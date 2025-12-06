Pepe Martí explica su accidente en Sao Paulo: "Estos errores no se pueden permitir"

Pepe Martí se enfrentaba este fin de semana a su debut en la Fórmula E, pero su E-Prix de Sao Paulo acabó de una forma inesperada y decepcionante, ya que pese a una buena actuación que le permitió luchar por las primeras cinco o seis posiciones, un impresionante accidente cuando se activó el Full Course Yellow le hizo salir volando por los aires y, obviamente, abandonar.

Tras la carrera, el piloto español atendió a Motorsport.com y otros medios, para explicar qué había sucedido y cómo había vivido el incidente.

En primer lugar, Pepe Martí admitió que su debut no valía como excusa: "No, porque llevo cinco años corriendo en fórmulas. Es muy distinta, pero bueno, estos errores no se pueden permitir. Y con esta magnitud y esta repercusión".

Y añadió: "Lo he vivido todo. Ojos abiertos como una mosca y he salido rápido del coche, pero bueno, ha sido un poco un cúmulo de muchas cosas. Yo estoy acostumbrado en Formula 2, Formula 3, que el virtual safety car lo apuras al máximo, buscas siempre ir un poco al límite, la entrada del pitlane, todo lo intentas para buscar esas milésimas. Y yo he visto el Full Course Yellow, yo lo practiqué en el simulador de una manera, lo practiqué en Valencia de una manera. Y claro, aquí los pilotos supongo que, sobre todo cuando quedan dos vueltas y media como quedaban, tanto Antonio como Nico, pues no han empujado al límite esos cinco segundos".

"Yo iba un poco más cerca, yo iba a llegar a la velocidad legal a tiempo, pero desgraciadamente los coches no desaparecen cuando necesitas que desaparezcan, y pues bueno, me los he comido y he salido volando, así que una pena".

Pepe Martí lamenta el accidente especialmente por la posición en la que estaba luchando, ya que todo parecía indicar que conseguiría un gran resultado en su primera carrera en la Fórmula E.

"Veníamos para ser quinto o sexto, entre cuarto y sexto, y obviamente era la primera carrera, y además saliendo atrás desde el catorce, era un gran resultado. Veníamos haciendo una muy buena carrera a nivel estratégico, el equipo ha hecho una gran preparación, súper buena, a nivel de setup, sistemas, todo estaba optimizado súper bien. Creo que teníamos un coche muy potente hoy".

"Y sí, desgraciadamente, me sabe mal no poder recompensar el trabajo del equipo", concluyó el español.

