Cómo rociar champán se convirtió en una tradición en la F1

Los tres primeros clasificados de cada gran premio de Fórmula 1 participan en la ceremonia del podio, en la que se entregan los trofeos antes de rociarse con vino espumoso.

Históricamente, la F1 ha utilizado champán para esa actividad, como parte de una tradición que se remonta a mediados del siglo XX.

Para llamarse oficialmente "champán", el producto debe haberse producido en esa región vinícola concreta de Francia (Champaña).

Desde entonces, se ha convertido en parte integrante de los podios no sólo de la F1, sino de todo el automovilismo mundial.

¿Por qué los ganadores de la F1 rocían champán?

El champán apareció por primera vez en una carrera de F1 en 1950, cuando Juan Manuel Fangio ganó el Gran Premio de Francia, penúltima prueba de la temporada.

Tuvo lugar en Reims-Gueux, un circuito urbano de alta velocidad situado en la comuna nororiental de Gueux y a sólo ocho kilómetros al oeste de Reims, la capital oficiosa de la Champaña.

Al finalizar el gran premio, en un circuito rodeado de viñedos, a Fangio le regalaron una botella donada por Moet & Chandon, uno de los productores más famosos del mundo.

Fangio fue el primer receptor de champán en un gran premio del campeonato del mundo, cuando ganó el GP de Francia de 1950.

Como el GP de Francia se celebró en ese circuito 10 veces más, el vino se siguió entregando a los ganadores de la carrera, y al principio los pilotos lo bebían educadamente.

No fue hasta 1966 cuando comenzó la tradición de rociar champán en el automovilismo, después de que Jo Siffert y Colin Davis, de Porsche, ganaran la categoría Index of Performance en las 24 Horas de Le Mans.

La primera vez fue por accidente, ya que el magnum había estado expuesto a la luz solar directa, lo que provocó un aumento de la presión en su interior. Entonces, el corcho saltó de repente al dárselo a Siffert, que empapó a los que estaban cerca.

Al principio, el incidente pareció un hecho aislado, hasta que Dan Gurney, de Ford, lo convirtió en una tradición al ganar las 24 Horas de Le Mans del año siguiente junto a A.J. Foyt.

La victoria fue una sorpresa porque muchos creían que la pareja estadounidense no podría mantener su GT40 durante toda la carrera. Sin embargo, Gurney y Foyt condujeron con increíble cuidado para ganar por cuatro vueltas de ventaja sobre Mike Parkes y Ludovico Scarfiotti, de Ferrari.

Cuando Gurney recibió un magnum de Moet & Chandon, sorprendentemente decidió agitarlo y rociar a sus jefes Henry Ford II y Carroll Shelby.

"Lo que hice con el champán fue totalmente espontáneo", dijo Gurney, que también terminó su carrera habiendo ganado cuatro veces en Fórmula 1.

"No tenía ni idea de que se convertiría en una tradición, no me importaba nada y me dejé llevar por el momento. Fue una de esas ocasiones únicas en la vida en las que las cosas salen a la perfección. Pensé que esa victoria tan reñida necesitaba algo especial".

Gurney rociando abundantemente champán en Le Mans en 1967 inició una tradición que continúa hoy en día

¿Qué champán se utiliza en la F1?

Técnicamente, la F1 ya no rocía champán, porque en 2021 inició una asociación con Ferrari Trento, un productor de vino espumoso del norte de Italia.

Era la primera vez en la historia que un vino espumoso italiano aparecía en el podio de la F1, como parte de una asociación que inicialmente iba a durar tres años. Pero en 2022, el acuerdo se prorrogó hasta 2025.

Moet & Chandon fue, por supuesto, la primera empresa en suministrar vino a la F1, aunque el acuerdo no se hizo oficial hasta 1966.

Posteriormente, se convirtió en la asociación más larga hasta la fecha entre la serie y una empresa de vinos espumosos, ya que duró 33 años antes de que G.H. Mumm tomara el relevo en 2000.

Esa es otra empresa con sede en Reims que suministró a la F1 hasta 2015, ya que se convirtió en socio oficial de la Fórmula E al año siguiente.

La sucesión de Mumm supuso la primera vez que el campeonato se asociaba con un vino espumoso de fuera de la provincia (Champaña) Champagne, cuando la argentina Chandon se convirtió en proveedor de la F1 en 2016.

Eso duró hasta la quinta ronda de 2017, el año en que Liberty Media se convirtió en propietaria de la F1.

Poco después de la adquisición, la empresa estadounidense de medios de comunicación reintrodujo el champán en la categoría al llegar a un acuerdo con la naciente Champagne Carbon.

Ferrari Trento suministra el vino espumoso que se utiliza actualmente en la F1.

Los pilotos lo rociaron hasta 2019, ya que Moet & Chandon tuvo un breve regreso en 2020 antes de que la F1 llegara a su actual asociación con Ferrari Trento.

Pero no se utiliza en todos los grandes premios porque los países islámicos, donde el alcohol está prohibido, han aumentado su presencia en el calendario de F1, especialmente en Oriente Medio.

