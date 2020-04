La victoria con más dolor de Michael Schumacher

El GP de San Marino de 2003 comenzó con una ceremonia especial. De hecho, después de un increíble GP de Brasil, el trofeo de ganador que había recibido Kimi Raikkonen pasa a manos Giancarlo Fisichella en la pista de Imola.

Era la primera carrera europea de la temporada, y por primera vez desde 1997, Michael Schumacher llegaba a la cuarta cita sin haber logrado una sola victoria.

El alemán consiguió la pole el sábado, por delante de su hermano Ralf. Sin embargo, es un momento muy complicado para ambos. Víctima de una caída la semana anterior, su madre Elisabeth, de 55 años, estaba en coma en un hospital de Colonia y sufría una hemorragia interna grave. El día antes de la carrera, Michael y Ralf tomaron un jet privado para ver a su madre ante una situación cada vez más desesperada. Horas después, falleció.

Con un brazalete negro en el brazo y, a pesar de las dudas sobre si disputar la carrera, los dos hermanos compitieron en una atmósfera muy dolorosa. En la salida, Ralf tomó la delantera y arrebató el liderato a su hermano mayor, pero tras las primeras paradas el orden se invirtió. Luego, Michael Schumacher solo soltó la primera plaza cuando hizo su segunda parada, y ganó frente al líder del mundial Kimi Raikkonen y a su compañero de equipo Rubens Barrichello.

Pero no había alegría en el clan Ferrari, a pesar de su primer triunfo de la temporada. El Kaiser también dudó si subir al podio, y no pudo evitar las lágrimas mientras su equipo le aplaudía y recibía el trofeo. No descorchó el champán y tanto él como su hermano quedaron exentos de las obligaciones posteriores a la carrera.

