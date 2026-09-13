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Crónica de carrera
FIA F3 Madrid

¡Ugo Ugochukwu, campeón de la Fórmula 3 2026!

Ugo Ugochukwu se proclamó campeón de la Fórmula 3 2026 que acabó en Madring.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Ugo Ugochukwu, Campos Racing

Madrid.- Ugo Ugochukwu es el campeón de la Fórmula 3 2026, con su segundo puesto en la tercera carrera del fin de semana en Madring, la última del curso. El estadounidense llegaba 15 puntos por detrás de Freddie Slater a esta ronda, y en las dos carreras del sábado aprovechó el mal rendimiento de su rival tras una pésima clasificación, para dejar todo empatado de cara a este domingo. Por tanto, quien quedara delante del otro, se coronaba, y Ugochukwu se mantuvo segundo, mientras Slater solo lograba ser octavo en una carrera pelotón y sin apenas adelantamientos.

Ugochukwu ganó la primera carrera del curso en marzo, en Australia, lideró gran parte del campeonato, tuvo un bajón desde Hungría, un fin de semana muy malo en Monza (donde además fue sancionado por una acción muy sucia) y ha remontado en Madrid para coronarse.

Completa así Campos Racing un perfecto doblete, tras coronarse el sábado como campeón por equipos y llevarse también la corona de pilotos.

La última carrera de la temporada la ganó Tuukka Taponen desde la pole, haciéndose con la tercera plaza del campeonato sobre todo a un gran final de curso, con tres podios (los únicos del año) en las últimas cinco carreras del año y su primera victoria justo al final.

En la salida, Taponen mantuvo el liderato por delante de Ugochukwu, y no hubo el drama del día anterior, cuando hasta ocho coches quedaron fuera de la lucha. Más atrás, Freddie Slater se quedó un poco taponado en la primera curva y vio cómo le pasaba Yevan David. Y lejos de poder recuperar su lugar, incluso tenía que defender la novena plaza del compañero de su rival, Ernesto Rivera. 

Pronto quedó claro que la carrera iba a ser pelotón, y al no haber paradas obligatorias en boxes en la F3, poco cambiaría hasta la bandera a cuadros.

Al inicio de la vuelta 5, Slater pasó por fuera en la segunda curva a David para ser octavo, dejando al menos un bonito adelantamiento, y pronto hubo bandera amarilla por accidente de Bhirombhakdi, que sin embargo pudo reincorporarse sin provocar Safety Car, incluso con toque en el muro.

A seis vueltas para el final, incluso con el título en su mano, Ugochukwu se fue a por Taponen, para coronarse a lo grande, aunque Taponen aceleró y no hubo posibilidad del adelantamiento final.

Cuando quedaban solo dos giros, Hiyu Yamakoshi tuvo que detener su coche en la pista, y eso obligó a sacar el Safety Car. Eso amenazó con terminar la temporada detrás del coche de seguridad, pero el genial trabajo de los comisarios del Madring retiraron rápidamente el coche y aún hubo una última vuelta con bandera verde, donde sin embargo nada cambió.

Así ha sido todo el fin de semana de F3:

Resultados de la carrera final de la F3 en Madring

CARRERA3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
T. Taponen MP Motorsport
 8 19

-

    
2
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 19

+1.300

1.3

 1.300  
3
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 19

+2.300

2.3

 1.000  
4
T. Kato ART Grand Prix
 10 19

+2.700

2.7

 0.400  
5
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 19

+3.300

3.3

 0.600  
6
A. Giusti MP Motorsport
 9 19

+3.800

3.8

 0.500  
7
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 19

+4.300

4.3

 0.500  
8
F. Slater Trident
 5 19

+4.700

4.7

 0.400  
9
E. Rivera Campos Racing
 3 19

+5.200

5.2

 0.500  
10
Y. David AIX Racing
 27 19

+5.600

5.6

 0.400  
11
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 19

+6.000

6.0

 0.400  
12
T. Naël Campos Racing
 1 19

+6.400

6.4

 0.400  
13
A. Powell Prema Powerteam
 20 19

+7.100

7.1

 0.700  
14
F. McLaughlin Hitech Racing
 24 19

+7.700

7.7

 0.600  
15
J. Nakamura Hitech Racing
 25 19

+8.700

8.7

 1.000  
16
J. Wharton Prema Powerteam
 21 19

+9.500

9.5

 0.800  
17
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 19

+10.000

10.0

 0.500  
18
M. De Palo Trident
 6 19

+10.800

10.8

 0.800  
19
K. Le ART Grand Prix
 12 19

+11.800

11.8

 1.000  
20 Italy N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 19

+13.100

13.1

 1.300  
21
N. Strømsted Trident
 4 19

+14.000

14.0

 0.900  
22
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 19

+14.500

14.5

 0.500  
23
F. Barrichello AIX Racing
 28 19

+15.100

15.1

 0.600  
24
N. Maccagnani Rodin Motorsport
 19 19

+15.600

15.6

 0.500  
25
M. Shin Hitech Racing
 23 19

+20.800

20.8

 5.200  
26
J. Garfias Prema Powerteam
 22 19

+47.400

47.4

 26.600  
27
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 18

1 lap

    
dnf
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 16

3 laps

    
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