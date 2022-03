Critican a Norris por firmar un contrato de cuatro años con McLaren F1

Cargar el reproductor de audio

Antes de llegar a las primeras pruebas de pretemporada de la temporada 2022, McLaren y Lando Norris anunciaron una extensión de contrato hasta 2025, una renovación pocas veces vista en la máxima categoría del automovilismo.

El joven piloto británico llegó a la escudería de Woking en 2019 y, desde entonces, tanto él como el equipo han ido dando pasos de gigante año tras año. En las últimas tres campañas, McLaren ha progresado de forma notoria en cuanto a puntos cosechados se refiere; 145 en 2019, 202 en 2020 y 275 en 2021, una dinámica muy positiva que seguramente ayudó a que Norris no dudase en firmar un nuevo contrato más extenso de lo habitual.

El equipo terminó en 2021 con buenas sensaciones y, por esa misma razón, un acuerdo así entre las dos partes parecía un paso bastante lógico en su momento. Sin embargo, con el drástico cambio de las reglas técnicas para 2022, parece que McLaren no ha conseguido encontrar el camino correcto, más bien al contrario, ya que lo que se han encontrado son muchos más problemas de lo esperado.

En estas primeras dos carreras de la temporada disputadas en Bahrein y Arabia Saudí, el MCL36 ha demostrado tener más carencias que virtudes, generando quejas constantes en sus dos actuales pilotos, Daniel Ricciardo y el propio Norris.

Eso ha provocado que algunos expertos hayan comenzado a preguntarse si el joven británico debió haber sido más paciente a la hora de renovar su contrato sin antes comprobar cuál sería el nivel de McLaren una vez iniciada esta nueva era de la Fórmula 1.

Jenson Button, actual comentarista de televisión, campeón del mundo de F1 en 2009 y expiloto de McLaren entre otros equipos, se mostró muy crítico con la decisión que Norris decidió escoger hace unos meses, sin esperar a ver lo que iba a pasar en pista.

"Me sorprendió que Lando firmara un contrato tan largo, porque ahora es cuando está empezando a ganar experiencia y velocidad", dijo Button en una entrevista con Sky Sports.

"Todos como pilotos queremos consistencia y regularidad, pero nunca se sabe lo que pasará en dos o tres años. No conozco a ningún solo piloto de esta parrilla que haya firmado un acuerdo por más de dos años. Por lo tanto, eso es un claro indicativo, no entiendo por qué [Norris] tomó la decisión de firmar un nuevo contrato tan largo, porque ahora otros equipos podrían quererte y tú no podrás hacer nada al respecto". concluyó el veterano expiloto de F1.