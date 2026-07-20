Fallece a los 46 años el director del equipo de Citroën en la Fórmula E, Cyril Blais
Ha fallecido una de las figuras más queridas de la Fórmula E.
El director del equipo Citroën de Fórmula E, Cyril Blais, ha fallecido a los 46 años.
La noticia de su fallecimiento se dio a conocer el lunes en un comunicado de prensa conjunto emitido por Citroën, Stellantis, Monaco Sports Group (MSG) y la Fórmula E.
No se ha revelado la causa de la muerte y el equipo ha declarado que no se facilitará más información por "respeto a la privacidad y los deseos de la familia".
"Todos estamos muy entristecidos por la pérdida de Cyril", dijo Beth Paretta, la directora general de Citroën Racing. "Muchos miembros del equipo lo conocían y llevaban varios años trabajando junto a él. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y también sus compañeros de todo el paddock".
"Cyril creía firmemente en este equipo y respetaremos los deseos de su familia de rendirle homenaje de la mejor manera posible, continuando compitiendo en su memoria con la misma dedicación y pasión que él nos inculcó a todos", añadió.
Cyril Blais comenzó su carrera como ingeniero en las categorías de acceso a la Fórmula 1, trabajando inicialmente para Manor Motorsport en la Fórmula 3 antes de pasar a Arden, donde fue ascendiendo hasta convertirse en su director técnico en la F3 y en la F2.
En 2019 dio el salto a la Fórmula E con Mahindra, donde pasó casi tres años como ingeniero de carrera.
Nick Cassidy, Citroën Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images
Su relación con el equipo que ahora se conoce como Citroën comenzó en 2022, cuando se unió a la escudería MSG que dirigía Venturi. Allí se reencontró con Maximilian Guenther, con quien ya había trabajado en la F2, y ambos lograron numerosos éxitos juntos mientras el equipo se transformaba en Maserati.
Blais fue ascendido a director del equipo en 2024 y ayudó a guiar su transición a Citroën un año más tarde.
Bajo su dirección, Maserati/Citroën ganó dos carreras, incluido el E-Prix de Ciudad de México de este año con Nick Cassidy al volante.
Citroën ocupa el séptimo puesto en la clasificación de equipos a falta de solo cuatro carreras por disputar este año, que se disputarán en las doble citas de Tokio y Londres. La marca de Stellantis seguirá compitiendo en la Fórmula E en la era Gen4, cuyo inicio está previsto para el mes de diciembre en Yeda.
Aún no está claro quién asumirá las responsabilidades del veterano ingeniero y director del equipo para el E-Prix de Tokio de este fin de semana en Japón.
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