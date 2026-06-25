La Fórmula E 2027 en Madrid, en junio: ¿por qué? ¿no hará mucho calor?

La Fórmula E estrenó esta temporada el ePrix de Madrid en el Circuito del Jarama y fue todo un éxito, con las gradas llenas, un ambiente increíble y un gran espectáculo. Sin embargo, para la próxima edición, la de 2027, las condiciones serán muy distintas, porque el ePrix de Madrid ha cambiado de fecha.

En el calendario 2026/2027 que la Fórmula E ha presentado destacan importantes novedades (el Circuito de las Americas de Austin, Zandvoort y Brands Hatch como estrenos), y entre ellas y para los aficionados españoles la del ePrix de Madrid, que pasará a celebrarse a finales de junio.

Del 21 de marzo de este año, cuando hubo incluso lluvia y las primeras horas con bajas temperaturas, pasará al 26 y 27 de junio, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si no hará demasiado calor, siendo incluso más tarde que el reciente GP de Barcelona-Catalunya de F1. De hecho estos días, a un año de las carreras de Fórmula E, se registran en Madrid temperaturas superiores a los 35ºC.

Cuando le preguntaron por ello a Alberto Longo, cofundador de la categoría, explicó que los organizadores querían destacar en el calendario a Madrid, que mientras en 2026 ha sido la primera ronda europea del curso, en 2027 será el cierre de esa parte de la temporada, antes de salir a Asia para el desenlace del mundial.

"Es importante reseñar el hecho de que vamos a acabar la temporada europea en Madrid", comenzó. "O sea, para mí era una fecha muy importante, dado el éxito de esta temporada, pues que o bien empezáramos o bien acabáramos, y de acuerdo a todas las conversaciones que hemos tenido con nuestros socios locales, el Jarama y el RACE, ellos mismos nos dijeron que era mejor más adelante en la temporada":

"Y ahora que hemos decidido ahora hacer una carrera doble en Madrid, ellos mismos han decidido que especialmente era mucho más importante hacerla hacia el final de la temporada europea y empezar a usar incluso, aunque todavía no está definida la hora, pero a lo mejor acercarnos mucho a la tarde".

Nick Cassidy, Citroen Racing Foto de: Malcolm Griffiths / LAT Images via Getty Images

Con eso, Longo adelantó que el ePrix de Madrid no solo cambiará de fecha, sino también de hora, y que se acercará a la noche para formar una especie de festival durante el fin de semana: "De alguna forma lo que haremos será mezclarlo un poco con un evento de noche también, y esa es en definitiva la idea, hacer un festival, un fin de semana que sea un festival, como hacemos en otras ciudades y todo esto se ha decidido de forma conjunta".

"Sí, el calor es algo que nos ocupa, no nos preocupa, nos ocupa mucho y definitivamente lo que intentaremos evitar es hacer una carrera a las dos de la tarde en un final mes de junio. Esa no es la idea, la idea es acercarlo más a la tarde y que la gente siga disfrutando después de la carrera".

"Nos gusta mucho decir que no somos solo una carrera, que somos un evento de fin de semana y en Madrid seguramente lo pondremos muy en práctica el año que viene".