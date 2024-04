Aston Martin F1 asegura que su "Plan A, B y C" es Alonso

La Silly Season comenzó antes de lo habitual en la Fórmula 1 después de que Ferrari anunciara el fichaje de Lewis Hamilton en sustitución de Carlos Sainz para la temporada 2025. Eso provocó infinidad de rumores, entre los que se especulaba una posible salida de Max Verstappen de Red Bull o de Fernando Alonso de Aston Martin con dirección a Mercedes para ocupar ese puesto vacante.

Sin embargo, no fue el único lugar que los más dicharacheros del paddock enviaron a los dos campeones del mundo, sino que incluso se habló de un posible cambio de cromos. Sea como fuere, desde Milton Keynes se apresuraron a confirmar que el neerlandés permanecerá en la escudería con la que sigue dominando el Gran Circo, aunque esa puerta sigue abierta para el español porque Sergio Pérez todavía no tiene un acuerdo cerrado y su asiento está en juego.

Con un volante disponible aún en dos de los mejores conjuntos de la parrilla, se abren las dudas para un Fernando Alonso que se limita a decir que esperará unos meses hasta resolver su futuro, hasta llegar a coquetear con la retirada. No obstante, el embajador de Aston Martin y alguien que conoce muy bien a su compatriota, Pedro de la Rosa, se pronunció y dio más pistas sobre lo que pasará: "Lo más importante es darle motivos para que se quede con nosotros, ofreciéndole el mejor coche posible".

"El trabajo con Fernando [Alonso] está siendo muy bueno, y él está muy contento con el equipo", declaró en El Larguero, de la Cadena SER. "Queremos que se quede con nosotros, tener un activo como Fernando en una escudería de Fórmula 1 es muy importante. Con resultados como el de este fin de semana [el sexto puesto en Suzuka] y el coche mejorando, le daremos más razones para elegirnos".

Cuando se le preguntó por la posibilidad de una salida y la búsqueda de un posible sustituto, respondió: "Dentro del equipo no contemplamos un escenario diferente. Estamos trabajando para que Fernando se quede, y estamos trabajando como si se fuera a quedar, no hay plan B, nuestro plan A, B y C es Fernando. No estamos buscando una alternativa, el equipo está muy contento con Fernando y con Lance [Stroll]".

"El equipo lo está dando todo. Hicimos algunas pequeñas mejoras en Suzuka y tenemos un programa de desarrollo muy interesante y ambicioso para las próximas carreras", explicó. "Es el arma más importante para convencer a Fernando, de que el coche mejorará y que seremos cada vez más competitivos".

