Mike Lanigan, añadió: "Hemos oído muchas cosas buenas sobre el talento de este joven y esperamos buenos resultados en nuestra prueba en el Barber Motorsports Park. Siempre añade valor para contar con otra perspectiva y estamos seguros de que puede proporcionar una buena visión".

