Vettel cayó eliminado en la segunda parte de la clasificación del Gran Premio de Emilia Romagna tras una sesión muy igualada. Finalizó en 13º posición, a menos de siete décimas del mejor tiempo.

Esa fue la segunda derrota de Vettel en clasificación respecto a su nuevo compañero de equipo de Aston Martin, Lance Stroll, que acabó en la 10º posición, dos décimas más rápido que el alemán.

Vettel explicó tras la clasificación en Imola que todavía no está del todo cómodo con el Aston Martin AMR21 desde su llegada a la escudería en invierno y con un kilometraje limitado hasta la fecha.

"Obviamente estamos dentro de la zona media, pero está muy apretada, un par de décimas pueden marcar una gran diferencia”, afirmó Vettel.

"He estado más cómodo con el monoplaza, pero todavía me falta el último paso para estar totalmente contento. En general, creo que ha ido mucho mejor. Como he dicho, está muy apretado, así que veremos mañana”.

"A lo mejor tendremos un poco de lluvia que nos podría ayudar”.

Vettel sintió que “perdió un poco” de tiempo en su última vuelta en Q2 comparada con su primer intento, pero admitió que “todavía” el coche y él no son uno.

“Está claro que no soy un tío muy paciente, no quiero esperar”, declaró Vettel.

“Pero estamos mejorando. En un circuito como este en concreto, necesitas estar totalmente cómodo para extraer el máximo”.

“No estoy todavía ahí, pero es solo la segunda carrera, así que supongo que tendré que esperar un poco más”.

Vettel reconoció que su falta de paciencia puede provocar que “algunas veces” sobreconduzca el monoplaza. Pero, explicó que la filosofía tan diferente del coche está causando que le esté costando más tiempo adaptarse respecto a los anteriores cambios de equipos.

“El coche es bastante diferente a lo que he conducido en el pasado”, afirmó Vettel.

“Hay un par de cosas con los neumáticos y en cómo preparar el mejor set up del coche… Hoy en día, eso puede marcar una gran diferencia”.

“Es por eso por lo que creo que me está costando más tiempo de lo normal”.

“Siendo sincero y totalmente justos, ves la consecuencia de esto de inmediato cuando luchas por las últimas décimas en la zona media”.

Las mejores fotografías de Aston Martin en el GP de Emilia Romagna

