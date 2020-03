Vergne, de cuarentena al podio en Marrakech

Jean-Eric Vergne se vio obligado a perderse la primera sesión de libres del fin de semana de Marruecos al estar enfermo, ausentándose el viernes. Sin embargo, estuvo listo el sábado para tomar parte de la clasificación, donde acabó 11°, para luego conseguir subirse al podio tras acabar tercero una dramática carrera.

Vergne había rodado en segundo lugar en las últimas vueltas, pero perdió el duelo al límite contra el BMW de Maximilian Gunther en el último giro, mientras frenaba en la curva 11.

El vigente campeón reveló en la rueda de prensa posterior a la carrera que la gravedad de su enfermedad le obligó a terminar en el hospital.

"Definitivamente fue mi fin de semana más complicado en la Fórmula E", dijo. "No por las actividades en la pista, sino por lo que viví fuera de ella. Ayer me mantuvieron en cuarentena en el hospital de Marrakech. Podéis imaginar cómo fue mi día”.

"Me sentí un poco mejor, pero estuve en una habitación de cinco metros cuadrados. Fue muy, muy duro y luego durante los últimos tres días tuve 40ºC de fiebre, así que no estuve en mi mejor momento."

Vergne añadió que aunque trató de ignorar la enfermedad en la carrera, le había pedido a su ingeniero que le dijera su posición en la pista.

"En la carrera creo que me olvidé de mis [dolores] de cabeza e hice todo lo que pude. Recuerdo que en algún momento le pregunté a mi ingeniero cuál era mi posición porque no podía ver a los líderes. Me dijo 'eres P4'. ¡Guau!, no sabía que había remontado tanto”.

Su compañero de equipo y vencedor de la carrera, Antonio Félix da Costa, elogió el trabajo del bicampeón de la categoría.

"Tengo que decir que lo que más me impresiona hoy es este tipo", dijo da Costa. “Tuvo una semana difícil y está aquí en el podio con nosotros, así que estoy súper contento”.

El nuevo líder de la general añadió que su victoria en Marrakech sirvió como venganza por los problemas del año pasado que le costaron el triunfo. En la edición 2019 fue líder durante la mayor parte del tiempo hasta que chocó con su entonces compañero, Alexander Sims, en la vuelta 25 de 31.

“Quería una venganza”, dijo el portugués. "Para ser sincero, en esas tres últimas vueltas tuve un pequeño hueco y seguía mirando ese muro en la curva 7 y me decía 'no gracias, esta vez no".

Las mejores fotos de la Fórmula E en Marrakech

Pulsa en Versión Completa más abajo si no logras ver las fotos...