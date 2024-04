Marko cree que Tsunoda estuvo al nivel de Verstappen y Alonso en Japón

Yuki Tsunoda terminó décimo en el Gran Premio de Japón 2024 de Fórmula 1. Aunque eso sólo le permitió sumar un punto -ya tenía seis tras su séptimo puesto en Melbourne-, lo que destacó fue la forma en que se desenvolvió en la carrera.

El piloto japonés logró ese resultado tras una gran pelea en la zona media, con una serie de maniobras destacables que se complementaron con una muy buena actuación de su equipo RB cuando gracias a una estrategia inteligente le permitió salir a la cabeza de un grupo de cinco coches, incluido el Aston Martin de Lance Stroll en un momento crucial del gran premio.

Con siete puntos en su haber, Tsunoda sigue siendo el único piloto que ha dado puntos al equipo en este inicio de temporada, así como también es el único que ha conseguido meter su coche en la Q3 en las últimas tres rondas. Mientras tanto, Daniel Ricciardo ha tenido un comienzo de año mediocre.

Cuando se le preguntó por el fin de semana de sus pilotos, Helmut Marko, que supervisa el programa de Red Bull en calidad de asesor y por tanto también el de RB, no se anduvo con rodeos y comparó el rendimiento de Tsunoda a lo largo del GP de Japón con el de Verstappen, y Alonso.

"Yuki empezó muy bien en la segunda salida en parado", escribió en su columna para Speekweek.com.

"Sus maniobras de adelantamiento fueron el espectáculo del día, los aficionados enloquecieron. Su fin de semana estuvo a la altura de Max Verstappen, Fernando Alonso y compañía. Una gran actuación, estuvo impecable bajo la presión extra que supone la carrera de casa", añadió el austriaco.

Una valoración que contrasta con la que hizo de Ricciardo, a quien juzgó por la secuencia previa a su accidente por ser "demasiado cauto en la primera curva" y "adelantado por la izquierda y la derecha".

Tras la carrera de Suzuka, Tsunoda también hizo una valoración de sí mismo y elogió el trabajo de todo su equipo: "Es increíble. Después de dos años tan largos, he conseguido puntuar [en casa]. Es una gran sensación y me gustaría dar las gracias al equipo, que hizo un trabajo fantástico durante la parada en boxes y nos permitió adelantar al Aston Martin en boxes. Sin eso, no habría podido sumar puntos. Así que es mérito del equipo y también, por supuesto, gracias a los aficionados japoneses".

Yuki Tsunoda, VCARB 01, Esteban Ocon, Alpine A524 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!