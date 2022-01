Vergne: "Los niños de karting compiten más justo que en la Fórmula E"

Muchos atribuyen que las carreras se hayan endurecido por el diseño del monoplaza Gen2, que este año se usará por última temporada.

Con el carenado de las ruedas, que fluye hacia el alerón delantero, la carrocería es capaz de soportar repetidos golpes y permite a los pilotos forzar a la hora de adelantar sin grandes riesgos de sufrir daños costosos.

Las imágenes teaser del monoplaza Gen3, que se revelaron hacen unas semanas, muestran que esos carenados se eliminarán y volverá un diseño de rueda más tradicional, sin protección.

Mientras tanto, el bicampeón de la Fórmula E, Vergne, ha criticado los estándares de conducción de la categoría y ha pedido a la FIA que utilice un modelo de castigo inspirado en el karting.

Cuando se le preguntó si la Fórmula E era un deporte de contacto, el piloto de DS Techeetah, Vergne, respondió: "Creo que somos un campeonato muy profesional".

"Pero la forma en que los pilotos están compitiendo en este momento, debido a que los coches permiten que se golpeen y aún así terminen en los puntos, no es aceptable. Creo que la FIA tiene que hacer algo".

"Las carreras como las que vimos en Londres son completamente inaceptables [donde el compañero de equipo de Vergne, Antonio Félix da Costa, fue noqueado por Andre Lotterer perdiendo sus opciones de revalidar el título]".

Jean-Eric Vergne añadió que el atractivo del campeonato para los fabricantes, patrocinadores y su joven público se vio dañado por las duras carreras.

"Cuando piensas en niños pequeños que ven carreras de Fórmula E, piensan que estamos haciendo carreras de karts entre amigos. Eso no puede ser. Estás representando una marca".

"Es un mal espectáculo, insto a la FIA a hacer algo al respecto. Tienen que vigilarlo más".

Vergne cree que pasar a un sistema más blanco o negro a la hora de vigilar incidentes en la pista, algo inspirado en el karting, ayudaría a contrarrestar esa tendencia.

Y dijo: "Incluso en el karting, los niños corren de manera más justa que nosotros en la Fórmula E".

"En karting, golpeas a alguien y te descalifican. No les importa por qué sucedió. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en la Fórmula E? No lo entiendo".

"Seguramente espero que acabemos teniendo carreras más limpias y justas, porque lo que vimos la temporada pasada es inaceptable".