Merhi, tras el test de Fórmula E: "Veremos si estamos por aquí pronto"

Roberto Merhi ha acabado contento tras el test de la Fórmula E en Berlín, disputado tras el doble ePrix del pasado fin de semana. El valenciano firmó junto a Mikel Azcona la representación española en las pruebas y finalizó 18º en la combinada de tiempos, a poco más de dos décimas del navarro, 13º, y a algo menos de 9 décimas de Felipe Drugovich, que comandó la tabla de tiempos.

Merhi comenzó la jornada de lunes con algunos problemas en el coche del equipo Mahindra que le dejaron con menos tiempo de pista, pero poco a poco fue rodando después para encontrar buenas sensaciones y acabar unas pruebas positivas en su primera toma de contacto con el campeonato de los monoplazas eléctricos.

Así resumió el día el español: "Ha sido un día positivo en general. Lo único que nos lo ha comprometido es que al principio hemos tenido un problema que nos ha hecho perder 45 minutos de pista, y luego una bandera roja que también ha sido de unos 20. Obviamente, para ser solamente un día de test lo acorta todo", dijo.

"Luego, la progresión ha sido muy buena. El primer 'run' ha sido fuerte en comparación a lo que han hecho mis compañeros esta mañana. Era mi primera vez en un coche eléctrico y la tracción ha sido muy buena. También he trabajado con el equipo en temas de set-up, mapas del coche, que en la Fórmula E se utilizan mucho, es la mayor herramienta que tenemos", continuó.

En cuanto a que el tiempo no fuera del todo espectacular, Merhi comentó algunos inconvenientes que tuvo en el momento del 'time attack': "Al final de la tarde he probado unas cuantas vueltas con el modo de 350 kW [la mayoría del test era con 350 kW]. No he podido hacer un buen giro y en mi mejor intento he cogido algo de tráfico que me ha costado 2-3 décimas. Luego hemos probado unos mapas de frenado que no me han gustado y no hemos tenido tiempo a adaptarnos bien. Cambia completamente la forma de pilotar el coche, por eso no hemos podido mejorar más el tiempo".

Lo que está claro es que la experiencia ha gustado a Merhi, y también a Mahindra. Así, el valenciano dejó caer que le gustaría mantenerse en la brecha del campeonato: "El equipo está muy contento con el test. Veremos si estamos por aquí pronto".

Por último, hizo un resumen desde el punto de vista del equipo: "Ellos este año han tenido carreras buenas y malas, están intentando entender por qué. Hoy solo teníamos cuatro vueltas con el modo de máxima potencia, que te hace ganar casi un segundo. Cuando lo hemos metido no teníamos los settings ideales. Más que nada lo de hoy ha sido un test buscando más la actuación del equipo, no del piloto", finalizó.