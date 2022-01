De Vries no quiere irse de Fórmula E pese al adiós de Mercedes

Tras dos temporadas disputadas en Fórmula E, Mercedes dice ‘adiós’ al campeonato eléctrico. El equipo estaba a punto de proclamarse campeón del campeonato de pilotos y equipos cuando comunicó su salida del campeonato.

Sin embargo, el pilotos Nyck de Vries tiene la esperanza de continuar en el campeonato incluso después de que el equipo se vaya. Además, el holandés tampoco quiso descartar su presencia en un campeonato de resistencia que le vincule aún más con la competición.

"Realmente espero poder seguir compitiendo en la Fórmula E y combinar eso con el WEC u otro campeonato", dijo de Vries a Motorsport.com.

"Ambas categorías me obligan a tener una agenda apretada que me permite mantenerme en forma y estar incluido en lo que está pasando en el mundo, así que creo que es muy importante. Mi objetivo es permanecer en la Fórmula E y continuar combinándolo con algunas carreras de resistencia".

Además de expresar su deseo de seguir compitiendo tras la despedida de Mercedes, el actual campeón de Fórmula E también compartió con Motorsport.com el proceso de identificación de los pilotos. Al contrario de lo que mucha gente piensa, es algo más difícil que el simple hecho de elegir tu número favorito.

"Para ser honesto, ni siquiera discutimos la posibilidad de correr con el número 1. Corremos con los números 5 y 17 porque las letras E y Q en el nombre de nuestro equipo están en los lugares 5 y 17 en el alfabeto. Stoffel Vandoorne tiene una E y yo tengo una Q. Entonces estos números son parte de la historia de nuestro equipo", explicó.

De Vries confirmó que seguirá corriendo con el #17, como es habitual, y descartó cambiar ese número por el '1', en referencia a su título de campeón.

"No, no llevaré el número 1, me quedo con el número 17. No me gustaría correr con el 1: el número 17 me queda bastante bien, así que lo dejo así", concluyó.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02