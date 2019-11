Sainz: "Norris estaba realmente feliz por mi podio, es un caballero"

Lando Norris dejó pasar a Carlos Sainz durante la carrera en Interlagos, y cuando el equipo le agradeció la maniobra por la radio, el británico respondió: "No lo hice porque quise, sino porque soy lento".

Sainz luego cruzó la meta en la cuarta posición, que se convirtió en el tercer puesto –y primer podio del español en la F1 y de McLaren desde 2014– después de que Lewis Hamilton fue sancionado después de la carrera.

Recordando el fin de semana de Brasil antes de la ronda final de 2019 en Abu Dhabi este fin de semana, Sainz dijo: "Tengo que decir que Lando se comportó como un caballero todo el día, puso una sonrisa en su cara aunque estoy seguro que eso no le fue del todo fácil".

"Estaba realmente feliz por el equipo, por mí, y es algo bonito de ver. Un verdadero caballero, ¡a pesar que parece un niño!"

Los comisarios quisieron escuchar la versión de Hamilton antes de tomar un veredicto sobre la maniobra del británico con Alex Albon, lo cual impidió a Sainz unirse a Max Verstappen y a Pierre Gasly para celebrar oficialmente en el podio, a pesar que el inglés luego no quiso defenderse.

Sainz dejó claro que no le importó el desarrolló de todo, afirmando que fue "diferente a cómo esperaba mi primer podio pero es algo que nunca olvidaré".

"Fue una espera muy, muy larga, al menos así me pareció. Pero a la vez, cuando me enteré que Hamilton había recibido una sanción, supe que el podio era mío. Sabía que había respetado la bandera amarilla".

"Por supuesto que quiero hacer un podio pronto para poder celebrarlo con normalidad, pero conseguir tu primer podio y disfrutarlo con 60, 70 personas allí arriba cantando y bebiendo champán… Max y Pierre me caen bien, pero también me gusta mi equipo para compartir un podio con ellos. Así que lo disfruté mucho".

"Me gustó, creo que era lo máximo, porque un podio saliendo último nunca te lo esperas. Pero sinceramente, este año hemos sido tantas veces los mejores del resto que si en la única carrera en la que pasa algo en la parte delantera no hubiera subido al podio, me habría enfadado mucho, mucho. Así que gracias a Dios lo conseguimos. Fue un gran esfuerzo de todos".

"Vi muchas sonrisas, mucha energía, motivación de todos [en la fábrica]. Creo que todos estamos de acuerdo en que ahora queremos uno por mérito propio, que no dependa de los equipos top y queremos seguir creciendo".

Sainz llega a Abu Dhabi empatado a puntos con Gasly en la la sexta posición del campeonato, mientras que Albon está 11 puntos por detrás.

"Es una batalla interesante", señala. "Para mí ya es un éxito estar luchando con dos pilotos que han estado llevando un Red Bull, significa que este año hemos hecho las cosas bien y me da la oportunidad de luchar por una posición por la que a principios de año no habríamos pensado. Pero al mismo tiempo, ahora que tenemos una oportunidad, iremos a por ella".