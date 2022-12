Michael Schumacher: 9 años de lucha y secretismo sobre su estado

Cargar el reproductor de audio

El 29 de diciembre de 2013, el mundo del automovilismo quedó conmocionado con el goteo de noticias que llegaban desde la estación alpina de Meribel (Francia). Allí, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Michael Schumacher, se había caído esquiando y se había golpeado la cabeza contra una piedra.

El estado de salud del alemán fue toda una incógnita desde el primer momento, a pesar de que se fue filtrando información poco a poco. Se supo que el casco que llevaba se partió en el impacto, que entró en coma para proteger las posibles lesiones cerebrales... y más adelante la familia informó que se le trasladó a un hospital en Lausana (Suiza).

A partir de ahí, comenzó la oscuridad sobre su evolución, y apenas se pudo saber que en septiembre de 2014, antes de cumplir el primer aniversario del accidente, se le trasladó a su casa. Allí es donde ha estado desde entonces, con unos cuidados extremos y con los mejores profesionales a su lado.

Las actualizaciones sobre el estado de salud de Michael Schumacher, por Jean Todt y su documental

En los últimos años, las pocas actualizaciones del estado de salud de Schumacher las hemos conocido a través del entonces presidente de la FIA y ex jefe de equipo de Ferrari en los tiempos gloriosos del alemán en Maranello, Jean Todt.

El francés comentó en julio de 2020 al periódico inglés Daily Mail: "Vi a Michael la semana pasada. Está luchando. Espero que el mundo pueda verle pronto de nuevo. Eso es para lo que él y su familia están luchando".

Más adelante, en noviembre, volvió a deslizar algún detalle en la RTL: "Mira, sabes que esta es una pregunta sobre la que voy a ser extremadamente reservado. Veo a Michael muy a menudo, lo veo una o dos veces al mes. Mi respuesta es siempre la misma: está luchando, y solo podemos desearle a él y a su familia que las cosas mejoren".

Pero quizás lo más cierto sobre Michael Schumacher lo hayan dicho sus familiares más cercanos sin reparar mucho en ello. Y es que en septiembre de 2021 se estrenó en Netflix 'Schumacher', un documental sobre la vida del piloto, en el que su esposa Corinna Schumacher, sin detalles, deja una frase llamativa sobre el estado de salud de Michael: "Echo de menos a Michael todos los días, y no soy la única, toda la familia le echa de menos, los niños, su padre, todos los que le rodean. Aunque esté aquí ya no es el mismo, pero está aquí".

Su hijo, Mick Schumacher, también habla en el documental y, emocionado, deja dudas sobre el estado de Michael, admitiendo que está con ellos pero que no puede hablar con él. "Desde el accidente, esas experiencias, esos momentos tan típicos en una familia ya no están presentes. Al menos no como antes. Y en mi opinión es muy injusto".

"Creo que mi padre y yo ahora nos entenderíamos de otra forma. Creo que hablaríamos un lenguaje muy similar, el del automovilismo, y tendríamos mucho de qué hablar. Y eso es lo que no dejo de pensar. Pienso en lo genial que sería, que habría sido, lamenta.

¿Por qué no hay información del estado de salud de Michael Schumacher?

Pero, ¿por qué ningún periodista recibe alguna información del estado de Schumacher? Nuestros compañeros de la edición alemana de Motorsport.com hablan de una especie de protección ética. "De hecho, hay una especie de 'pacto de caballeros' entre la prensa, la familia Schumacher y Sabine Kehm [portavoz de la familia]", explicó. "Por ejemplo, solo hablamos de Schumacher cuando la familia habla".

"Por otro lado, hay muchas revistas y webs que hablan de todo tipo de cosas, la mayoría de las cuales son totalmente incorrectas o de mal gusto. Pero la familia Schumacher tiene muy buenos abogados que trabajan en estos casos, y generalmente la multa por romper la privacidad familiar es muy costosa. Muchos medios no hacen nada por miedo a multa. Pero otros lo hacen para vender más revistas o lograr más visitas".

"El problema es que Sabine y su familia no comparten mucha información. Básicamente solo hablan una vez en todo el año, por lo que muchos 'periodistas' inventan desgraciadamente sus propias historias".

Aquel posible tratamiento de Schumacher en París

Una de las noticias más recientes publicadas sobre Schumacher, aunque sin muchos detalles oficiales por parte de la familia, fue un viaje del alemán al Hospital Georges-Pompidou de París para un "tratamiento secreto". Le Parisien fue el primero en informar, en septiembre de 2019, que Schumi se sometería a un tratamiento con el Dr. Philippe Menasché, un profesional líder en la investigación de células madre.

En la publicación también se afirmaba que Schumacher ya había visitado el hospital dos veces este año, procedente de Ginebra, donde vive, trasladado en helicóptero. No hay noticias sobre si el periódico fue demandado por la familia.

Más tarde, en una entrevista con el diario Marca, el Dr. Menasché negó haber sometido a un tratamiento con células madre a Schumacher: "No hago milagros. Mi equipo no está haciendo ningún experimento, un término abominable que no corresponde a la visión de lo que sería la medicina".

El libro del exmanager de Michael Schumacher, Willi Weber

En este 2022, el exmanager del piloto publicó el libro "Gasolina en la sangre - Michael Schumacher", donde repasa cómo su relación con el heptacampeón, y narra su versión de la ruptura con los Schumacher. Se le nota dolido con Schumacher, al que llama incluso 'tacaño' y 'mezquino', pero también asegura que si pudiera hablar con Michael, le diría que siempre estará "ahí para él, para arreglarlo todo. Y también le diría: 'te echo de menos".

