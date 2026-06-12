F3 en Barcelona - Resumen y resultados - Nael lidera la FP, Del Pino 10º

El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge este fin de semana en paralelo a la Fórmula 1 , la Fórmula 2 y la tercera ronda de la temporada 2026 de F3, y en este enlace te ofrecemos los resúmenes de cada sesión, resultados y, antes de que se disputen, los horarios de cada una. Vuelve siempre que quieras, que estaremos actualizándolo constantemente.

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Resumen de los Libres 1 de la F3 en Barcelona

La primera y única sesión de entrenamientos libres de la Fórmula 3 en el trazado catalán se llevó a cabo con bastante tranquilidad y sin ningún sobresalto o interrupción.

Desde que el semáforo se puso en verde, prácticamente todos los pilotos y equipo se centraron en las tandas largas, con Barrichello subiendo a la primera posición con un 1:30.655, por delante de David y Escotto.

Sin embargo, los tiempos bajaron en los últimos minutos de la FP y finalmente fueron tres Campos Racing los que lideraron la tabla de tiempos, con Théophile Naël siendo el más rápido con un crono de 1:28.422, seguido por Ugo Ugochukwu a 0.223s y el mexicano Ernesto Rivera a 0.365.

El Español Bruno del Pino acabó 10º a 1.003s de la mejor referencia de la mañana.

Resultados de los Libres 1 de la F3 en Barcelona

PL Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 T. Naël Campos Racing 1 9 1'28.422 189.604 2 U. Ugochukwu Campos Racing 2 9 +0.223 1'28.645 0.223 189.127 3 E. Rivera Campos Racing 3 8 +0.365 1'28.787 0.142 188.824 4 A. Giusti MP Motorsport 9 11 +0.612 1'29.034 0.247 188.301 5 T. Kato ART Grand Prix 10 10 +0.681 1'29.103 0.069 188.155 6 B. Badoer Rodin Motorsport 18 11 +0.749 1'29.171 0.068 188.011 7 K. Le ART Grand Prix 12 10 +0.904 1'29.326 0.155 187.685 8 N. Strømsted Trident 4 9 +0.943 1'29.365 0.039 187.603 9 M. Colnaghi MP Motorsport 7 11 +0.986 1'29.408 0.043 187.513 10 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 11 +1.003 1'29.425 0.017 187.477

Clasificación de la F3 en Barcelona

La clasificación de F3 en Barcelona empieza este viernes a las 15:00h, después de la FP1 de Fórmula 1 y antes de la clasificación de F2. Formará la parrilla de salida para las dos carreras, con la parrilla invertida en los 12 primeros para la carrera sprint (el que se clasifique 12º saldrá desde la pole, y así hasta el poleman que saldrá 12º) y la parrilla normal para la carrera principal del domingo. El autor de la pole position sumará dos puntos para el campeonato.

Resultados de la clasificación de la F3 en Barcelona

Por disputarse

Carrera sprint de la F3 en Barcelona

La carrera sprint de F3 en Barcelona será el sábado a las 10:05h a 21 vueltas, como primera sesión del día. En esa carrera, con la parrilla inversa en las 12 primeras posiciones respecto a la clasificación del viernes, se repartirán 10 puntos al ganador, 9 puntos al segundo, 8 puntos al tercero, 7 puntos al cuarto, 6 puntos al quinto, 5 puntos al sexto, 4 puntos al séptimo, 3 puntos al octavo, 2 puntos al noveno y 1 punto al décimo.

Resultados de la carrera sprint de la F3 en Barcelona

Por disputarse

Carrera principal de la F3 en Barcelona

La carrera principal de Fórmula 3 en Barcelona abre la jornada del domingo, ya que es a las 08:45h, y se disputa a 25 vueltas, ya con la parrilla normal según se clasificaron el viernes y con obligación de parar en boxes. El sistema de puntos de las carreras largas de F3 es el mismo que el de la F1, puntuando del 1º al 10º con 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 punto respectivamente. Además, sumará un punto el piloto que haga la vuelta rápida si acaba en el top 10.

Resultados de la carrera principal de la F3 en Barcelona

Por disputarse

Así está el campeonato de F3 antes de las carreras de Barcelona

Pos Piloto Puntos 1 U. Ugochukwu Campos Racing 43 2 B. del Pino Van Amersfoort Racing 35 3 F. Slater Trident 34 4 B. Badoer Rodin Motorsport 28 5 T. Naël Campos Racing 22 6 T. Kato ART Grand Prix 16 7 P. Clerot Rodin Motorsport 16 8 A. Giusti MP Motorsport 13 9 M. Gładysz ART Grand Prix 13 10 G. Xie DAMS Lucas Oil 12 11 E. Deligny Van Amersfoort Racing 12 12 E. Rivera Campos Racing 10 13 N. Strømsted Trident 9 14 J. Nakamura Hitech Racing 6 15 B. Benavides AIX Racing 6 16 K. Le ART Grand Prix 2 17 M. Colnaghi MP Motorsport 1 18 J. Garfias Prema Powerteam 1 19 J. Wharton Prema Powerteam 20 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 21 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 22 T. Taponen MP Motorsport 23 L. Sharp Prema Powerteam 24 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 25 Y. David AIX Racing 26 F. McLaughlin Hitech Racing 27 M. De Palo Trident 28 C. Ho Rodin Motorsport 29 P. Heuzenroeder Campos Racing 30 F. Barrichello AIX Racing 31 M. Shin Hitech Racing