¿Por qué Renault no dejó la Fórmula 1 a finales de 2020?

Luca de Meo se convirtió en director ejecutivo de Renault en julio de 2020 y, tal y como él mismo reconoció en ese momento, la compañía iba a dar por finalizado su proyecto en la Fórmula 1. Sin embargo, el propio de Meo insistió en que la estructura debería continuar, pero con cambios.

En ese momento, el italiano provocó un giro de 180ª en los pensamientos de la directiva y gracias a ello, Renault abandonó la F1, pero dejando paso a Alpine, su marca deportiva, consiguiendo así un rédito doble en cuanto a marketing se refiere.

"Cuando me uní a la compañía por primera vez, me dijeron que el proyecto de Fórmula 1 debería acabar", dijo de Meo al diario digital italiano de FormulaPassion. "Me dijeron que los 40 años de historia de la estructura debían llegar a su fin".

"Me opuse a esta decisión porque nunca quise ser el que pusiese el punto y final al programa de F1 de Renault. Muchos consideran que estar en la categoría es solo una gran pérdida de dinero, pero estar aquí presentes contribuye en gran medida a promover la marca alrededor de todo el mundo".

Analizando todo lo sucedido desde entonces y más concretamente el inicio de la temporada 2022, donde un gran cambio de reglamento ha provocado cambios en el orden jerárquico de la parrilla, Luca de Meo cree que la decisión tomada en ese delicado momento fue correcta.

"Hemos mejorado con respecto al año pasado, además, con la llegada de Otmar Szafnauer, el equipo se ha vuelto aún más sólido en términos de liderazgo. Tenemos un plan a largo plazo: el director de Alpine, Laurent Rossi, dijo en octubre que, de acuerdo a este plan, deberíamos luchar y lograr victorias después de unos 100 grandes premios".

"Pero, por supuesto, es imposible decirlo con certeza: también necesitas un poco de suerte. Tenemos que crear las condiciones perfectas para llegar al éxito, pero cualquier cosa puede pasar, solo hay que mirar por ejemplo el PSG, que está repleto de jugadores que han ganado todo y aún así no logran meterse en la final de la Champions League de forma constante", concluyó.

En la actualidad, Alpine tiene a Fernando Alonso y Esteban Ocon en sus filas, con Oscar Piastri como piloto reserva, el último y flamante campeón de la Fórmula 2, un claro guiño al futuro a largo plazo como uno de los principales pilares de la estructura francesa, un giro drástico en un equipo que hasta hace unos meses tenía planificada su retirada de la Fórmula 1.