Pero Willi Weber clamó contra Corinna y Jean Todt por cómo le dejaron a un lado tras el accidente, cuando quiso saber cómo se encontraba su viejo amigo y qué había pasado: "El día del accidente estaba en un evento, en un hotel, y sonó mi teléfono móvil. Un amigo me dijo que Michael había sufrido un accidente esquiando, pero que no parecía grave. Luego ya me dijeron que lo llevaban al hospital".

"Llamé a su mujer y no me contestó. Llamé a Todt para preguntarle si debía ir al hospital y me dijo que esperase, que era 'demasiado pronto'. Llamé al día siguiente y ya nadie me contestaba, dejé pasar unos días para no molestar, pero entendí que querían dejarme al margen".

"Eso me causó mucho dolor. Desde entonces, he intentado ponerme en contacto con Corinna en cientos de ocasiones".

Mick Schumacher, el regreso del apellido a la Fórmula 1

El hijo mayor de Schumacher, Mick, debutó en 2021 en la Fórmula 1 con el equipo Haas, después de haberse proclamado campeón de la Fórmula 2. Gracias al apoyo de la Ferrari Driver Academy pudo empezar a seguir los pasos de su padre, pero sufrió durante dos temporadas y no le renovaron para 2023, dejando en solo dos cursos su hasta ahora etapa en la máxima categoría.

Mercedes, que en su regreso a la F1 en 2010 contó con la gran ayuda de Michael Schumacher, decidió arropar al joven Mick, fichándole como piloto reserva para la temporada 2023.

Michael Schumacher, el Kaiser, cumplirá 54 años el próximo 3 de enero. Lewis Hamilton ya igualó sus siete títulos mundiales en 2020 y otros récords, con la naturaleza de la actual F1 (mayor número de carreras) han caído. Pero su leyenda sigue más viva que nunca. ¿Le volveremos a ver? Keep fighting, Michael! (¡Sigue luchando, Michael!).

Todos los coches de Michael Schumacher en F1

Todos los coches de Michael Schumacher en F1 1 / 21 Jordan 191 - Ford 2 / 21 Temporada 1991 - 14º

1 Gran Premio

0 victorias

0 poles

0 podios

0 vueltas rápidas

0 puntos

Benetton B191 - Ford 3 / 21 Temporada 1991 - 14º

5 Grandes Premios

0 victorias

0 poles

0 podios

0 vueltas rápidas

4 puntos

Benetton B192 - Ford 4 / 21 Temporada 1992 - 3º

16 Grandes Premios

1 victoria

0 poles

8 podios

0 vueltas rápidas

53 puntos

Benetton B193 - Ford 5 / 21 Temporada 1993 - 4º

16 Grandes Premios

1 victoria

0 poles

9 podios

5 vueltas rápidas

52 puntos

Benetton B194 - Ford 6 / 21 Temporada 1994 - Campeón del Mundo

14 Grandes Premios

8 victorias

6 poles

10 podios

8 vueltas rápidas

92 puntos

Benetton B195 - Renault 7 / 21 Temporada 1995 - Campeón del Mundo

17 Grandes Premios

9 victorias

4 poles

11 podios

8 vueltas rápidas

102 puntos

Ferrari F310 8 / 21 Temporada 1996 - 3º

16 Grandes Premios

3 victorias

4 poles

8 podios

2 vueltas rápidas

59 puntos

Ferrari F310B 9 / 21 Temporada 1997 - 2º (Posteriormente descalificado)

17 Grandes Premios

5 victorias

3 poles

8 podios

3 vueltas rápidas

78 puntos

Ferrari F300 10 / 21 Temporada 1998 - 2º

16 Grandes Premios

6 victorias

3 poles

11 podios

6 vueltas rápidas

86 puntos

Ferrari F399 11 / 21 Temporada 1999 - 5º

10 Grandes Premios

2 victorias

3 poles

6 podios

5 vueltas rápidas

44 puntos

Ferrari F1-2000 12 / 21 Temporada 2000 - Campeón del Mundo

17 Grandes Premios

9 victorias

9 poles

12 podios

2 vueltas rápidas

108 puntos

Ferrari F2001 13 / 21 Temporada 2001 - Campeón del Mundo

17 Grandes Premios

9 victorias

11 poles

14 podios

3 vueltas rápidas

123 puntos

Ferrari F2002 14 / 21 Temporada 2002 - Campeón del Mundo

17 Grandes Premios

11 victorias

7 poles

17 podios

7 vueltas rápidas

144 puntos

Ferrari F2003GA 15 / 21 Temporada 2003 - Campeón del Mundo

16 Grandes Premios

6 victorias

5 poles

8 podios

5 vueltas rápidas

93 puntos

Ferrari F2004 16 / 21 Temporada 2004 - Campeón del Mundo

18 Grandes Premios

13 victorias

8 poles

15 podios

10 vueltas rápidas

148 puntos

Ferrari F2005 17 / 21 Temporada 2000 - 3º

19 Grandes Premios

1 victoria

1 pole

5 podios

3 vueltas rápidas

62 puntos

Ferrari 248F1 18 / 21 Temporada 2006 - 2º

18 Grandes Premios

7 victorias

4 poles

12 podios

7 vueltas rápidas

121 puntos

Mercedes W01 19 / 21 Temporada 2010 - 9º

19 Grandes Premios

0 victorias

0 poles

0 podios

0 vueltas rápidas

72 puntos

Mercedes W02 20 / 21 Temporada 2011 - 8º

19 Grandes Premios

0 victorias

0 poles

0 podios

0 vueltas rápidas

76 puntos

Mercedes W03 21 / 21 Temporada 2012 - 13º

20 Grandes Premios

0 victorias

0 poles

1 podio

1 vuelta rápida

49 puntos



