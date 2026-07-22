Horarios de la Fórmula E 2026 en Tokio y cómo verlo: doble carrera decisiva

La temporada 2026 de Fórmula E entra en su momento más importante. Este fin de semana del 24 al 26 de julio, el campeonato desembarca en Tokio para disputar las rondas 14 y 15 del calendario, una doble cita que puede dejar el Mundial prácticamente decidido... o llegar con todo abierto al gran final de Londres.

Además de ser el penúltimo ePrix del año, Tokio estrena una importante novedad: por primera vez las dos carreras se disputarán en horario nocturno local, lo que permitirá disfrutar de unas franjas mucho más cómodas para los aficionados españoles. Como es habitual en las rondas dobles, habrá dos clasificaciones y dos carreras, con estrategias diferentes entre sábado y domingo.

Horarios del ePrix de Tokio de Fórmula E 2026 en España

Sesión Día Horario Entrenamientos Libres 1 Viernes 24 de julio 12:00h Entrenamientos Libres 2 Sábado 25 de julio 06:30h-07:15h Clasificación 1 Sábado 25 de julio 08:40h Carrera 1 Sábado 25 de julio 13:05h Entrenamientos Libres 3 Domingo 26 de julio 06:30h-07:15h Clasificación 2 Domingo 26 de julio 08:40h Carrera 2 Domingo 26 de julio 13:05h

El programa del ePrix de Tokio arrancará el viernes 24 de julio con un horario especialmente cómodo para los aficionados españoles. Los primeros entrenamientos libres comenzarán a las 12:00h del mediodía, una sesión de 45 minutos que servirá para que pilotos y equipos descubran las condiciones de una pista urbana especialmente exigente y, además, comprueben el comportamiento del asfalto antes de las dos carreras nocturnas.

El sábado llegará el primer —y prácticamente único— madrugón importante del fin de semana. Los Libres 2 empezarán a las 06:30h de la mañana en España y terminarán a las 07:15h, por lo que tocará poner el despertador pronto para seguir la última oportunidad de los equipos de preparar la clasificación y realizar los ajustes finales en sus monoplazas.

Después habrá algo más de dos horas de margen antes de la primera sesión de clasificación del ePrix de Tokio, que arrancará el sábado a las 08:40h. Primero se disputará la fase de grupos y, posteriormente, los pilotos más rápidos se enfrentarán en los Duelos de cuartos de final, semifinales y final para decidir la pole position y la parrilla de salida de la primera carrera.

La Carrera 1 de Tokio tendrá un horario mucho más amable y se disputará el sábado a las 13:05h en España, antes de la hora de comer. Será la primera de las dos pruebas del fin de semana y contará con el Pit Boost, la parada obligatoria en boxes para realizar una recarga rápida de energía que añadirá una variable estratégica más a una pista en la que adelantar no suele resultar sencillo.

El domingo se repetirá prácticamente el mismo programa, aunque sin una segunda sesión de entrenamientos durante la jornada. Los Libres 3 comenzarán nuevamente a las 06:30h y finalizarán a las 07:15h, en otro pequeño madrugón que permitirá comprobar qué equipos han encontrado mejoras después de analizar toda la información recopilada en la primera carrera.

La segunda clasificación del ePrix de Tokio empezará el domingo a las 08:40h, con una nueva fase de grupos y Duelos que establecerán una parrilla completamente independiente respecto a la del sábado. Por tanto, un mal resultado en la primera jornada no impedirá que cualquier piloto pueda rehacerse y luchar por la pole menos de 24 horas después.

Finalmente, la Carrera 2 de Tokio se celebrará el domingo a las 13:05h en horario peninsular español. A diferencia de la prueba del sábado, no tendrá Pit Boost y recuperará un planteamiento más tradicional, con una mayor importancia de la gestión de energía y dos activaciones del Modo Ataque. Será la última carrera antes de que la Fórmula E viaje a Londres para disputar el desenlace de la temporada 2026.

Cómo ver el ePrix de Tokio de Fórmula E 2026 en directo por TV en España

Los aficionados españoles podrán seguir toda la actividad del ePrix de Tokio mediante varias plataformas. Las dos carreras podrán verse gratuitamente a través de RTVE Play, mientras que las clasificaciones también estarán disponibles mediante las plataformas que habitualmente ofrecen la Fórmula E.

El ePrix de Tokio también podrá seguirse mediante:

RTVE Play

Eurosport 2

HBO Max

Discovery+

DAZN (con el paquete Motor)

Movistar Plus+ (con el paquete Motor)

Y si estás de vacaciones, no quieres poner el despertador para seguir los entrenamientos o simplemente no puedes ver en directo alguna de las sesiones, en Motorsport.com España encontrarás la cobertura completa del ePrix de Tokio. Publicaremos los resultados y el resumen de cada entrenamiento en una noticia que iremos actualizando tras cada sesión.

El circuito urbano de Tokio, sede del ePrix de Japón

Tokio tardó años en convertirse en realidad para la Fórmula E, pese a que Japón fue uno de los primeros países que mostró interés por albergar una prueba del campeonato eléctrico. Finalmente, el estreno llegó en 2024 y desde entonces se ha convertido en una de las citas más espectaculares del calendario.

El trazado urbano rodea el Tokyo Big Sight, el mayor recinto ferial de Japón, y presenta un recorrido de 2,582 kilómetros con 18 curvas. Sus largas rectas contrastan con varias zonas muy técnicas y reviradas que obligan a los pilotos a encontrar el equilibrio perfecto entre velocidad punta y eficiencia energética.

La edición inaugural dejó claro que adelantar no resulta sencillo, aunque para esta temporada se han introducido pequeñas modificaciones con el objetivo de favorecer el espectáculo y aumentar las oportunidades de adelantamiento.

¿Cómo es un ePrix con doble carrera?

Las rondas dobles son los fines de semana más intensos del calendario de Fórmula E.

El sábado se disputan dos entrenamientos libres, una clasificación y la primera carrera, mientras que el domingo únicamente hay una sesión de libres antes de repetir clasificación y carrera.

Además, las dos pruebas presentan diferencias estratégicas importantes. La carrera del sábado incorpora el Pit Boost, la parada obligatoria para recargar energía, mientras que la del domingo se disputa sin esa obligación y recupera el formato tradicional de gestión de batería y Attack Mode.

Eso hace que ganar ambas carreras sea especialmente complicado y que los equipos deban preparar dos estrategias completamente distintas para un mismo fin de semana.

¿Qué está en juego en Tokio?

A falta únicamente de cuatro carreras para terminar la temporada, el ePrix de Tokio puede marcar un antes y un después en la pelea por el título mundial.

El líder del campeonato llega con una ventaja todavía defendible, pero lejos de ser definitiva, mientras que varios de sus perseguidores necesitan recortar una importante cantidad de puntos antes de la última cita en Londres. Un abandono, un coche de seguridad o una estrategia acertada pueden cambiar por completo la clasificación del campeonato en apenas unas horas.

También será un fin de semana importante para Pepe Martí, que buscará volver a la zona de puntos después de un complicado paso por Shanghai, donde no consiguió sumar en ninguna de las dos carreras pese a mostrar una clara mejora clasificándose por primera vez para los Duelos.

Cómo llega el Campeonato de Fórmula E 2026 al ePrix de Tokyo

Clasificación del Campeonato de Pilotos (pulsa aquí para ver la clasificación completa):

¿Qué pasó en el último ePrix de FórmulaE?: Fórmula E Eprix de Shanghai de Fórmula E 2 - histórica victoria de Di Grassi en la última vuelta