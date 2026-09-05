¡La Fórmula 2 presenta su nuevo coche para los tres próximos años!

La Fórmula 2 ha revelado su nuevo monoplaza para las tres próximas temporadas (2027, 2028 y 2029) en un evento en el paddock del Autodromo Nazionale Monza durante el GP de Italia 2026.

El nuevo coche de F2 para los tres años siguientes se trata de una evolución del actual, que de hecho mantiene el chasis Dallara de 2026 en un intento por reducir costes para los equipos, pero que incorpora interesantes novedades.

En su esfuerzo por ser la categoría de referencia en la escalera de monoplazas hacia la Fórmula 1, el nuevo monoplaza de Fórmula 2 presenta nuevos alerones traseros y delanteros, que en teoría permitirán luchas más reñidas a la hora de seguir al piloto de delante, siguiendo la estela de lo que ha hecho recientemente la F1.

Bruno Michel, director ejecutivo de la F2, dijo: "Al trabajar en este nuevo monoplaza, nuestro primer objetivo era garantizar que siguiera siendo la herramienta perfecta para preparar a los pilotos para la F1. Junto con la FIA, hemos optado por el chasis actual y nos hemos centrado en rediseñar los alerones delantero y trasero. Esto nos permite mantener los costes bajo control, al tiempo que acercamos el diseño al aspecto de un monoplaza de F1 y mejoramos la capacidad del monoplaza de F2 para ofrecer carreras reñidas".

El motor del nuevo F2 es el Mecachrome turboalimentado de 3,4 litros, que vuelve a usar el combustible sostenible de Aramco que está en la categoría desde 2025. El fabricante de neumáticos desde 2017, Pirelli, seguirá siendo el suministrador único de gomas para la F2.

Entre las grandes novedades técnicas en los nuevos F2 destaca la de un arranque on board, para lo que ha hecho falta una evolución de Hewland de la caja de cambios actual de los F2.

"Hemos añadido un arranque a bordo que simplificará las operaciones para los equipos y permitirá a los pilotos volver a arrancar su monoplaza tras un trompo o un calado en pista, y hemos seguido trabajando con nuestros socios Aramco y Pirelli en la preparación de los pilotos, la sostenibilidad y en ofrecer a los aficionados un gran espectáculo. Nuestros aficionados esperan que las carreras de F2 sean muy entretenidas y segura, y este nuevo kit ofrecerá precisamente eso", explicó Bruno Michel.

No cambia el rendimiento de frenado, la dirección ni la ergonomía de la cabina del piloto, como tampoco los sistemas electrónicos e hidráulicos de Marelli (incluido el sistema EM Motorsport Marshalling).

El nuevo coche de 2027 se estrenó por primera vez en junio en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y a partir de ahí continuó su desarrollo en el túnel de viento y con pruebas aerodinámicas.

En diciembre de este año se entregará a los equipos el primer kit, y el segundo será un mes después, en enero de 2027.

La Fórmula 2 defiende que su nuevo coche cumple "plenamente" con las últimas reglas de seguridad de la FIA.

Monoplaza de la F2 de 2027-2029 Foto de: FIA

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, comentó: "La F2 es donde se forja la próxima generación de pilotos de élite. El nuevo monoplaza de 2027 eleva el listón en materia de seguridad, ofrece carreras más reñidas, mejora la accesibilidad y refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad".

"Desarrollado junto con la Fórmula 2 y nuestros socios técnicos, este monoplaza está diseñado para impulsar a los jóvenes pilotos y prepararlos para el más alto nivel de competición, al tiempo que ofrece a los aficionados carreras aún más emocionantes. Se trata de un paso clave para reforzar la trayectoria de la FIA en la categoría de monoplazas y formar a los campeones del mañana".

Stefano Domenicali, presidente y CEO de la F1, declaró: "La F2 es el campo de pruebas definitivo para la próxima generación de pilotos de Fórmula 1, donde los mejores jóvenes talentos compiten rueda a rueda y desarrollan las habilidades necesarias para alcanzar la cima del automovilismo. Este nuevo monoplaza supone otro importante paso adelante, ya que combina innovación, seguridad y carreras más reñidas, al tiempo que mantiene la igualdad de condiciones que permite a los pilotos demostrar su habilidad. Estamos deseando ver el monoplaza en la parrilla y contemplar cómo esta talentosa generación escribe su propia historia mientras lucha por la oportunidad de dejar huella en la F1".