La victoria que logró dejar a Ricciardo sin palabras por primera vez

Ricciardo se colocó líder de la carrera del GP de Italia adelantando a Verstappen en el camino a la primera curva, y luego dominó el gran premio hasta la meta. Incluso vio cómo su amenaza se esfumaba cuando Hamilton y Verstappen protagonizaron un brutal accidente que dejó a ambos KO.

Ricciardo mantuvo una diferencia estable con su compañero de equipo, Lando Norris, en las últimas 23 vueltas, lo que permitió un doblete de McLaren.

Es el primer podio Ricciardo desde que fichó por McLaren, su primera victoria desde el Gran Premio de Mónaco de 2018, y pone fin a una sequía de victorias de nueve años para la escudería que se remontaba a Brasil 2012.

También es el primer doblete para McLaren desde Canadá 2010.

A Ricciardo se le pidió que no dijera palabrotas durante las entrevistas en el parque cerrado, pero, eufórico, hizo caso omiso con un breve mensaje que fue censurado.

"Sabía, para ser sincero, que incluso si nos poníamos primeros en la salida eso no me garantizaba liderar toda la carrera", declaró. "Pude mantenerme firme al frente en la primera parte. No creo que tuviéramos una mega velocidad, pero fue suficiente para mantener a Max detrás".

"Y luego no sé, hubo coches de seguridad, hubo esto y aquello. Liderar literalmente de principio a fin, no creo que ninguno de nosotros lo esperara. Había algo en mí desde el viernes. Sabía que algo bueno estaba por venir. Digámoslo así".

Ricciardo le había dicho Motorsport.com después de clasificarse cuarto el viernes que sentía "rabia interna" por no estar más arriba en la parrilla, ya que creía que tenía el ritmo para pelear en la parte delantera.

El resultado puso fin a un difícil comienzo de la etapa de Ricciardo en McLaren. El australiano había tenido problemas para igualar el rendimiento de su compañero de equipo Norris durante gran parte de la temporada hasta ahora.

Ricciardo bromeó diciendo que había estado "yendo de farol como un hijo de p*** todo el año", y elogió el impacto de las vacaciones de verano, cuando reseteó la meta.

"Tercero, cuarto, quinto... es mejor ganar, así que eso es lo que hice", continuó un sonriente Ricciardo. “Obviamente, las vacaciones de agosto me vinieron bien para resetear, así que me sentí mejor los últimos tres fines de semana".

“No solo es ganar, sino conseguir un doblete, es una locura. Para McLaren estar en el podio, es enorme, y mucho más un doblete. Así que esto va para el equipo Papaya. Por una vez me quedo sin palabras".

Como es habitual cuando gana, Ricciardo volvió a hacer el shoey, ese peculiar momento de beber directamente desde la bota.

