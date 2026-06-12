F3 en Barcelona - Resumen y resultados - Nael lidera la FP, Del Pino 10º
Resumen de todas las sesiones de la F3 en el Circuito de Barcelona-Catalunya durante el GP de Barcelona de 2026. Consulta aquí los resúmenes, resultados, horarios y más.
Nael en Barcelona
Foto de: FIA F3
El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge este fin de semana en paralelo a la Fórmula 1 , la Fórmula 2 y la tercera ronda de la temporada 2026 de F3, y en este enlace te ofrecemos los resúmenes de cada sesión, resultados y, antes de que se disputen, los horarios de cada una. Vuelve siempre que quieras, que estaremos actualizándolo constantemente.
Resumen de los Libres 1 de la F3 en Barcelona
La primera y única sesión de entrenamientos libres de la Fórmula 3 en el trazado catalán se llevó a cabo con bastante tranquilidad y sin ningún sobresalto o interrupción.
Desde que el semáforo se puso en verde, prácticamente todos los pilotos y equipo se centraron en las tandas largas, con Barrichello subiendo a la primera posición con un 1:30.655, por delante de David y Escotto.
Sin embargo, los tiempos bajaron en los últimos minutos de la FP y finalmente fueron tres Campos Racing los que lideraron la tabla de tiempos, con Théophile Naël siendo el más rápido con un crono de 1:28.422, seguido por Ugo Ugochukwu a 0.223s y el mexicano Ernesto Rivera a 0.365.
El Español Bruno del Pino acabó 10º a 1.003s de la mejor referencia de la mañana.
Resultados de los Libres 1 de la F3 en Barcelona
PL
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
T. Naël Campos Racing
|1
|9
|
1'28.422
|189.604
|2
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|9
|
+0.223
1'28.645
|0.223
|189.127
|3
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|8
|
+0.365
1'28.787
|0.142
|188.824
|4
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|11
|
+0.612
1'29.034
|0.247
|188.301
|5
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|10
|
+0.681
1'29.103
|0.069
|188.155
|6
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|11
|
+0.749
1'29.171
|0.068
|188.011
|7
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|10
|
+0.904
1'29.326
|0.155
|187.685
|8
|
N. Strømsted Trident
|4
|9
|
+0.943
1'29.365
|0.039
|187.603
|9
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|11
|
+0.986
1'29.408
|0.043
|187.513
|10
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|11
|
+1.003
1'29.425
|0.017
|187.477
|Ver resultados
Clasificación de la F3 en Barcelona
La clasificación de F3 en Barcelona empieza este viernes a las 15:00h, después de la FP1 de Fórmula 1 y antes de la clasificación de F2. Formará la parrilla de salida para las dos carreras, con la parrilla invertida en los 12 primeros para la carrera sprint (el que se clasifique 12º saldrá desde la pole, y así hasta el poleman que saldrá 12º) y la parrilla normal para la carrera principal del domingo. El autor de la pole position sumará dos puntos para el campeonato.
Resultados de la clasificación de la F3 en Barcelona
Por disputarse
Carrera sprint de la F3 en Barcelona
La carrera sprint de F3 en Barcelona será el sábado a las 10:05h a 21 vueltas, como primera sesión del día. En esa carrera, con la parrilla inversa en las 12 primeras posiciones respecto a la clasificación del viernes, se repartirán 10 puntos al ganador, 9 puntos al segundo, 8 puntos al tercero, 7 puntos al cuarto, 6 puntos al quinto, 5 puntos al sexto, 4 puntos al séptimo, 3 puntos al octavo, 2 puntos al noveno y 1 punto al décimo.
Resultados de la carrera sprint de la F3 en Barcelona
Por disputarse
Carrera principal de la F3 en Barcelona
La carrera principal de Fórmula 3 en Barcelona abre la jornada del domingo, ya que es a las 08:45h, y se disputa a 25 vueltas, ya con la parrilla normal según se clasificaron el viernes y con obligación de parar en boxes. El sistema de puntos de las carreras largas de F3 es el mismo que el de la F1, puntuando del 1º al 10º con 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 punto respectivamente. Además, sumará un punto el piloto que haga la vuelta rápida si acaba en el top 10.
Resultados de la carrera principal de la F3 en Barcelona
Por disputarse
Así está el campeonato de F3 antes de las carreras de Barcelona
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
U. UgochukwuCampos Racing
|43
|2
|
B. del PinoVan Amersfoort Racing
|35
|3
|
F. SlaterTrident
|34
|4
|
B. BadoerRodin Motorsport
|28
|5
|
T. NaëlCampos Racing
|22
|6
|
T. KatoART Grand Prix
|16
|7
|
P. ClerotRodin Motorsport
|16
|8
|
A. GiustiMP Motorsport
|13
|9
|
M. GładyszART Grand Prix
|13
|10
|
G. XieDAMS Lucas Oil
|12
|11
|
E. DelignyVan Amersfoort Racing
|12
|12
|
E. RiveraCampos Racing
|10
|13
|
N. StrømstedTrident
|9
|14
|
J. NakamuraHitech Racing
|6
|15
|B. BenavidesAIX Racing
|6
|16
|
K. LeART Grand Prix
|2
|17
|
M. ColnaghiMP Motorsport
|1
|18
|
J. GarfiasPrema Powerteam
|1
|19
|
J. WhartonPrema Powerteam
|20
|
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
|21
|N. LacorteDAMS Lucas Oil
|22
|
T. TaponenMP Motorsport
|23
|
L. SharpPrema Powerteam
|24
|
N. BhirombhakdiDAMS Lucas Oil
|25
|
Y. DavidAIX Racing
|26
|
F. McLaughlinHitech Racing
|27
|
M. De PaloTrident
|28
|
C. HoRodin Motorsport
|29
|
P. HeuzenroederCampos Racing
|30
|
F. BarrichelloAIX Racing
|31
|
M. ShinHitech Racing
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