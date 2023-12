Verstappen, tras ver un adelanto de la película de Hamilton: "No me interesó"

La Fórmula 1, cuya popularidad creció mucho en los últimos años gracias al estreno de la serie de Netflix, 'Drive to Survive', atrajo a muchos nuevos aficionados, especialmente en Estados Unidos, lo que provocó a un aumento exponencial en el número de producciones temáticas sobre la máxima categoría del automovilismo.

Entre ellas estará la ya conocida película producida por Lewis Hamilton y Brad Pitt, una que incluso llegó a rodarse durante algunos grandes premios reales y puso un monoplaza en la pista junto al resto de coches de la parrilla. Todavía falta para que se estrene el largometraje, pero ya hubo algunos que hicieron públicas sus críticas, como Max Verstappen.

El piloto neerlandés no parecía muy entusiasmado con esta obra audiovisual, y cuando Formule1.nl preguntó al respecto sobre ella, no dudó en decir lo que pensaba realmente. El tres veces campeón del mundo pudo ver un adelanto en una reunión con el resto de participantes de la categoría, y respondió: "Sí, [he podido ver] mucho. Ocean's Eleven, Ocean's Twelve y otras, esas películas me persiguen. De todos modos, me gusta el cine y Brad Pitt es, por supuesto, un gran actor".

"Vi algunas escenas de la nueva película antes del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, y nos la enseñaron durante el briefing de pilotos, nos contaron cómo estaba rodada", explicó el holandés de Red Bull. "Fue bueno de ver, pero no me interesó. No necesito ver una película sobre mi deporte".

"Esta película se basa en una historia inventada, y todo está dramatizado más de lo que hay para que la gente se interese. Yo tampoco soy aficionado de eso", aseguró Max Verstappen, quien aunque seguramente no vaya al cine para disfrutarla, habrá que esperar hasta el 2025 para que se produzca su debut en la gran pantalla.

