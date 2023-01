Vandoorne: "No será sencillo defender el título de Fórmula E"

Cargar el reproductor de audio

Stoffel Vandoorne logró el campeonato de la Fórmula E 2021-2022, pero su cetro también estuvo acompañado de una noticia desalentadora: la salida de Mercedes de la categoría, una situación que le dejó sin equipo para la campaña que arranca este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez en México.

Vandoorne, que también era piloto reserva de Mercedes F1, decidió emprender un nuevo camino en Penske, una escudería que no ha brillado en la serie eléctrica pero que, con la llegada del GEN 3, podría cambiar todo. El equipo correrá en alianza con DS, la marca del grupo Stellantis, que ha ofrecido uno de los trenes motrices más competitivos de la era GEN 2.

El belga cree que, mientras algunos pilotos han tenido que adaptarse a un coche nuevo, él ha tenido un reto mayor: integrarse en un nuevo equipo el año que defenderá el campeonato.

"Me siento bien, entrando en una nueva temporada como campeón. Pero también me doy cuenta de que los contadores vuelven a cero y todo el mundo va a empezar este año desde el mismo nivel", expresó Vandoorne en declaraciones a Motorsport.com.

"Muchos cambios nuevos. Me uno al equipo Penske y tenemos coches Gen3. Así que hay un montón de incógnitas, pero estoy muy emocionado de volver a correr por fin".

"No es sencillo [cambiar de equipo], porque cuando lo haces debes conocer a todas las personas que están trabajando en él. Además, los procedimientos que el equipo está poniendo en marcha eran muy diferentes a lo que yo estaba acostumbrado. Así que tengo que aprender muchas cosas nuevas".

"Pero hasta ahora, creo que me he adaptado muy bien, y me siento muy cómodo con el coche. Y sí, espero tener la oportunidad de seguir luchando en la parte delantera y defender mi título con éxito".

La sociedad entre DS y Penske ha generado grandes expectativas para que el equipo por fin pueda dar el salto a las primeras posiciones, y Vandoorne considera ya no estarán en la parte media de la tabla.

"Creo que este año será diferente. Hay una gran intención por ambas partes, DS y Penske se han unido para tener éxito. Ahora tenemos que ver cómo avanzará. Pero la gente que está trabajando cuenta con mucha experiencia en la Fórmula E y han tenido mucho éxito en el pasado".

"Además, para Penske tener a DS como socio en una especie de proveedor oficial será un cambio respecto a lo que han tenido en el pasado, que hacían las cosas muy difíciles para que ellos compitieran contra un fabricante, pero ahora no hay excusas. Solo tenemos que juntar las piezas del rompecabezas".

