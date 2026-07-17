Productivo y caluroso test de Citroën con el Gen4 en el sur de España

Guadix (Granada).- Citroën llevó a cabo un test más con el Gen4, el todopoderoso monoplaza que la Fórmula E estrenará la próxima temporada, en una jornada veraniega en el circuito de Guadix, cerca de Granada. Era la cuarta prueba, y no hubo grandes problemas (más allá de un pequeño fallo en el sistema), por lo que pudieron aprovechar bien el tiempo para todo tipo de avances.

"Ahora estamos un poco más avanzados en el desarrollo del coche", explicó a varios medios, entre ellos Motorsport.com, Simo Merchet, jefe de desarrollo. "Hemos podido abordar los diferentes aspectos en los que tenemos que trabajar para el desarrollo y hemos podido llevar a cabo la evaluación y la validación de la fiabilidad. Así que ahora estamos un poco más centrados en que el piloto exprima un poco más el coche, para profundizar un poco más en cada sistema y en la evaluación de cada uno de ellos".

"Nos centramos en nuestro tren de potencia, pero también contamos con nuevos componentes: nuevos neumáticos, una nueva batería y un nuevo sistema de propulsión delantero. Por eso, también es importante para nosotros comprender y observar cómo se comportan esos componentes".

La jornada fue calurosa, típica del verano español y andaluz, y precisamente eso buscaba el equipo galo, que compartió pista con Porsche, luciendo ambos una decoración provisional: "También es una buena prueba con estas condiciones. Hemos tenido dos coches en pista, pero no en formato de carrera, así que podemos realizar pruebas específicas en estas condiciones. Todo va bastante bien; siempre estamos dando el máximo y sabemos que hay muchos aspectos que debemos mejorar, ya que aún estamos en las primeras fases del desarrollo, pero, en general, va bien y seguimos avanzando".

Y Merchet remató: "Estamos casi listos; puedo decir que no tenemos grandes problemas con el desarrollo, así que estamos intentando mejorar y ajustando cada sistema, aunque nos quedan muchas cosas por hacer antes del inicio de los test de pretemporada".

Uno de los pilotos que rodaron con el Citröen fue Jean-Eric Vergne, que aunque no estaba en su primer test con el Gen4, resumió así sus primeras impresiones con este monoplaza: "Es una sensación fantástica; obviamente, lo primero que impresiona bastante es la aceleración. Con tracción a las cuatro ruedas y 600 kW, no creo haber estado nunca en un coche que acelere tanto. Y además, la frenada también es bastante eficaz.

Obviamente, contar con el diferencial controlado tanto delante como detrás ayuda mucho. Así que, en general, diría que es un buen coche. Sin duda es un gran salto adelante en comparación con lo anterior".

La Fórmula E contará con dos kit aerodinámicos distintos para el Gen4, uno para las carreras sprint que permitirán ataque absoluto y exprimirlos al máximo, y otro para las carreras principales, más siguiendo el ADN de la categoría, respecto a la gestión de la energía.

Simo Merchet también reveló que probaron el modo de alta carga aerodinámica, las que se usará en las primeras carreras de los fines de semana dobles, es decir, en las sprint: "Y las carreras del domingo, es decir, el segundo día del fin de semana de competición, serán con baja carga aerodinámica, por lo que hay más ajustes que hacer; necesitamos entender cómo adaptar el coche a estas diferentes configuraciones, así que estamos repasando los distintos temas con los pilotos, y por ahora todo va bien".

"Cuando no hay problemas graves, puedes acumular kilómetros, los pilotos aportan sus comentarios, así que no todo es siempre perfecto cuando estás en una sesión de pruebas, pero cuanto más kilometraje completas, más aprendes sobre diferentes aspectos, y en cada sesión de pruebas tenemos que revisar algunas cosas que ya hemos validado o descubierto, y siempre nos centramos en que todo sea compatible y funcione en conjunto".

Volviendo a Vergne, no quiso opinar sobre las diferentes puestas a punto del equipo, pero calculó que se tarda unas cinco horas en cambiar de un setup a otro, y solo anotó: "En cuanto a la conducción, sí, hay una buena… bueno, no sé cuántos segundos, pero hay una buena diferencia, sobre todo a alta velocidad y en las frenadas. Las frenadas marcan una gran diferencia".

Por último, celebró estar en España este jueves ilusionándose con los nuevos Gen4, y cuando se le preguntó lo difícil que es prepararse para una nueva generación de reglas con la temporada aún en juego, respondió: "Personalmente, no es tan difícil, porque está claro que este año no estoy en la lucha por el campeonato. Así que, ya sabes, en mi opinión, estoy más contento de estar aquí que en Shanghai...".