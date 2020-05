La Fórmula E estudia abandonar los circuitos en el centro de la ciudad

La categoría eléctrica se ha desarrollado en circuitos urbanos desde su creación en 2014 como parte de la estrategia para promover su tecnología en áreas densamente pobladas.

Sin embargo, es muy probable que la Fórmula E se reanude en circuitos fijos con carreras a puerta cerrada tras la interrupción causada por el COVID-19.

Alejandro Agag, presidente y fundador de la Fórmula E, señala que el campeonato, una vez que la pandemia haya terminado, podría continuar utilizando instalaciones adaptadas hasta tres años si se mantiene la preocupación por las reuniones multitudinarias.

"La verdad es que tenemos que priorizar la salud de las personasen cada ciudad, etc", dijo Agag a Motorsport.com. "Así que, mientras no sea completamente seguro correr en ciudades, no correremos en ciudades. Pero si podemos correr, correremos".

Los planes de la Fórmula E: Las medidas de la Fórmula E para el "mañana" tras el coronavirus

"Aunque el ADN de la Fórmula E se mantiene, si existen razones de salud, todos entenderán que tendremos que hacer una excepción. Espero que esa excepción dure dos meses. Pero puede durar seis meses, un año, dos o tres. En el peor de los casos, no creo que esto dure más de tres años. Todos se habrán contagiado y serán inmunes", añadió.

Agag señaló, además, que el tamaño relativamente pequeño del paddock de Fórmula E podría permitir organizar carreras en países donde se han limitado las reuniones a más de 1000 personas.

Cuando se le preguntó si las competiciones de motor deberían dejar de lado las visitas de aficionados e invitados a los boxes y la parrilla, Agag contestó: "Creo que lo veremos. Los grandes eventos se enfrentan a un importante desafío para el futuro. Tendrán que hacer las cosas de forma completamente nueva".

"Esto incluye a la Fórmula E y la Fórmula 1, el automovilismo en general. ¿Cómo vamos a organizar eso? Está el corto plazo y luego tendremos el medio y largo plazo".

"A muy corto plazo, vamos a organizar carreras a puerta cerrada. Irá el número mínimo de personas, que para la Fórmula E probablemente sea inferior a 1000 personas, sin público y retransmitida".

Galería Lista Riyadh Street Circuit (Riad, Arabia Saudi) 1 / 12 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Ganadores anteriores:

2018 - Antonio Felix da Costa (BMW i Andretti) Parque O'Higgins Circuit (Santiago de Chile, Chile) 2 / 12 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Ganadores anteriores:

2019 - Sam Bird (Virgin) Autódromo Hermanos Rodríguez (Ciudad de México, México) 3 / 12 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Ganadores anteriores:

2016 - Jerome d'Ambrosio (Dragon)

2017 - Lucas di Grassi (Audi)

2018 - Daniel Abt (Audi)

2019 - Lucas di Grassi (Audi) Circuit International Automobile Moulay El Hassan (Marrakech, Marruecos) 4 / 12 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Ganadores anteriores:

2016 - Sebastien Buemi (e.dams Renault)

2018 - Felix Rosenqvist (Mahindra)

2019 - Jerome d'Ambrosio (Mahindra) Haitang Bay Circuit (Sanya, China) CARRERA CANCELADA POR CORONAVIRUS 5 / 12 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Ganadores anteriores:

2019 - Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) Circuito Cittadino dell'EUR (Roma, Italia) 6 / 12 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Ganadores anteriores:

2018 - Sam Bird (Virgin)

2019 - Mitch Evans (Jaguar) Circuit des Invalides (París, Francia) 7 / 12 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganadores anteriores:

2016 - Lucas di Grassi (Audi)

2017 - Sebastien Buemi (e.dams Renault)

2018 - Jean-Eric Vergne (Techeetah)

2019 - Robin Frijns (Virgin) Seoul Street Circuit (Seúl, Corea) 8 / 12 Foto de: FIA Formula E Se estrena en el calendario Jakarta (Indonesia) 9 / 12 Foto de: FIA Formula E Se estrena en el calendario Flughafen Tempelhof (Berlín, Alemania) 10 / 12 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Ganadores anteriores:

2015 - Jerome d'Ambrosio (Dragon)

2017 - Felix Rosenqvist (Mahindra)

2017 - Sebastien Buemi (e.dams Renault)

2018 - Daniel Abt (Audi)

2019 - Lucas di Grassi (Audi) Brooklyn Street Circuit (Nueva York, Estados Unidos) 11 / 12 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Ganadores anteriores:

2017 - Sam Bird (Virgin)

2017 - Sam Bird (Virgin)

2018 - Lucas di Grassi (Audi)

2018 - Jean-Eric Vergne (Techeetah)

2019 - Sebastien Buemi (Nissan)

2019 - Robin Frijns (Virgin) ExCeL London (Londres, Gran Bretaña) 12 / 12 Foto de: FIA Formula E Se estrena en el calendario en esa ubicación

