Vídeo: Leclerc estrella en Mónaco el Ferrari de Lauda en 1974

La maldición de Charles Leclerc en su circuito de casa continúa. A falta de dos semanas para disputar la carrera del Gran Premio de Mónaco 2022 de Fórmula 1, el piloto monegasco se puso al volante del Ferrari 312B3 de 1974 de Niki Lauda en el Histórico Gran Premio de Mónaco.

Este evento siempre se celebra varias semanas antes de la cita oficial del calendario de la máxima categoría, que tendrá lugar el fin de semana del 29 de mayo. Durante estos días, algunos de los monoplazas más históricos de la F1 deleitan a los apasionados allí presentes.

Como no podía ser de otra forma, Charles Leclerc, piloto local y actual líder del campeonato mundial de la Fórmula 1 en 2022, se puso el mono y el casco de para hacer una pequeña exhibición delante de sus paisanos, a los mandos de un prestigioso Ferrari 312B3 de 1974 de Niki Lauda.

Pese a que durante estas exhibiciones el primer objetivo tanto de los propietarios de los monoplazas como de los pilotos es no dañar el coche por todo lo que ello conlleva, el piloto monegasco perdió el control del 312B3 en la zona final del trazado e impactó contra las protecciones, eso sí, a una velocidad no demasiado grande.

Así fue el accidente de Leclerc con el Ferrari de Lauda

Si bien es cierto que el impacto no fue aparatoso, el coche sufrió algunos daños y Charles Leclerc se vio obligado a regresar a boxes y pedir perdón por lo sucedido.

Así explicó el piloto monegasco lo sucedido: "Perdí los frenos. ¡Perdí los frenos! Frené, el pedal estaba duro y se fue al suelo. Tuve suerte de que me pasase en ese momento, porque si eso me hubiese pasado entra curva, no habría sido nada bueno".

A lo que Jacky Ickx, propietario del monoplaza, contestó: "Lo sé. No te preocupes por eso".

"No, la preocupación... El problema es que me asusté. Llegué bien a la curva", añadió Leclerc.

Con este desafortunado suceso, el actual piloto de Ferrari continúa con su odisea de accidentes en casa, una racha muy negativa a la que espera poner punto y final dentro de dos semanas en el GP de Mónaco, ya que este año cualquier pérdida de puntos por un error podría costarle muy caro en su lucha por el mundial de pilotos.