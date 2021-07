Los monos diseñados por fans que llevará un equipo de Fórmula E en Londres

Como parte del concurso Driven by design de Mahindra, el equipo indio pidió a los fans que diseñaran los trajes de sus pilotos Alexander Sims y Alex Lynn para las carreras en Reino Unido el 24 y 25 de julio.

Los dos pilotos revisaron personalmente los diseños de cada participante antes de elegir sus favoritos. Los participantes ganadores son, casualmente, de la India.

Sims eligió el diseño de Viyol Ezekiel Crasto, con la bandera de la Union Jack en forma de estrella y los tres colores de la bandera india. Crasto, que ha estudiado diseño gráfico durante varios años, comenta que le llevó unas tres horas realizar el traje.

"La calidad de los participantes fue realmente impresionante y estaba claro que la gente había puesto mucha atención y esfuerzo en sus diseños", dijo Sims.

" [ de el diseño ganador ] me gustó la combinación de colores indios y británicos, así como la interpretación genial de mi logo. Me gustaron los rectángulos, además de las líneas tan definidas, que me quedan bien".

Lynn, por su parte, optó por el diseño de Aiyappa, quien dijo que se inspiró en las ubicaciones geográficas y la historia de sus diferentes cultura y tradiciones.

"Me encanta el león y el color azul marino. Vi este diseño y me llamó la atención de inmediato. Me encanta como el diseñador incorporó todos los elementos diferentes, que significan algo para mí y el equipo, y es perfecto para mi carrera en casa", comentó Lynn sobre su elección.

La Fórmula E regresa a Londres este año por primera vez desde 2016, con un circuito urbano alrededor del centro de exposiciones ExCeL, en la zona de Royal Docks de la capital británica.

La doble cita londinense viene justo después de la carrera de Nueva York este fin de semana. El campeonato concluirá con un par de carreras en el aeropuerto de Tempelhof en Berlín, del 14 al 15 de agosto.