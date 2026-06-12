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Resumen de la jornada
FIA F3 Barcelona

F3 en Barcelona - Resumen y resultados - Nael lidera la FP, Del Pino 10º

Resumen de todas las sesiones de la F3 en el Circuito de Barcelona-Catalunya durante el GP de Barcelona de 2026. Consulta aquí los resúmenes, resultados, horarios y más.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Nael en Barcelona

Nael en Barcelona

Foto de: FIA F3

El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge este fin de semana en paralelo a la Fórmula 1 , la Fórmula 2 y la tercera ronda de la temporada 2026 de F3, y en este enlace te ofrecemos los resúmenes de cada sesión, resultados y, antes de que se disputen, los horarios de cada una. Vuelve siempre que quieras, que estaremos actualizándolo constantemente.

¿Cómo fue la F3 en Mónaco?:

Resumen de los Libres 1 de la F3 en Barcelona

La primera y única sesión de entrenamientos libres de la Fórmula 3 en el trazado catalán se llevó a cabo con bastante tranquilidad y sin ningún sobresalto o interrupción.

Desde que el semáforo se puso en verde, prácticamente todos los pilotos y equipo se centraron en las tandas largas, con Barrichello subiendo a la primera posición con un 1:30.655, por delante de David y Escotto.

Sin embargo, los tiempos bajaron en los últimos minutos de la FP y finalmente fueron tres Campos Racing los que lideraron la tabla de tiempos, con Théophile Naël siendo el más rápido con un crono de 1:28.422, seguido por Ugo Ugochukwu a 0.223s y el mexicano Ernesto Rivera a 0.365.

El Español Bruno del Pino acabó 10º a 1.003s de la mejor referencia de la mañana.

Resultados de los Libres 1 de la F3 en Barcelona

PL

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
T. Naël Campos Racing
 1 9

1'28.422

   189.604
2
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 9

+0.223

1'28.645

 0.223 189.127
3
E. Rivera Campos Racing
 3 8

+0.365

1'28.787

 0.142 188.824
4
A. Giusti MP Motorsport
 9 11

+0.612

1'29.034

 0.247 188.301
5
T. Kato ART Grand Prix
 10 10

+0.681

1'29.103

 0.069 188.155
6
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 11

+0.749

1'29.171

 0.068 188.011
7
K. Le ART Grand Prix
 12 10

+0.904

1'29.326

 0.155 187.685
8
N. Strømsted Trident
 4 9

+0.943

1'29.365

 0.039 187.603
9
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 11

+0.986

1'29.408

 0.043 187.513
10
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 11

+1.003

1'29.425

 0.017 187.477
Ver resultados

Clasificación de la F3 en Barcelona

La clasificación de F3 en Barcelona empieza este viernes a las 15:00h, después de la FP1 de Fórmula 1 y antes de la clasificación de F2. Formará la parrilla de salida para las dos carreras, con la parrilla invertida en los 12 primeros para la carrera sprint (el que se clasifique 12º saldrá desde la pole, y así hasta el poleman que saldrá 12º) y la parrilla normal para la carrera principal del domingo. El autor de la pole position sumará dos puntos para el campeonato.

Resultados de la clasificación de la F3 en Barcelona

Por disputarse

Carrera sprint de la F3 en Barcelona

La carrera sprint de F3 en Barcelona será el sábado a las 10:05h a 21 vueltas, como primera sesión del día. En esa carrera, con la parrilla inversa en las 12 primeras posiciones respecto a la clasificación del viernes, se repartirán 10 puntos al ganador, 9 puntos al segundo, 8 puntos al tercero, 7 puntos al cuarto, 6 puntos al quinto, 5 puntos al sexto, 4 puntos al séptimo, 3 puntos al octavo, 2 puntos al noveno y 1 punto al décimo.

Resultados de la carrera sprint de la F3 en Barcelona

Por disputarse

Carrera principal de la F3 en Barcelona

La carrera principal de Fórmula 3 en Barcelona abre la jornada del domingo, ya que es a las 08:45h, y se disputa a 25 vueltas, ya con la parrilla normal según se clasificaron el viernes y con obligación de parar en boxes. El sistema de puntos de las carreras largas de F3 es el mismo que el de la F1, puntuando del 1º al 10º con 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 punto respectivamente. Además, sumará un punto el piloto que haga la vuelta rápida si acaba en el top 10.

Resultados de la carrera principal de la F3 en Barcelona

Por disputarse

Así está el campeonato de F3 antes de las carreras de Barcelona

Pos Piloto Puntos
1
U. UgochukwuCampos Racing
 43
2
B. del PinoVan Amersfoort Racing
 35
3
F. SlaterTrident
 34
4
B. BadoerRodin Motorsport
 28
5
T. NaëlCampos Racing
 22
6
T. KatoART Grand Prix
 16
7
P. ClerotRodin Motorsport
 16
8
A. GiustiMP Motorsport
 13
9
M. GładyszART Grand Prix
 13
10
G. XieDAMS Lucas Oil
 12
11
E. DelignyVan Amersfoort Racing
 12
12
E. RiveraCampos Racing
 10
13
N. StrømstedTrident
 9
14
J. NakamuraHitech Racing
 6
15 United StatesB. BenavidesAIX Racing 6
16
K. LeART Grand Prix
 2
17
M. ColnaghiMP Motorsport
 1
18
J. GarfiasPrema Powerteam
 1
19
J. WhartonPrema Powerteam
  
20
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
  
21 ItalyN. LacorteDAMS Lucas Oil  
22
T. TaponenMP Motorsport
  
23
L. SharpPrema Powerteam
  
24
N. BhirombhakdiDAMS Lucas Oil
  
25
Y. DavidAIX Racing
  
26
F. McLaughlinHitech Racing
  
27
M. De PaloTrident
  
28
C. HoRodin Motorsport
  
29
P. HeuzenroederCampos Racing
  
30
F. BarrichelloAIX Racing
  
31
M. ShinHitech Racing
  

 

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