La Fórmula E espera tener una mujer en la parrilla "en los próximos dos años"

El director ejecutivo de la Fórmula E, Jeff Dodds, ha pronosticado que una mujer correrá en el campeonato "en los próximos dos años", ya que la categoría totalmente eléctrica sigue esforzándose por dar a las pilotos la oportunidad de ponerse al volante y de demostrar su talento al más alto nivel.

Dos mujeres participaron en la carrera inaugural de la Fórmula E, el E-Prix de Pekín 2014: Katherine Legge para Amlin Aguri y Michela Cerruti para Trulli GP. Legge solo compitió en una ronda más, mientras que Cerruti corrió tres más antes de abandonar el campeonato.

Simona de Silvestro se unió a Andretti Autosport (como se conocía entonces) hacia el final de la primera temporada, una doble cita en Londres, antes de disputar la segunda campaña al completo. Consiguió puntos en Long Beach y Berlín, convirtiéndose en la primera -y hasta la fecha única- mujer en puntuar en la categoría.

La Fórmula E se ha empeñado en demostrar que hombres y mujeres pueden competir en igualdad, y en los últimos años ha dado pasos concretos para hacer realidad esa ambición. Tras la primera sesión de test exclusivamente femenino para un Campeonato del Mundo de la FIA, en el Circuito del Jarama de Madrid en 2024, la Fórmula E redobló la apuesta con un segundo ensayo femenino a finales de octubre, esta vez en el circuito Ricardo Tormo de Valencia.

Chloe Chambers, de Mahindra Racing, marcó la vuelta más rápida del día con un 1:22.767, a sólo cuatro décimas del 1:22.318 de Joel Eriksson, el más lento de los pilotos regulares en los entrenamientos de pretemporada de principios de esa semana. Menos de un segundo separaba a las seis primeras pilotos al final de la jornada, lo que puso de manifiesto la competitividad del grupo.

Chloe Chambers, Mahindra Racing Foto: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Dodds se mostró visiblemente entusiasmado con los resultados de la segunda prueba únicamente femenina, en la que se duplicó el tiempo en pista en comparación con el año anterior, con un total de seis horas en dos sesiones.

"Así que, un año después del último test, hemos reducido a la mitad la diferencia de tiempo entre los pilotos masculinos del campeonato y las pilotos de pruebas femeninas. Si me piden que apueste, mi instinto me dice que en los próximos dos años veremos a una mujer pilotando en el Mundial. Esa es mi apuesta", declaró Dodds a Motorsport.com.

La Fórmula E sigue empeñada en dar a las mujeres piloto la oportunidad de demostrar su valía y de convencer a los equipos de que son capaces de competir en lo más alto. "Lo que tenemos que hacer es proporcionarles continuamente oportunidades para subirse al coche y probarlo, para darles oportunidades de mostrar su potencial a los equipos que las contratan -nosotros no las contratamos-; y los equipos sólo contratan a gente que creen que puede ganarles campeonatos. Así que tienen que demostrar su potencial, y nosotros tenemos que eliminar algunas de las barreras", explicó Dodds.

La categoría también está trabajando con socios como Google Cloud, utilizando tecnología de Inteligencia Artificial para acelerar el aprendizaje de las mujeres que han tenido menos tiempo de rodaje en el coche que sus homólogos masculinos. "Estamos totalmente comprometidos a probar la hipótesis de que hombres y mujeres pueden competir por igual en nuestro deporte", añadió.

A medida que la Fórmula E concluye la era Gen3 Evo y se prepara para pasar a los coches Gen4, significativamente más rápidos, en la 13ª temporada, se espera que la nueva maquinaria iguale las condiciones para todos los pilotos. "Se ha diseñado con dirección asistida", recordó Dodds. "Es la primera vez que hemos incorporado credenciales de diseño en torno a ser más inclusivos como coche de carreras".

