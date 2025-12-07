Fórmula E - ePrix de Sao Paulo: DS Penske arranca en los puntos

En Sao Paulo, la temporada tuvo el mismo comienzo que el año pasado, con un ritmo frenético, la intervención del coche de seguridad y luego la suspensión total de la carrera con bandera roja, que volvió a barajar las cartas. En medio de toda esa confusión, los diez equipos de Fórmula E estaban decididos a dejar su impronta en el último año del Gen3. Para DS Penske, el trabajo empezó mucho antes de que el equipo llegara a Brasil, tanto en las oficinas de Satory como en el simulador de Penske, cerca de Londres (Reino Unido). Gran aficionado a los videojuegos, el nuevo fichaje Taylor Barnard pasó largas sesiones con sus ingenieros analizando prácticamente cada curva del trazado paulista. "Es realmente impresionante y nos ha ayudado a enfocar este circuito de una forma nueva", nos decía en el paddock. En este circuito tan bacheado, dominar las zonas de frenado es casi una ciencia, y cada punto de referencia cuenta. Pero la disciplina sigue siendo imprevisible, y el más mínimo peligro puede ponerlo todo patas arriba, como pudimos comprobar de nuevo en el sábado por la tarde.

En DS Penske, las pruebas se redujeron a una hora el sábado después de que la cancelación de la sesión del viernes (tras un problema con la comunicación por radio) revelara algunas dudas sobre ciertos elementos de la transmisión de los dos DS E-Tense FE25. Los técnicos procedieron entonces a sustituir urgentemente algunas piezas mecánicas, antes de clasificarse los dos DS E-Tense FE25 a un ritmo comedido. En el Grupo A, Maximilian Günther no pudo alcanzar los cuartos de final, pero el rendimiento de su coche fue esperanzador. Taylor Barnard, que salió en una vuelta muy rápida, parecía capaz de llegar a la fase de duelos, antes de que una trayectoria demasiado amplia en la última curva hiciera que su coche coqueteara con un muro bajo, lo que le costó unas valiosas centésimas.

La ciencia de las carreras

Foto de: DPPI

Clasificados 12º y 16º en la parrilla , Barnard y Günther mantienen la esperanza al recordar lo que ocurrió aquí un año antes. "Siempre es mejor empezar delante, pero este circuito es especial. Recuerdo que el año pasado, fue el piloto que salió último (Mitch Evans, nota del editor) quien ganó", recuerda Barnard, él mismo que llegó al podio en 2024 tras salir 17º . Para Günther, 11º en la meta el año pasado, el objetivo era también claro: entrar rápidamente entre los 10 primeros y mantenerse ahí. En la salida, bajo un calor sofocante que coqueteaba con los 30 grados en el aire (y casi 50°C en pista), los dos DS Penske luchaban por mantener sus posiciones. A medida que pasaban las vueltas, se turnaban para terminar en los puntos gracias a una buena estrategia de carrera y a una refinada gestión de la energía. El sistema de análisis de la carrera basado en inteligencia artificial emitió incluso una alerta, señalando a Barnard como "piloto a seguir", con un nivel de energía superior al de sus rivales al tiempo que mantenía un ritmo constante.

Y la historia lo confirma; al acercarse la meta, Barnard activó su segundo Modo Ataque y fue el único piloto que aún se beneficiaba de la potencia extra. A partir de ese momento podía aspirar a terminar entre los 5 primeros, pero todo cambió. Un error de uno de los pilotos Cupra provocó la aparición de una bandera roja, lo que detuvo el ascenso del joven británico, quien aún disponía de dos minutos y medio para continuar su progresión. Dirección de carrera reanudó la carrera durante dos vueltas más. Ahora en octavo y noveno lugar, los dos pilotos de DS Penske todavía tenían una oportunidad por el podio, a pesar de que el tiempo de Attack Mode de Taylor Barnard había transcurrido y no se recuperaría. Al final, Max Günther salvó un notable 6º puesto tras remontar desde la 16ª posición , mientras que Barnard sufrió un segundo giro del destino: además de verse privado del beneficio de su Modo Ataque, su batería de 12V falló y finalmente cayó hasta la 13ª posición. Un resultado frustrante pero alentador para este joven piloto considerado por muchos como un prodigio de la disciplina.

La próxima prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula E se celebrará en Ciudad de México el 10 de enero.

Foto de: DPPI