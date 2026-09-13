¡Ugo Ugochukwu, campeón de la Fórmula 3 2026!

Madrid.- Ugo Ugochukwu es el campeón de la Fórmula 3 2026, con su segundo puesto en la tercera carrera del fin de semana en Madring, la última del curso. El estadounidense llegaba 15 puntos por detrás de Freddie Slater a esta ronda, y en las dos carreras del sábado aprovechó el mal rendimiento de su rival tras una pésima clasificación, para dejar todo empatado de cara a este domingo. Por tanto, quien quedara delante del otro, se coronaba, y Ugochukwu se mantuvo segundo, mientras Slater solo lograba ser octavo en una carrera pelotón y sin apenas adelantamientos.

Ugochukwu ganó la primera carrera del curso en marzo, en Australia, lideró gran parte del campeonato, tuvo un bajón desde Hungría, un fin de semana muy malo en Monza (donde además fue sancionado por una acción muy sucia) y ha remontado en Madrid para coronarse.

Completa así Campos Racing un perfecto doblete, tras coronarse el sábado como campeón por equipos y llevarse también la corona de pilotos.

La última carrera de la temporada la ganó Tuukka Taponen desde la pole, haciéndose con la tercera plaza del campeonato sobre todo a un gran final de curso, con tres podios (los únicos del año) en las últimas cinco carreras del año y su primera victoria justo al final.

En la salida, Taponen mantuvo el liderato por delante de Ugochukwu, y no hubo el drama del día anterior, cuando hasta ocho coches quedaron fuera de la lucha. Más atrás, Freddie Slater se quedó un poco taponado en la primera curva y vio cómo le pasaba Yevan David. Y lejos de poder recuperar su lugar, incluso tenía que defender la novena plaza del compañero de su rival, Ernesto Rivera.

Pronto quedó claro que la carrera iba a ser pelotón, y al no haber paradas obligatorias en boxes en la F3, poco cambiaría hasta la bandera a cuadros.

Al inicio de la vuelta 5, Slater pasó por fuera en la segunda curva a David para ser octavo, dejando al menos un bonito adelantamiento, y pronto hubo bandera amarilla por accidente de Bhirombhakdi, que sin embargo pudo reincorporarse sin provocar Safety Car, incluso con toque en el muro.

A seis vueltas para el final, incluso con el título en su mano, Ugochukwu se fue a por Taponen, para coronarse a lo grande, aunque Taponen aceleró y no hubo posibilidad del adelantamiento final.

Cuando quedaban solo dos giros, Hiyu Yamakoshi tuvo que detener su coche en la pista, y eso obligó a sacar el Safety Car. Eso amenazó con terminar la temporada detrás del coche de seguridad, pero el genial trabajo de los comisarios del Madring retiraron rápidamente el coche y aún hubo una última vuelta con bandera verde, donde sin embargo nada cambió.

Así ha sido todo el fin de semana de F3: FIA F3 F3 en Madrid - Resumen y resultados - Ugochukwu gana el título

Resultados de la carrera final de la F3 en Madring

CARRERA3 Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 T. Taponen MP Motorsport 8 19 - 2 U. Ugochukwu Campos Racing 2 19 +1.300 1.3 1.300 3 P. Clerot Rodin Motorsport 17 19 +2.300 2.3 1.000 4 T. Kato ART Grand Prix 10 19 +2.700 2.7 0.400 5 M. Colnaghi MP Motorsport 7 19 +3.300 3.3 0.600 6 A. Giusti MP Motorsport 9 19 +3.800 3.8 0.500 7 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 19 +4.300 4.3 0.500 8 F. Slater Trident 5 19 +4.700 4.7 0.400 9 E. Rivera Campos Racing 3 19 +5.200 5.2 0.500 10 Y. David AIX Racing 27 19 +5.600 5.6 0.400 11 B. Badoer Rodin Motorsport 18 19 +6.000 6.0 0.400 12 T. Naël Campos Racing 1 19 +6.400 6.4 0.400 13 A. Powell Prema Powerteam 20 19 +7.100 7.1 0.700 14 F. McLaughlin Hitech Racing 24 19 +7.700 7.7 0.600 15 J. Nakamura Hitech Racing 25 19 +8.700 8.7 1.000 16 J. Wharton Prema Powerteam 21 19 +9.500 9.5 0.800 17 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 19 +10.000 10.0 0.500 18 M. De Palo Trident 6 19 +10.800 10.8 0.800 19 K. Le ART Grand Prix 12 19 +11.800 11.8 1.000 20 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 19 +13.100 13.1 1.300 21 N. Strømsted Trident 4 19 +14.000 14.0 0.900 22 M. Gładysz ART Grand Prix 11 19 +14.500 14.5 0.500 23 F. Barrichello AIX Racing 28 19 +15.100 15.1 0.600 24 N. Maccagnani Rodin Motorsport 19 19 +15.600 15.6 0.500 25 M. Shin Hitech Racing 23 19 +20.800 20.8 5.200 26 J. Garfias Prema Powerteam 22 19 +47.400 47.4 26.600 27 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 18 1 lap dnf H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 16 3 laps