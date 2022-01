¿Qué hacen los equipos de F1 por la salud mental de su personal?

La Fórmula 1 ha construido su reputación llevando todos sus aspectos al límite. La esencia de la competición es la búsqueda incesante de ser más rápido; ser mejor; ser más grande.

El empuje para conseguirlo también se aplica al calendario. El Consejo Mundial del Deporte del Motor ratificará la próxima semana un calendario provisional de 23 carreras para 2022, el más amplio de la historia de la F1.

La celebración de 23 carreras en poco más de ocho meses dará a los aficionados a la F1 mucha acción, permitirá a los pilotos disponer de mucho tiempo en pista y aportará importantes ingresos a la categoría. Sin embargo, todo ello tendrá un coste personal mayor que nunca, sobre todo en lo que respecta al bienestar y la salud mental.

Los pilotos y la alta dirección de los equipos de F1 pueden disfrutar de los lujos de los aviones privados, los hoteles elegantes y los horarios reducidos. Pero para los mecánicos y el personal que se comprometen a participar en una temporada de 23 carreras, con cada fin de semana de competición echando jornadas de 12 horas y periodos in situ que superan con creces la acción en la pista, tal compromiso puede ser desalentador.

El debate sobre la salud mental en la F1 es algo que ha cobrado fuerza en los últimos años. Lando Norris ha sido particularmente activo, admitiendo problemas en su temporada de novato en 2019, mientras que personas como Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton y Alex Albon también han hablado sobre la importancia de una buena salud mental. Para ellos, hablar del tema no es un signo de debilidad, aunque no todos sus compañeros estén de acuerdo.

El Día Mundial de la Salud Mental es una oportunidad no solo para hablar de ello en la F1, sino también para dar a conocer las medidas prácticas que los equipos están adoptando para cuidar de sus empleados antes de la temporada con más citas de la historia de la F1.

Los problemas de salud mental no son nada nuevo. Lo que ha cambiado es el estigma que los rodea y la franqueza con la que se habla de ello. Y los equipos son muy conscientes de la importancia de cuidar a sus empleados, porque, además de ser lo correcto, también puede mejorar el rendimiento en la pista.

El calendario de 23 carreras del año que viene ha suscitado muchos comentarios positivos. El director del equipo AlphaTauri, Franz Tost, lo calificó de "fantástico" y dijo que "todos deberíamos estar contentos de estar en la Fórmula 1 y de tener 23 carreras", cuando Motorsport.com le preguntó por el coste humano que podría tener.

Lo que dice Tost "El personal de F1 que no quiera 23 carreras puede irse"

El comentario puede haber sido frívolo, pero también carece de aprecio y empatía por los retos a los que se enfrenta el personal de la F1 ahora mismo. Por muy emocionante que sea el calendario para algunos, los que llevan la carga de poner los coches en la pista pueden tener dificultades para entusiasmarse cuando pasan semanas enteras lejos de sus amigos y familiares.

El jefe de la escudería Williams, Jost Capito, señaló que cuando él empezó en la F1 en los años 90, el calendario también era difícil debido a la gran cantidad de pruebas que realizaban los equipos, lo que lo hacía "aún más difícil que ahora". Es una opinión que se podría rebatir, ya que los test se realizaban sobre todo en Europa y por equipos de test especializados.

"No se trata simplemente de decir: 'Oh, es tan difícil ahora como lo era entonces, así que no te preocupes", dijo Capito a Motorsport.com. "Creo que el mundo también ha cambiado mucho desde entonces. Hay que cuidar a los empleados".

"La mayoría de ellos tienen familia y están mucho tiempo fuera. Hay que tener una actitud realmente positiva para el equipo, que todos disfruten haciendo esto. Si se convierte en un sufrimiento estar tanto tiempo fuera de casa, entonces tiene un impacto en el resultado".

Sebastian Vettel advirtió que la F1 "no debe descuidar que somos un grupo de personas y seres humanos que viajan por todo el mundo" y que "debe tener mucho cuidado de dónde queremos poner nuestros intereses."

"Nos enfrentamos a esta realidad ahora, diría yo, con la gente cansada y desgastada", añadió el jefe del equipo Haas, Gunther Steiner. "Intentamos hacer las cosas de forma diferente para ayudarles a llevarlo bien, para que podamos llegar al final de la temporada con gente que no esté desgastada y que no quiera dejar la Fórmula 1".

McLaren ha sido uno de los equipos que más ha denunciado los retos del calendario, que según el jefe del equipo, Andreas Seidl, es una "enorme carga para nuestra gente". Pero en lugar de aceptar simplemente las cosas como son y conformarse, Seidl consideró que era fundamental discutir abiertamente como equipo los problemas que puede provocar.

