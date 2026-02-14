DS Penske en el corazón del agitado arranque de la Fórmula E en Yeda

El circuito urbano de Yeda se adapta claramente bien al DS E-TENSE FE25, pero también a los pilotos del equipo franco-estadounidense. Guenther logró allí un rotundo "grand slam" en 2025 —pole position, victoria y vuelta rápida—, mientras que Taylor Barnard terminó en el podio en la primera de las dos carreras celebradas allí el año pasado. Dos semanas después de una cita en Miami marcada por las inclemencias meteorológicas, el cielo saudí fue mucho más benevolente. El pronóstico anunciaba calor, aunque mitigado por una brisa bienvenida. En estas condiciones, las sesiones de entrenamientos libres del jueves al final del día sirvieron principalmente como fase de observación… y de aviso. Al marcar el mejor tiempo de la sesión, Maximilian Guenther dejó claro desde el principio el nivel. La competencia estaba advertida.

Yeda también marcó el primer doble evento de la temporada y, por tanto, el regreso del Pit Boost —una parada rápida obligatoria durante la primera carrera— combinado con un inédito Attack Mode de seis minutos. Esta combinación sin precedentes alteró profundamente los hábitos estratégicos de la parrilla. "Es un poco como empezar desde cero", explicó Guenther antes del fin de semana. ¿Supuso esto una presión extra para el vigente campeón? "No realmente. No pensamos en las carreras pasadas. Los coches han evolucionado, todo se prepara en el simulador y hay que tomar las cosas como vienen".

Clasificación de día, carrera de noche

El viernes, la temperatura subió un poco más. Bajo el sol, el termómetro marcaba 29 ºC en el aire —casi 40 ºC en el asfalto— cuando los DS Penske salieron a pista para la segunda sesión de entrenamientos. Ambos pilotos se instalaron en el top 10 mientras afinaban la puesta a punto. Un Nissan hizo un trompo y provocó una bandera roja, lo que ofreció una oportunidad adicional para ajustar el coche. Más tarde, Guenther y Barnard quedaron encuadrados en el mismo grupo de clasificación, lo que complicaba el acceso a los duelos. Pero ambos estuvieron a la altura, marcando el tercer y cuarto mejor tiempo de su sesión. Con confianza, Guenther se mostró especialmente fuerte en los duelos, eliminando primero a Antonio Félix da Costa (Jaguar) antes de enfrentarse a Pascal Wehrlein (Porsche) en semifinales.

Foto de: Joao Filipe / DPPI

Sin concesiones, el piloto de DS Penske alcanzó la final y aseguró la segunda posición en parrilla. Barnard se clasificó quinto, con una estrategia escalonada en mente. A las 20:00, bajo los focos, la carrera arrancó en un ambiente más respirable. Guenther realizó una salida perfecta para colocarse líder en la primera curva, mientras Barnard se sumaba a la lucha por el podio provisional. Una intervención del coche de seguridad volvió a compactar el grupo antes de que las estrategias energéticas entraran en juego. Guenther fue el primero en activar su Attack Mode en la vuelta 16, intentando aprovechar seis minutos de potencia extra antes de entrar en boxes para su Pit Boost, recuperando 3,85 kWh de energía en el proceso.

Barnard, con una estrategia diferente, se detuvo antes, mientras su compañero peleaba en cabeza. Guenther retomó el liderato, construyendo una pequeña ventaja antes de su parada, mientras Barnard activaba su Attack Mode para asegurarse un puesto duradero en el top 10. Una vez desplegadas todas las estrategias, la jerarquía apenas cambió. Barnard completó una carrera sólida en décima posición, sumando un punto, mientras Guenther cruzó la meta en duodécimo lugar, un resultado por debajo de las ambiciones iniciales, pero cargado de lecciones.

La segunda carrera del fin de semana se disputará el sábado 14 de febrero, nuevamente en Yeda, a partir de las 20:00 hora local.