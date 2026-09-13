¡Ugo Ugochukwu, campeón de la Fórmula 3 2026!
Ugo Ugochukwu se proclamó campeón de la Fórmula 3 2026 que acabó en Madring.
Madrid.- Ugo Ugochukwu es el campeón de la Fórmula 3 2026, con su segundo puesto en la tercera carrera del fin de semana en Madring, la última del curso. El estadounidense llegaba 15 puntos por detrás de Freddie Slater a esta ronda, y en las dos carreras del sábado aprovechó el mal rendimiento de su rival tras una pésima clasificación, para dejar todo empatado de cara a este domingo. Por tanto, quien quedara delante del otro, se coronaba, y Ugochukwu se mantuvo segundo, mientras Slater solo lograba ser octavo en una carrera pelotón y sin apenas adelantamientos.
Ugochukwu ganó la primera carrera del curso en marzo, en Australia, lideró gran parte del campeonato, tuvo un bajón desde Hungría, un fin de semana muy malo en Monza (donde además fue sancionado por una acción muy sucia) y ha remontado en Madrid para coronarse.
Completa así Campos Racing un perfecto doblete, tras coronarse el sábado como campeón por equipos y llevarse también la corona de pilotos.
La última carrera de la temporada la ganó Tuukka Taponen desde la pole, haciéndose con la tercera plaza del campeonato sobre todo a un gran final de curso, con tres podios (los únicos del año) en las últimas cinco carreras del año y su primera victoria justo al final.
En la salida, Taponen mantuvo el liderato por delante de Ugochukwu, y no hubo el drama del día anterior, cuando hasta ocho coches quedaron fuera de la lucha. Más atrás, Freddie Slater se quedó un poco taponado en la primera curva y vio cómo le pasaba Yevan David. Y lejos de poder recuperar su lugar, incluso tenía que defender la novena plaza del compañero de su rival, Ernesto Rivera.
Pronto quedó claro que la carrera iba a ser pelotón, y al no haber paradas obligatorias en boxes en la F3, poco cambiaría hasta la bandera a cuadros.
Al inicio de la vuelta 5, Slater pasó por fuera en la segunda curva a David para ser octavo, dejando al menos un bonito adelantamiento, y pronto hubo bandera amarilla por accidente de Bhirombhakdi, que sin embargo pudo reincorporarse sin provocar Safety Car, incluso con toque en el muro.
A seis vueltas para el final, incluso con el título en su mano, Ugochukwu se fue a por Taponen, para coronarse a lo grande, aunque Taponen aceleró y no hubo posibilidad del adelantamiento final.
Cuando quedaban solo dos giros, Hiyu Yamakoshi tuvo que detener su coche en la pista, y eso obligó a sacar el Safety Car. Eso amenazó con terminar la temporada detrás del coche de seguridad, pero el genial trabajo de los comisarios del Madring retiraron rápidamente el coche y aún hubo una última vuelta con bandera verde, donde sin embargo nada cambió.
Resultados de la carrera final de la F3 en Madring
CARRERA3
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|19
|
-
|2
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|19
|
+1.300
1.3
|1.300
|3
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|19
|
+2.300
2.3
|1.000
|4
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|19
|
+2.700
2.7
|0.400
|5
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|19
|
+3.300
3.3
|0.600
|6
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|19
|
+3.800
3.8
|0.500
|7
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|19
|
+4.300
4.3
|0.500
|8
|
F. Slater Trident
|5
|19
|
+4.700
4.7
|0.400
|9
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|19
|
+5.200
5.2
|0.500
|10
|
Y. David AIX Racing
|27
|19
|
+5.600
5.6
|0.400
|11
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|19
|
+6.000
6.0
|0.400
|12
|
T. Naël Campos Racing
|1
|19
|
+6.400
6.4
|0.400
|13
|
A. Powell Prema Powerteam
|20
|19
|
+7.100
7.1
|0.700
|14
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|19
|
+7.700
7.7
|0.600
|15
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|19
|
+8.700
8.7
|1.000
|16
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|19
|
+9.500
9.5
|0.800
|17
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|19
|
+10.000
10.0
|0.500
|18
|
M. De Palo Trident
|6
|19
|
+10.800
10.8
|0.800
|19
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|19
|
+11.800
11.8
|1.000
|20
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|19
|
+13.100
13.1
|1.300
|21
|
N. Strømsted Trident
|4
|19
|
+14.000
14.0
|0.900
|22
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|19
|
+14.500
14.5
|0.500
|23
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|19
|
+15.100
15.1
|0.600
|24
|
N. Maccagnani Rodin Motorsport
|19
|19
|
+15.600
15.6
|0.500
|25
|
M. Shin Hitech Racing
|23
|19
|
+20.800
20.8
|5.200
|26
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|19
|
+47.400
47.4
|26.600
|27
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|18
|
1 lap
|dnf
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|16
|
3 laps
|Ver resultados
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