"La forma en que lo abordamos dentro del equipo es intentando un enfoque inclusivo, para hablar abiertamente de los retos a los que se enfrenta cada uno, que es bastante personal también", dijo Seidl. "Simplemente tratamos de ayudar a nuestra gente, por ejemplo con las asociaciones que estamos teniendo con Mind, para superar estos desafíos juntos".

La asociación de McLaren con la organización benéfica Mind es un ejemplo importante de un equipo de F1 que aborda directa y abiertamente la salud mental. Antes del Día Mundial de la Salud Mental, todos los miembros del equipo han llevado insignias de Mind, mientras que los pilotos, Lando Norris y Daniel Ricciardo, diseñaron camisetas especiales para recaudar fondos para la organización benéfica que se agotaron rápidamente (imagen inferior).

McLaren cuenta con ocho sanitarios formados en salud mental como parte de su equipo de competición, lo que garantiza que los que viajan puedan recibir apoyo cuando lo necesiten. Además, también tiene un psicólogo deportivo que asiste a una serie de grandes premios a lo largo del año para integrarse en el equipo y ayudar a supervisar su bienestar interno.

Para Mercedes, la salud mental es un tema que se toma muy en serio, en parte gracias a la pasión por el tema del director del equipo, Toto Wolff.

Es un tema por el que el austriaco se interesó desde su adolescencia, mientras que la atención a las personas y a su bienestar siempre ha formado parte de su estilo y enfoque de gestión. En una entrevista concedida a Motorsport.com con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, Wolff declaró que, aunque el estigma que la rodea es "algo muy difícil de romper", esperaba poder "contribuir a reducirlo".

Wolff recordó que una vez asistió al Gran Premio de Mónaco y que, al mirar a todos los asistentes, pensó que no podían sufrir ningún problema de salud mental. Con tanto brillo y glamour en el mejor ambiente de la F1, ¿qué más se puede pedir en la vida?

Pero no tardó en darse cuenta de que no era así, por lo que es importante hablar de ello. "Estamos trabajando en este fantástico entorno y nos veis todos sonrientes en la televisión", dijo. "Pero creo que es importante que digamos que no es oro todo lo que reluce".

Mercedes cuenta con un programa interno de bienestar que se centra en la salud física, la salud mental y la recuperación. La supervisión del programa corre a cargo de un responsable de bienestar, Chris Armstrong, que se incorporó hace un par de años.

Como parte de su función, celebra reuniones semanales no solo con los ingenieros de carrera y los altos cargos, sino también con el personal de viajes y un grupo de trabajo sobre bienestar formado por personas de todo el equipo. También se ofrece a todos los miembros del equipo la posibilidad de practicar el mindfulness, al tiempo que se fomentan los debates en torno a la salud mental.

La escudería también hace hincapié en que los empleados puedan dedicarse a otras cosas además de trabajar en la F1. El ejemplo más claro es el de Lewis Hamilton, cuyas incursiones en la moda y la música han coincidido con algunos de los mayores éxitos de su carrera en los últimos años.

Mercedes cuenta con un sistema de apoyo confidencial y anónimo para aquellos que necesiten un espacio seguro para hablar de su salud mental si lo necesitan, y también con más de 40 sanitarios formados en salud mental en toda la empresa.

El reto para los que viajan a las 23 carreras sigue siendo grande. La rotación del personal se ha discutido con regularidad, y algunos equipos la han puesto en práctica en algunos lugares. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Algunos miembros son tan esenciales para los equipos que tienen que participar en todas las carreras.

Para intentar facilitar las cosas, los equipos tomarán medidas como reservar un hotel más cómodo al final de un triplete, incluso con un gasto adicional, ajustar los horarios de viaje para reducir su duración cuando sea posible, o asegurarse de que el personal tenga habitaciones individuales para tener mayor privacidad y poder hablar más libremente con sus familias.

Pero Wolff quiere que la F1 vaya más allá y que la rotación del personal forme parte del reglamento. "De 23 carreras, poder quitar cinco supone una gran diferencia para todos los individuos que están en la categoría", dijo, añadiendo que también permitiría a más talentos jóvenes ganar experiencia y ascender en el escalafón.

Wolff consideró que la sensibilidad ligada a la salud mental era de hecho un "superpoder": "Creo que te da una ventaja para entenderte a ti mismo. Si te entiendes a ti mismo, es mucho más fácil entender a los demás. Muchos de los que se identifican como personas que rinden al máximo o de alto rendimiento, en realidad rinden porque tienen este extra".

En una lucha por el título tan reñida como la que actualmente mantiene Mercedes, cualquier mejora, por mínima que sea, puede ser decisiva, lo que hace que el rendimiento humano sea un área de interés clave. Es algo de lo que la salud mental forma parte intrínsecamente.

El debate en torno a la salud mental está contribuyendo en gran medida a acabar con el estigma en la F1, pero es la acción que sigue la que garantiza que los que trabajan en la industria puedan disfrutar de carreras largas y sostenibles, y que no se quemen por el calendario cada vez más extenso.