Por ello, en los grandes premios de Arabia Saudí, Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos se utiliza un zumo de fruta espumoso llamado agua de rosas, aunque siempre con la marca Ferrari.

Momentos memorables e históricos del champán en la F1

Dado que los pilotos de F1 han rociado champán innumerables veces a lo largo de los años, obviamente se han producido varios momentos memorables. He aquí cinco:

Gran Premio de Brasil de 1986 - Cuando las botellas no se abrían

No era la carrera que Senna, Piquet o Laffite tenían en mente después de una agotadora carrera bajo el calor de Río.

Normalmente, el corcho del champán se afloja antes de dar el premio, ya que eso facilita que los pilotos puedan celebrarlo enseguida. Pero eso no ocurrió en el GP de Brasil de 1986, cuando Jacques Laffite, Ayrton Senna y el ganador de la carrera,Nelson Piquet, tuvieron problemas para descorchar la botella. Su angustia duró 20 segundos antes de que los tres primeros clasificados pudieran finalmente abrirlos y empezar a celebrarlo.

Gran Premio de Brasil 2013 - Mark Webber derrama champán en su última carrera de F1

Webber no iba a dejar que un breve resbalón interrumpiera la alegría de su última aparición en el podio de F1

Mark Webber tuvo una emotiva última carrera en la F1, ya que el nueve veces ganador de grandes premios terminó segundo tras Sebastian Vettel en un doblete de Red Bull en el GP de Brasil 2013. Webber, que ahora es mánager de Oscar Piastri, roció entonces la cara de Fernando Alonso con champán antes de resbalarse y derramar el champán antes de volver a levantarse y continuar con las celebraciones.

La temporada siguiente se pasó al Campeonato del Mundo de Resistencia con Porsche y ganó el título en 2015, haciendo buen uso de sus hazañas rociando champán.

Gran Premio de Rusia 2015 - Hamilton rocía al presidente ruso Vladimir Putin

Hamilton fue rápido con el champán en Sochi en 2015

Lewis Hamilton logró su segunda victoria en el GP de Rusia de 2015, lo que significaba que solo necesitaba una más para conseguir su tercer mundial después de que su compañero de equipo y rival por el título Nico Rosberg se retirara por un fallo en el acelerador.

Con el título a la vista, el piloto de Mercedes estaba sin duda exultante y, tras rociar el parc fermé, Hamilton se volvió hacia el podio y roció al presidente ruso, Vladímir Putin.

Sin embargo, ambos se rieron del momento un año después, cuando Hamilton terminó segundo en Sochi. Putin dijo a través de un traductor "estoy acostumbrado a premiarte con algo cada año" a lo que Hamilton respondió "sólo que esta vez no te rociaré con champán".

Gran Premio de Alemania 2016 - El debut del shoey

Ricciardo introdujo el shoey en la F1 en Hockenheim en 2016, para desconcierto de Hamilton

La parte más popular de la tradición en los últimos años ha sido quizás el shoey de Daniel Ricciardo. La celebración australiana única introducida en el automovilismo por el corredor de V8 Utes Ryal Harris, llegó a la F1 por Ricciardo en el GP de Alemania 2016, donde el entonces piloto de Red Bull terminó segundo.

Después de todo el rociado en Hockenheim, Ricciardo vertió champán en su calzado y bebió de él. Citó al grupo australiano The Mad Hueys como su inspiración.

Ricciardo seguiría haciéndolo cada vez que subiera al podio. El ocho veces ganador de grandes premios también ha arrastrado a gente como Hamilton, Rosberg, Max Verstappen, Martin Brundle e incluso Sir Patrick Stewart a hacer un shoey.

Gran Premio de Hungría 2023 - Norris rompe el trofeo con una botella

Verstappen tuvo que abandonar el podio con el trofeo roto después de que las exuberantes celebraciones de Norris provocaran su caída

Lando Norris tiene su propia celebración, ya que siempre golpea la botella contra un escalón del podio haciendo que el vino estalle agresivamente. El piloto de McLaren hizo precisamente eso tras quedar segundo en el GP de Hungría 2023, pero al hacerlo provocó que el trofeo de Verstappen se cayera del escalón más alto.

Eso provocó que el trofeo de 45.000 dólares se rompiera, lo que provocó una disculpa de Norris, que dijo: "Obviamente no tenía intención de hacer algo así. Sé lo mucho que significa para los húngaros y que forma parte de su cultura".

"Por supuesto, quería disfrutar del momento [celebrándolo en el podio], pero nunca fue mi intención hacer tal cosa".

Él y Verstappen volvieron a Hungría al mes siguiente para recoger el trofeo reparado y el holandés bromeó diciendo que Lando no podía tocar ese.

Norris incluso volvió a la fábrica en la que se hizo un año después y lució un casco especial en el GP de Hungría de 2024 diseñado en colaboración con Herend Porcelain, la marca detrás de los trofeos de la carrera.