Vídeo: accidente múltiple y 'vuelo' en la carrera de F3 en Madring

Madrid.- Llegó el caos en el Madring, con la Fórmula 3 como protagonista. Después de una carrera sprint muy calmada y sin nada por la mañana, la carrera principal 1 (habrá dos este fin de semana) empezó con tensión, y varios pilotos saltándose la primera y la segunda chicane. Y pasando esa zona, llegó el toque entre Bruno del Pino y su compañero en VAR, Enzo Deligny, que acabaron detenidos contra el muro.

El resto del pelotón, que llegaba por detrás, trató de evitarlo, y en la frenada, se formó el lío. Después de varios impactos, el polaco Maciej Gładysz salió disparado hacia arriba, estando a punto de aterrizar contra el líder del campeonato y favorito al título, Freddie Slater.

Hasta ocho coches se vieron involucrados en lo ocurrido, y además de Gladysz y los VAR, estuvieron ahí Garfias, Barrichello, Shin y un Stromsted que sin embargo logró llegar al pitlane cuando Dirección de carrera sacó la bandera roja y todo se detuvo.

Vídeo: accidente múltiple en F3 en Madring