Hankook no cambiará los neumáticos de la Fórmula E pese a las críticas

El fabricante de neumáticos surcoreano se convirtió en el único proveedor del campeonato en 2023, sustituyendo a Michelin, que había suministrado las gomas a los monoplazas eléctricos desde la temporada inaugural en 2014.

Desde su introducción, que coincidió con los nuevos Gen3 para 2023, el neumático Hankook ha recibido multitud de críticas de parte de los pilotos, muchos de los cuales se quejaron de que el compuesto era demasiado duro y, en general, carecía de agarre en comparación con las gomas utilizadas hasta ahora.

Sin embargo, pese a esas preocupaciones, el director europeo de automovilismo de Hankook, Manfred Sandbichler, confirmó que "la próxima temporada será el mismo neumático" y aseguró que estaba contento con el trabajo que la compañía ha estado haciendo en su primera temporada en la Fórmula E.

"Siempre es fácil decir que el neumático es duro o que el nivel de agarre no es suficiente", dijo Sandbichler a Motorsport.com. "Piensa en lo que estamos haciendo aquí ahora en Gen3: tenemos un coche nuevo, tenemos todo nuevo, así que eso significa que todo el mundo tiene que aprender sobre la marcha".

"Cuando cambias algo que es tan esencial, como los neumáticos, siempre hay un gran impacto en todo el campeonato", explicó. "No obstante, mientras des un producto que sea seguro, un producto rápido y un producto que muestre el mismo rendimiento desde la primera hasta la última vuelta, supongo que no hay nada de lo que quejarse, la verdad. También es el trabajo de un piloto quejarse".

La decisión de Hankook de mantener el mismo neumático para la próxima campaña llega justo después de que la compañía surcoreana sufriera un devastador incendio en una de sus fábricas de Corea del Sur en el mes de marzo, que ha afectado a rodar su producción a nivel mundial.

Eso ha obligado a la compañía a renunciar a su acuerdo de suministro de neumáticos con la serie Super Taikyu de Japón y a trasladar su producción a otras instalaciones.

A pesar del impacto, Sandbichler confirmó que eso no crearía ningún problema con los neumáticos suministrados a la Fórmula E esta temporada, con el campeonato listo para volver a la acción este fin de semana en Mónaco antes de las rondas en Yakarta, Portland, Roma y Londres.

"Afortunadamente, el incendio de nuestra fábrica no ha afectado a los neumáticos de Fórmula E", añadió Sandbichler. "Para este año al menos no tenemos ningún problema, porque los neumáticos para la presente temporada ya están fabricados. Para la Fórmula E no hay ningún contratiempo", concluyó.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!