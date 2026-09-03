Horarios de F2 y F3 en Monza 2026 y cómo ver las carreras

Más de un mes después, se acabaron las vacaciones. La Fórmula 2 y la Fórmula 3 bajaron la persiana el último fin de semana de julio en Hungría y, mientras la F1 ya volvió a competir en Zandvoort, las dos principales categorías de formación tuvieron que esperar un poco más. Este fin de semana del 4 al 6 de septiembre, por fin, los motores volverán a arrancar en Monza. Y lo harán directamente en el Templo de la Velocidad, donde llega la parte de la temporada en la que cada error empieza a costar mucho más caro.

En F2 todavía quedan cinco rondas y mucho campeonato por delante, aunque la pelea entre Nikola Tsolov, Gabriele Mini y Rafael Cámara entra ya en una fase decisiva. En F3 la urgencia es mucho mayor: Monza es la penúltima cita del curso, sólo queda Madring después y Freddie Slater llega con apenas ocho puntos de ventaja sobre Ugo Ugochukwu.

Así que apunta: estos son todos los horarios de F2 y F3 en el GP de Italia 2026 en Monza, desde los entrenamientos y las clasificaciones del viernes hasta las carreras sprint del sábado y las principales del domingo, además de cómo verlo todo por televisión desde España.

Horarios de Fórmula 2 en Monza 2026 para España

Sesión Día Horario Entrenamientos libres de F2 Viernes 4 de septiembre 10:00h - 10:45h Clasificación de F2 Viernes 4 de septiembre 14:55h - 15:25h Carrera sprint de F2 Sábado 5 de septiembre 14:15h Carrera principal de F2 Domingo 6 de septiembre 09:45h

La Fórmula 2 será la primera de las dos categorías en la que habrá que poner realmente el despertador el viernes. Después de seis semanas sin una sesión oficial, los 22 pilotos volverán a sus coches a las 10:00h de la mañana para disputar unos entrenamientos libres de apenas 45 minutos.

No habrá demasiado margen para quitarse el óxido. Monza es un circuito donde encontrar desde el principio una buena configuración de baja carga aerodinámica y, sobre todo, saber jugar con los rebufos resulta fundamental. Y unas horas después llegará ya la primera sesión en la que no habrá margen para experimentar.

La clasificación de Fórmula 2 empezará el viernes a las 14:55h y durará media hora, hasta las 15:25h. De ahí saldrá directamente la parrilla para la carrera principal del domingo, mientras que las primeras posiciones se invertirán para formar el orden de salida de la sprint.

El sábado tocará esperar hasta después del mediodía: la carrera sprint de F2 de Monza comenzará a las 14:15h, entre las sesiones de Fórmula 1.

El domingo habrá que madrugar algo más. La carrera principal, la que más puntos reparte y en la que aparece además la habitual parada obligatoria en boxes, empezará a las 09:45h, más de cinco horas antes del GP de Italia de Fórmula 1.

Horarios de Fórmula 3 en Monza 2026 para España

Sesión Día Horario Entrenamientos libres de F3 Viernes 4 de septiembre 08:35h - 09:20h Clasificación Grupo A Viernes 4 de septiembre 14:00h Clasificación Grupo B Viernes 4 de septiembre a continuación Carrera sprint de F3 Sábado 5 de septiembre 09:30h Carrera principal de F3 Domingo 6 de septiembre 08:15h

Aquí sí que no hay escapatoria: si quieres seguir toda la Fórmula 3 en Monza, toca madrugar.

La primera sesión de todo el fin de semana será precisamente la F3. Sus entrenamientos libres empezarán el viernes a las 08:35h de la mañana y terminarán 45 minutos después, a las 09:20h. Una única oportunidad para recuperar sensaciones después del verano antes de lanzarse pocas horas más tarde a una de las clasificaciones más importantes de todo el año.

Y atención porque en Monza habrá una particularidad.

Y la F1...: Fórmula 1 Horarios del GP de Italia de F1 en Monza y cómo verlo en directo

La clasificación de F3 en Monza será por grupos

La Fórmula 3 no disputará en Monza una clasificación convencional con los 30 coches intentando encontrar espacio a la vez.

La sesión estará dividida en dos grupos. El Grupo A empezará a rodar el viernes a las 14:00h, seguido inmediatamente después por el Grupo B. Posteriormente se combinarán los resultados de ambos para determinar las parrillas de las carreras sprint y principal.

Es una solución especialmente relevante en Monza, un circuito donde el rebufo puede cambiar por completo una vuelta y en el que tener 30 coches buscando hueco, frenando para generar espacio y tratando de engancharse al piloto adecuado puede convertir los minutos finales de una clasificación en un auténtico caos.

Y esta vez no habrá demasiadas oportunidades para reparar un mal viernes.

El sábado, la carrera sprint de Fórmula 3 comenzará a las 09:30h, como primera prueba del día. El domingo todavía tocará madrugar más: la carrera principal está programada para las 08:15h, antes de que entren en escena F2 y, posteriormente, Fórmula 1.

Las sprint de F3 tienen una duración máxima de 40 minutos más una vuelta, mientras que las carreras principales se disputan a 45 minutos más una vuelta, aplicándose el límite correspondiente según el desarrollo de la prueba.

Cómo ver la F2 y la F3 de Monza 2026 por TV en España

Como durante el resto de la temporada, los aficionados españoles podrán seguir la Fórmula 2 y la Fórmula 3 de Monza en directo a través de DAZN F1.

