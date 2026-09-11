Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Resumen de la jornada
FIA F3 Madrid

F3 en Madring - Resumen y resultados - Nakamura lidera la FP1

Mira aquí todos los resúmenes, resultados y más del último fin de semana de Fórmula 3 en 2026, con el título en juego en Madring, sede del GP de España.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Jin Nakamura

La Fórmula 3 disputa este fin de semana en Madring (GP de España 2026) sus últimas tres carreras de la temporada con el campeonato en juego. Mira aquí los horarios, resultados de cada sesión, resúmenes y todo sobre la F3, que acompaña a la F1 y a la F2.

Resumen de los Libres 1 de la F3 en Madring

Sorprendentemente, los pilotos de F3 completaron la FP1 en Madring prácticamente sin accidentes, hasta que en los últimos segundos de acción Nicola Lacorte provocó una bandera roja tras chocar con el muro de la curva 9.

En cuanto a la tabla de tiempos, Jin Nakamura lideró con un 1:49:835, por detrás de los únicos otros dos pilotos que bajaron el corte del 1:50 (Kato y Deligny).

Los candidatos al título, Ugochukwu y Slater, acabaron cuarto y sexto respectivamente con un 1:50.000 para el primer de ellos y un 1:50.031 para el segundo.

Resultados de los Libres 1 de la F3 en Madring

PL

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
J. Nakamura Hitech Racing
 25 16

1'49.835

   179.418
2
T. Kato ART Grand Prix
 10 17

+0.101

1'49.936

 0.101 179.253
3
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 16

+0.144

1'49.979

 0.043 179.183
4
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 14

+0.165

1'50.000

 0.021 179.149
5
E. Rivera Campos Racing
 3 14

+0.167

1'50.002

 0.002 179.145
6
F. Slater Trident
 5 14

+0.196

1'50.031

 0.029 179.098
7
F. McLaughlin Hitech Racing
 24 16

+0.244

1'50.079

 0.048 179.020
8
T. Taponen MP Motorsport
 8 17

+0.357

1'50.192

 0.113 178.836
9
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 17

+0.460

1'50.295

 0.103 178.669
10
M. De Palo Trident
 6 16

+0.650

1'50.485

 0.190 178.362
Ver resultados

Clasificación 1 de la F3 en Madring

Este fin de semana la F3 en Madring disputará dos clasificaciones, con la primera de ellas el viernes a las 18:25h para determinar la parrilla de la carrera al sprint y la primera carrera larga. El autor de la pole position sumará dos puntos para el campeonato.

Resultados de la clasificación 1 de la F3 en Madring

Por disputarse

Clasificación 2 de la F3 en Madring

La segunda clasificación de la F3 en Madring también será el viernes, pero a las 18:55h y confeccionará la parrilla para la carrera del domingo. El autor de la pole position también sumará dos puntos extra para el campeonato.

Resultados de la clasificación 2 de la F3 en Madring

Por disputarse

Carrera sprint de la F3 en Madring

La carrera sprint de F3 en Madring será el sábado a las 11:05h a 16 vueltas, como primera sesión del día. En esa carrera, con la parrilla inversa en las 12 primeras posiciones respecto a la clasificación del viernes, se repartirán 10 puntos al ganador, 9 puntos al segundo, 8 puntos al tercero, 7 puntos al cuarto, 6 puntos al quinto, 5 puntos al sexto, 4 puntos al séptimo, 3 puntos al octavo, 2 puntos al noveno y 1 punto al décimo.

Resultados de la carrera sprint de la F3 en Madring

Por disputarse

Carrera principal 1 de la F3 en Madring:

La primera carrera principal de Fórmula 3 en Madring se disputará el sábado a las 18:00h a 19 vueltas, ya con la parrilla normal según la primera clasificación y con obligación de parar en boxes. El sistema de puntos de las carreras largas de F3 es el mismo que el de la F1, puntuando del 1º al 10º con 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 punto respectivamente. Además, sumará un punto el piloto que haga la vuelta rápida si acaba en el top 10.

Resultados de la carrera principal 1 de la F3 en Madring

Por disputarse

Carrera principal 2 de la F3 en Madring:

La segunda carrera larga de Fórmula 3 en Madring se disputará el domingo a las 09:45h a 19 vueltas, con las mismas reglas que que la carrera vespertina del sábado, con una puntuación del 1º al 10º con 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 punto respectivamente.

Resultados de la carrera principal 2 de la F3 en Madring

Por disputarse

Así está el campeonato de F3 antes de las carreras de Madring

A falta de una carrera al sprint y dos carreras largas en Madring, Freddie Slater lidera el campeonato de la Fórmula 3 con 141 puntos, 15 más que su rival por el título, Ugo Ugochukwu. La lucha por la medalla de bronce también está interesante:

Pos Piloto Puntos
1
F. SlaterTrident
 141
2
U. UgochukwuCampos Racing
 126
3
E. RiveraCampos Racing
 76
4
T. NaëlCampos Racing
 75
5
B. BadoerRodin Motorsport
 71
6
T. KatoART Grand Prix
 71
7
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
 71
8
N. StrømstedTrident
 65
9
T. TaponenMP Motorsport
 64
10
M. GładyszART Grand Prix
 54
11
B. del PinoVan Amersfoort Racing
 50
12
P. ClerotRodin Motorsport
 48
13
M. ColnaghiMP Motorsport
 44
14
J. NakamuraHitech Racing
 39
15
Y. DavidAIX Racing
 34

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Cómo de exigente será Madring en la F1: "Incluso un pequeño error puede costarte muy caro"

Mejores comentarios
Más de
Redacción Motorsport.com

F2 en Madring - Resumen y resultados - Tsolov lidera una FP1 con gran accidente de Inthraphuvasak

FIA F2
FIA F2
Madrid
F2 en Madring - Resumen y resultados - Tsolov lidera una FP1 con gran accidente de Inthraphuvasak

Moto3 en Misano - Kelso empieza mandando con condiciones mixtas - Resultados y resumen

Moto3
Moto3
Moto3 en Misano - Kelso empieza mandando con condiciones mixtas - Resultados y resumen

GP Italia 1963: el primer título de Lotus y Jim Clark

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
GP Italia 1963: el primer título de Lotus y Jim Clark

Últimas noticias

Pocos equipos de F1 apuestan por mejorar sus coches en Madring

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Pocos equipos de F1 apuestan por mejorar sus coches en Madring

F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring

F2 en Madring - Resumen y resultados - Tsolov lidera una FP1 con gran accidente de Inthraphuvasak

FIA F2
F2 FIA F2
Madrid
F2 en Madring - Resumen y resultados - Tsolov lidera una FP1 con gran accidente de Inthraphuvasak

Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora