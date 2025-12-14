La Fórmula E prevé una diferencia "muy pequeña" del Gen 4 con la F1

El Gen4 de la Fórmula E, presentado el mes pasado, es un gran paso adelante en todos los parámetros de rendimiento de la categoría eléctrica a partir de la próxima temporada, que prevé un aumento de potencia hasta los 600 kW (más de 800 CV), frente a los del actual Gen3 Evo [350 kW (469 CV)].

El paquete del Gen4 también introducirá la tracción permanente a las cuatro ruedas, cuyo sistema sólo se activará en los duelos de clasificación, en la salida y en el Attack Mode.

Además, contará con dos configuraciones aerodinámicas (una de alta carga para la clasificación y otra de baja carga para la carrera) y el coche será notablemente más grande y ancho que su predecesor.

En conjunto, estos cambios respaldan una de las ambiciones más antiguas de la Fórmula E: establecer una plataforma automovilística de categoría mundial capaz de competir con la Fórmula 1.

El director ejecutivo de la Fórmula E, Jeff Dodds, dijo a Motorsport.com: "El salto que estamos dando con Gen4 respecto a Gen3 es mayor que cualquier otro salto que hayamos dado en una generación. Tracción a las cuatro ruedas, un 71% más de potencia, unos 10 segundos por vuelta más rápido que el actual Gen3. Así que no hay duda de que acorta distancias con la Fórmula 1".

F1 Gran Premio de Holanda Foto: Erik Junius

Y añadió: "De hecho, el próximo coche de la Fórmula 1 probablemente sea un poco más lento, por cierto. Así que la diferencia será muy pequeña. Pero el coste de invertir en construir el coche y tener un equipo de carreras es una fracción comparado con el de un equipo de Fórmula 1".

"Así que básicamente estás obteniendo el 95% o 98% del rendimiento por una fracción de la inversión. Creo que el Gen4 nos pisa los talones (a la F1), y Gen5 será probablemente más rápido".

La mención al Gen5 es deliberada, ya que los primeros trabajos de desarrollo del coche que sucederá al Gen4 ya están en marcha.

"Por supuesto, el pensamiento nunca se detiene", dijo Dodds al compartir su temprano entusiasmo por lo que está por venir. "Ni siquiera corremos con neumáticos lisos. Corremos con neumáticos de carretera. No tenemos mucha carga aerodinámica, no estamos en túneles de viento y los equipos no están desarrollando diferentes paquetes aerodinámicos".

"Alcanzamos esta velocidad gracias a la batería, el sistema de propulsión y el software. Así que sí, el Gen5 se beneficiará de un mejor desarrollo de la batería, que es increíble en este momento".

El Gen4 atraerá a "los mejores pilotos del mundo"

La Fórmula E ha atraído recientemente a talentos como Taylor Barnard y Zane Maloney directamente desde la Fórmula 2. Esta temporada, Pepe Martí y Felipe Drugovich harán una transición similar, aunque el brasileño hizo el cambio tres años después de ganar el título de F2, tras haber esperado como piloto reserva de Aston Martin una oportunidad en la F1 que nunca llegó.

Taylor Barnard, DS Penske Foto: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Pero con el Gen4, Dodds espera que los pilotos empiecen a ver la Fórmula E como un destino más interesante y no como una alternativa cuando se caen sus otras opciones.

"Podría hablar de muchos pilotos, pero los dos que creo que son particularmente interesantes son Taylor Barnard, que tomó la decisión de venir directamente de la F2 a la Fórmula E y no mirar realmente a la F1. Y tienes a Felipe Drugovich, que obviamente era piloto reserva de Aston Martin y ha venido, y lo están haciendo en previsión del próximo coche", dijo.

"Creo que cuando la gente vea el coche y tenga la oportunidad de conducirlo, muchos pilotos de F1, los mejores del mundo, verán en él un lugar potencial para construir su futuro".

Coincidentemente, Dodds cree que la misma lógica se aplica a los aficionados, ya que la categoría busca ampliar su número de seguidores de cara a la era Gen4.

"Al final, podemos hacer muchas cosas bien, pero los aficionados al automovilismo quieren ver a los más rápidos, quieren ver velocidad", añadió. "Así que el hecho de que podamos mostrar un salto material en velocidad y potencia en este coche, creo que es más emocionante para todos".