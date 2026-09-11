F3 en Madring - Resumen y resultados - Nakamura lidera la FP1

La Fórmula 3 disputa este fin de semana en Madring (GP de España 2026) sus últimas tres carreras de la temporada con el campeonato en juego. Mira aquí los horarios, resultados de cada sesión, resúmenes y todo sobre la F3, que acompaña a la F1 y a la F2.

Resumen de los Libres 1 de la F3 en Madring

Sorprendentemente, los pilotos de F3 completaron la FP1 en Madring prácticamente sin accidentes, hasta que en los últimos segundos de acción Nicola Lacorte provocó una bandera roja tras chocar con el muro de la curva 9.

En cuanto a la tabla de tiempos, Jin Nakamura lideró con un 1:49:835, por detrás de los únicos otros dos pilotos que bajaron el corte del 1:50 (Kato y Deligny).

Los candidatos al título, Ugochukwu y Slater, acabaron cuarto y sexto respectivamente con un 1:50.000 para el primer de ellos y un 1:50.031 para el segundo.

Resultados de los Libres 1 de la F3 en Madring

PL Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 J. Nakamura Hitech Racing 25 16 1'49.835 179.418 2 T. Kato ART Grand Prix 10 17 +0.101 1'49.936 0.101 179.253 3 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 16 +0.144 1'49.979 0.043 179.183 4 U. Ugochukwu Campos Racing 2 14 +0.165 1'50.000 0.021 179.149 5 E. Rivera Campos Racing 3 14 +0.167 1'50.002 0.002 179.145 6 F. Slater Trident 5 14 +0.196 1'50.031 0.029 179.098 7 F. McLaughlin Hitech Racing 24 16 +0.244 1'50.079 0.048 179.020 8 T. Taponen MP Motorsport 8 17 +0.357 1'50.192 0.113 178.836 9 P. Clerot Rodin Motorsport 17 17 +0.460 1'50.295 0.103 178.669 10 M. De Palo Trident 6 16 +0.650 1'50.485 0.190 178.362

Clasificación 1 de la F3 en Madring

Este fin de semana la F3 en Madring disputará dos clasificaciones, con la primera de ellas el viernes a las 18:25h para determinar la parrilla de la carrera al sprint y la primera carrera larga. El autor de la pole position sumará dos puntos para el campeonato.

Resultados de la clasificación 1 de la F3 en Madring

Por disputarse

Clasificación 2 de la F3 en Madring

La segunda clasificación de la F3 en Madring también será el viernes, pero a las 18:55h y confeccionará la parrilla para la carrera del domingo. El autor de la pole position también sumará dos puntos extra para el campeonato.

Resultados de la clasificación 2 de la F3 en Madring

Por disputarse

Carrera sprint de la F3 en Madring

La carrera sprint de F3 en Madring será el sábado a las 11:05h a 16 vueltas, como primera sesión del día. En esa carrera, con la parrilla inversa en las 12 primeras posiciones respecto a la clasificación del viernes, se repartirán 10 puntos al ganador, 9 puntos al segundo, 8 puntos al tercero, 7 puntos al cuarto, 6 puntos al quinto, 5 puntos al sexto, 4 puntos al séptimo, 3 puntos al octavo, 2 puntos al noveno y 1 punto al décimo.

Resultados de la carrera sprint de la F3 en Madring

Por disputarse

Carrera principal 1 de la F3 en Madring:

La primera carrera principal de Fórmula 3 en Madring se disputará el sábado a las 18:00h a 19 vueltas, ya con la parrilla normal según la primera clasificación y con obligación de parar en boxes. El sistema de puntos de las carreras largas de F3 es el mismo que el de la F1, puntuando del 1º al 10º con 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 punto respectivamente. Además, sumará un punto el piloto que haga la vuelta rápida si acaba en el top 10.

Resultados de la carrera principal 1 de la F3 en Madring

Por disputarse

Carrera principal 2 de la F3 en Madring:

La segunda carrera larga de Fórmula 3 en Madring se disputará el domingo a las 09:45h a 19 vueltas, con las mismas reglas que que la carrera vespertina del sábado, con una puntuación del 1º al 10º con 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 punto respectivamente.

Resultados de la carrera principal 2 de la F3 en Madring

Por disputarse

Así está el campeonato de F3 antes de las carreras de Madring

A falta de una carrera al sprint y dos carreras largas en Madring, Freddie Slater lidera el campeonato de la Fórmula 3 con 141 puntos, 15 más que su rival por el título, Ugo Ugochukwu. La lucha por la medalla de bronce también está interesante:

Pos Piloto Puntos 1 F. Slater Trident 141 2 U. Ugochukwu Campos Racing 126 3 E. Rivera Campos Racing 76 4 T. Naël Campos Racing 75 5 B. Badoer Rodin Motorsport 71 6 T. Kato ART Grand Prix 71 7 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 71 8 N. Strømsted Trident 65 9 T. Taponen MP Motorsport 64 10 M. Gładysz ART Grand Prix 54 11 B. del Pino Van Amersfoort Racing 50 12 P. Clerot Rodin Motorsport 48 13 M. Colnaghi MP Motorsport 44 14 J. Nakamura Hitech Racing 39 15 Y. David AIX Racing 34