El canal ofrecerá las sesiones del viernes, las carreras sprint del sábado y las dos carreras principales del domingo junto a toda la actividad del GP de Italia de Fórmula 1. DAZN F1 puede verse desde su propia plataforma mediante Smart TV, ordenador, móvil o tablet, además de estar integrado en diferentes paquetes de operadores de televisión.

Y hay que recordar que F1 TV no ofrece actualmente en España las retransmisiones en directo mediante sus planes Pro/Premium, aunque ese servicio sí está disponible en determinados países y las webs oficiales de F2 y F3 ofrecen Live Timing y seguimiento de cada sesión. Las propias categorías confirman que todas sus sesiones se retransmiten mediante F1 TV en los mercados donde el servicio correspondiente está disponible.

Y, por supuesto, en Motorsport.com España tendrás toda la información de las categorías soporte durante el GP de Italia. Publicaremos los resultados y resúmenes de las clasificaciones y las carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3, además de contar todo lo importante que ocurra en Monza y actualizar cómo quedan ambos campeonatos después de cada jornada.

Pilotos y equipos de Fórmula 2 en Hungría

*En negrita, los debutantes este año

Pilotos y equipos de Fórmula 3 en Hungría

Equipo Piloto 2026 Piloto 2026 Piloto 2026 Prema James Wharton Louis Sharp Enzo Deligny Trident Noah Stromsted Freddie Slater Matteo de Palo ART Taito Kato Kanato Le Maciej Gladysz Campos Theopile Nael Ugo Ugochukwu Ernesto Rivera Hitech Jin Nakamura Michael Shin Fionn McLaughlin MP Tukka Taponen Mattia Colnaghi Alessandro Giusti Van Amersfoort Bruno del Pino Hiyu Yamakoshi Jesse Carrasquedo Jr Rodin Christian Ho Brando Badoer Pedro Clerot Aix Brad Benavides Yevan David Fernando Barrichello Dams Nicola Lacorte Gerrard Xie Nandhavud Bhirombhakd

*En negrita, los debutantes este año

La F2 vuelve después de seis semanas: así llega el campeonato

La última vez que los pilotos de Fórmula 2 se pusieron el casco para disputar una carrera fue el 26 de julio en Hungaroring. Desde entonces, vacaciones.

Ahora regresan directamente para disputar la décima de las 14 rondas del campeonato. Después de Monza todavía quedarán Madrid, Bakú, Qatar y Abu Dhabi, pero la sensación de recta final ya empieza a instalarse en el paddock.

Y sobre todo porque los tres primeros están cada vez más juntos.

Nikola Tsolov llega como líder con 167 puntos, pero su ventaja se ha reducido después de un fin de semana complicado en Hungría. Gabriele Minì es segundo con 147 y Rafael Câmara ya está tercero con 145.

Es decir, los tres principales candidatos están separados por solamente 22 puntos.

Campeonato de Fórmula 2 antes de Monza:

Pos. Piloto Equipo Puntos 1 Nikola Tsolov Campos Racing 167 2 Gabriele Minì MP Motorsport 147 3 Rafael Câmara Invicta Racing 145 4 Alexander Dunne Rodin Motorsport 108 5 Noel León Campos Racing 94

Tsolov sigue teniendo el colchón, pero ya no puede permitirse demasiados fines de semana como el de Budapest, donde sumó únicamente seis puntos. Minì recortó terreno con su victoria en la sprint y Câmara volvió a acercarse después de sumar 20.

Además, el italiano Minì tendrá en Monza una de las citas más especiales de su temporada: correrá ante su público precisamente cuando se encuentra a sólo 20 puntos del liderato.

La categoría encadena además ahora Monza y Madrid en fines de semana consecutivos, por lo que la clasificación podría cambiar de forma importante en apenas diez días antes de viajar a Bakú.

Así llega el campeonato de F3: Monza puede ser decisivo

Si en F2 hablamos de recta final, en Fórmula 3 casi podemos hablar ya de una final a dos actos. Quedan Monza y Madrid. Nada más.

La ronda italiana es la octava cita del campeonato y, una semana después, el nuevo circuito de Madrid acogerá el cierre de la temporada 2026. Será además un final peculiar, ya que la F3 estrenará allí un formato especial con dos carreras principales, además de la sprint, aumentando todavía más la cantidad de puntos disponibles en la última ronda.

Pero antes de pensar en Madrid, Freddie Slater y Ugo Ugochukwu tienen una batalla pendiente en el Templo de la Velocidad.

Campeonato de Fórmula 3 antes de Monza:

Pos. Piloto Equipo Puntos 1 Freddie Slater Trident 130 2 Ugo Ugochukwu Campos Racing 122 3 Théophile Naël Campos Racing 75 4 Ernesto Rivera Campos Racing 72 5 Brando Badoer Rodin Motorsport 71

Slater llega con ocho puntos de ventaja después de salir de Hungría como nuevo líder. El británico ganó la carrera principal de Budapest y completó un fin de semana de 27 puntos, mientras que Ugochukwu sumó 18.

La diferencia con el resto ya es enorme. Naël aparece tercero con 75 puntos, 47 por detrás de Ugochukwu, por lo que la pelea se ha concentrado principalmente entre los dos primeros, aunque matemáticamente todavía haya más pilotos con opciones.

Además, la batalla enfrenta a dos de los equipos de referencia de la parrilla: Slater con Trident, escudería italiana que correrá en casa, y Ugochukwu con Campos Racing.

Las vacaciones se han terminado. Ahora empieza lo serio.