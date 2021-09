Verstappen: "Me empujó hacia fuera, pero seguiremos compitiendo"

Max Verstappen y Lewis Hamilton fueron nuevamente protagonistas negativos de una carrera de la Fórmula 1 2021, después del lance de Silverstone hace dos meses. Ambos llegaron en paralelo a la primera curva en la vuelta 26 y se juntó el hambre con las ganas de comer.

Hamilton apretó a Verstappen hacia el exterior en el primer vértice y el holandés no quiso ceder, manteniendo la posición y llegando al segundo vértice, despegando por encima de la banana disuasoria y aterrizando sobre el Halo del Mercedes.

Ambos quedaron fuera de carrera, encallados en la escapatoria y con los monoplazas destrozados. Eso sí, sin lamentar lesiones personales, pese a que la rueda trasera derecha y el suelo del Red Bull golpearon el casco de Hamilton.

"Nos dimos cuenta de que iba a estar apretado en la curva 1, se cruzó después de la línea blanca y tuve que ir a la parte verde para no tocarle, y me fui por el exterior. Y por supuesto, se dio cuenta de que iba a por él. Así que siguió apretándome", comenzó Verstappen, en Sky F1, su argumento.

"Y yo quería seguir luchando con él porque quería competir, por supuesto... y la gente entonces automáticamente empieza a hablar de Silverstone. Pero, ya sabes, estas cosas pasan. Por supuesto, no fue agradable en ese momento. Pero creo que todos somos lo suficientemente profesionales como para seguir adelante y seguir compitiendo entre nosotros".

Verstappen, que reconoció estar bien físicamente, dejó claro que considera que Hamilton le apretó más de la cuenta esta tarde en Monza.

"No esperaba que siguiera apretando, y apretando, y apretando, porque ni siquiera lo necesitaba. Incluso si me hubiera dejado un coche de espacio, habríamos llegado en paralelo a la salida de la curva 2 de todos modos. Y creo que probablemente habría seguido él delante. Pero siguió empujándome más y más. Y en un momento dado, no había dónde ir", continúa el de Red Bull.

"Me empujó hacia el bordillo de la banana disuasoria. Y es por eso que al final, nos tocamos con los neumáticos traseros".

Cuando se le preguntó si hablará con Hamilton para poner en común su punto de vista del incidente, Verstappen contestó: "Bueno... quiero decir, por supuesto, es muy lamentable lo que pasó hoy. A nadie le gusta ver eso. Pero, de nuevo, creo que somos lo suficientemente profesionales como para superarlo y seguir adelante. Como he dicho, eso es lo importante".

Insistido en si cree que pueden seguir compitiendo por el Mundial 2021 pese a no hablarlo entre ellos, respondió: "Sí, creo que seguro que podemos. Bien, gracias".

Verstappen también habló del otro incidente que fue un preámbulo de lo que acontecería 25 vueltas después.

"Bueno, no creo que se pueda valorar exactamente igual. Porque él seguía apretando y apretando. Mientras que yo estaba realmente apartado a un lado y necesitas que dos personas colaboren para hacer la curva a la vez, estamos luchando por la posición. Y, ya sabes, por desgracia, nos tocamos".

Verstappen se mostró molesto cuando se le preguntó si estaba arriesgando más de la cuenta.

"Como he dicho, necesitas dos personas que colaboren. ¿No es así? Así que si un tipo no está dispuesto a colaborar, entonces... ¿qué haces? Pasa lo que ha pasado", concluyó antes de poner rumbo a Dirección de Carrera para la investigación de los comisarios sobre el incidente.